Шаг назад, три шага вперед. Курские хроники, - Н.Сорокин

16:08 20.08.2024 Шаг назад, три шага вперëд

хроники спецоперации

Николай Сорокин



Ничего, что могло бы изменить ход войны, что ставит под сомнение нашу Победу, не произошло. Да, события в Курской области - это очень досадное, но именно тактическое поражение. Кроме того, мы получили звонкую информационно-политическую пощечину.



Уже очевидно, что на первый взгляд прорывное решение украинского политического руководства на самом деле нанесет, да и уже наносит, непоправимый ущерб самой украинской государственности. Курская пиар-акция входит в полное противоречие с военными целями и политическими задачами Украины, но так было за историю этой войны уже десятки раз.



Разумеется, помимо Зеленского, главными интересантами украинских побед под Суджей являются американцы. Они сейчас громогласно доказывают, что ничего не знали, не понимали и даже, местами, не одобряют действия ВСУ в Курской области, но это, как мы догадываемся, обычная лицемерная ложь: именно Камале Харрис перед выборами нужна хоть какая-то победа Зеленского, о которой можно громко трубить, тем самым оправдывая почти 200-миллиардные затраты Демпартии на поддержку киевской хунты.



Киев теряет лучших солдат и горы техники. Хороших бойцов у Сырского - кот наплакал, 80-я и 82-я бригады, брошенные на Курскую область - одни из последних в этом списке. Так пишут украинские тг-каналы.



Кроме того, оголяется коренная территория бывшей Украины.



Ведь что мы имеем в промежуточном итоге всей СВО? Российская армия усилилась многократно, военное производство возросло фактически на порядок, промышленность и войска имеют в разы больше ракет, современных самолетов, танков, индустрия БПЛА создана фактически с нуля.



Мы получили вполне реальное очищение ВС от коррупционеров, жуликов, карьеристов - об этом невозможно было и подумать еще совсем недавно. Когда мне рассказывают, что для народа этот факт оказался "страшной правдой", простите, не поверю: про похождения "генералов-рыночников" новой формации знали все интересующиеся, их виллы, яхты, автомобили и джеты ни от кого не скрывались, об образе жизни, свадьбах, банкетах и прочих "гешефтах" ходили легенды.



Просто на уровне буржуазно-либерального государства с этим поделать нельзя ровным счетом ничего, здесь абсолютно иная логика, такое государство работает непосредственно на этих людей, оно им служит, эти хозяева жизни являются его конечными бенефициарами. Сейчас в стране и армии меняется абсолютно все; поздно, да, но это всегда поздно, а менять, тем не менее, необходимо.



С этой точки зрения очень похоже, что в России началась национально-демократическая революция верхушечного характера. Она, конечно, не покончит с капитализмом, не приведет к социалистическому ренессансу, но сильно его приблизит, и об этом следует помнить.



Украинское военное руководство разрабатывало планы масштабного наступления на Курскую область на протяжении года, сообщил каналу NBC News высокопоставленный киевский чиновник. Как выясняется, "целью этих планов было отвлечь внимание России от других участков фронта, где украинские войска несут значительные потери", передает РИА "Новости".



Если это правда, а похоже, что операция действительно самым тщательным образом готовилась много месяцев, немедленно возникает вопрос к разведке. Как смогли проспать такие масштабные и долговременные приготовления?



Конечно, изначально противник заходил на территорию Курской области совсем небольшими ДРГ, похоже, вээсушники сами не верили, что им так легко удастся преодолеть пограничье.



Сразу же, прямо в эти дни и часы, из многих наших и зарубежных источников начинают поступать весьма похожие на правду сведения о том, что российская разведка задолго знала о готовящемся вторжении ВСУ в Курскую область, но кто-то в Генштабе проигнорировал эту информацию.



При этом сообщения делаются со ссылками на источники, близкие к Кремлю. Речь идет о том, что "сведения о подготовке нападения - крупнейшего для Украины с начала войны - не были доложены президенту Владимиру Путину". Об этом, в частности, написал "Блумберг", но похоже, что в этот таблоид был организован "слив" с территории РФ. И, конечно, очень возможно, что ЦРУ таким образом пытается вбить клин между Администрацией Президента и Генштабом. Однако.



Тот факт, что разведка нашего уровня просто не могла не вскрыть такого рода приготовлений, особых сомнений не вызывает. И тут, конечно, возникает другой, куда более жуткий, но вполне правомерный вопрос. А нет ли в том же Генштабе наших "друзей", представителей пресловутой пятой колонны, которые сообщения разведки, в свойственной себе манере, проигнорировали? Такое ведь вполне может быть, агентура противника, да и просто враги государства выявляются в течении всех войн непрерывной истории человечества.



К тому же, нам уже хорошо известно, что некоторое количество "прикормленных" в либеральные времена генералов и офицеров вовсе не жаждут ни победы, ни даже усиления России, а мечтают лишь вернуться к кормушке в рамках старой системы. А ведь вопрос гипотетической группы офицеров - представителей "пятой колонны", которая сознательно клала под сукно разведсводки - не праздное теоретизирование. Это жизненно важная тема, она куда как серьезнее даже коррупции - здесь промедление действительно подобно смерти.



Тем не менее, ситуация на фронте довольно медленно, но уверенно и объективно переламывается в нашу пользу. Да, на Украину поставляются в пожарном порядке сотни ракет и ББМ. Да, несколько бригад, несмотря на ад, организованный нашими ракетчиками и артиллеристами, еще сидят в засаде в Сумской области, ожидая команды войти в Курской прорыв. Сырский, получив отпор на северо-востоке и севере, устремляется вдоль границы на Запад, где готовится окружение Глушковского района, буквально срезанного "балконом" в территорию Украины, - вопрос, который необходимо решать в самом срочном порядке. По сообщениям СМИ, отрезаны часть Глушковского района, а также поселение Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще порядка 27 населенных пунктов.



При этом, надо честно сказать, что конфигурация севернее прорыва неуклонно меняется в нашу пользу, прибыли две бригады ВДВ, приехал "Вагнер", сосредотачиваются новые авиационные группы, резко усиливается БПЛА-составляющая, ракетные удары следуют в режиме нон-стоп.



Одновременно Вооруженные Силы Российской Федерации уверенно продвигаются в Донбассе, где для украинских сил, по большому счету, складывается катастрофическая ситуация. На курское направление нацистские каратели были переброшены в основном из-под Торецка, Красногоровки и Часова Яра, соответственно ослабив и без того едва удерживаемые позиции.



Войска России, пользуясь сложившейся ситуацией, неуклонно продвигаются на запад к Днепру. Наши бойцы группировки войск "Центр" за неделю достигли заметных результатов в продвижении на Нью-Йоркском, Красноармейском и Селидовском операционных направлениях.



Самым активным и тяжелым продолжает оставаться именно Нью-Йоркское (Новгородское) операционное направление, где штурмовым группам отдельных мотострелковых бригад приходится продвигаться через развитую городскую застройку небезызвестного села Нью-Йорк. На субботу наши войска и их штурмовые подразделения "вытеснили противника из большинства крупных фортификационных узлов на территории города и смогли закрепиться в районе улицы Полевая в северной части, враг при этом контролирует менее пятой части городской застройки на самом севере т.н. Нью-Йорка.



"Русская Весна" сообщает нам, что "продолжаются бои за установление контроля над промзоной ООО НПО "Инкор и Ко" - Фенольный завод, которая представлена не менее чем 15 крупными цехами, двумя десятками складских помещений и инвентарных сооружений, несколькими ж/д-узлами, а также разветвленной сетью подземных коммуникаций. Как все хорошо понимают, на Фенольном заводе предстоят еще значительные штурмовые действия.



На Дзержинском (Покровском) направлении движение штурмовых групп 132-й МСБ несколько замедлилось, это вызвано сохранением контроля ВСУ над терриконом шахты Артема, сотнями оборудованных позиций ПТРК и FPV-дронов в ближайших многоэтажках.



"Уолл стрит джорнал" открыто пишет, что "нападение на Курскую область грозит усугубить и без того тяжелое положение ВСУ на восточном направлении…"



"Украинская операция в Курской области впервые за почти год дала Киеву тактическую инициативу на одном участке. Но для ее проведения Украина перебросила войска и оружие со своих еще до этого пошатнувшихся линий фронта, что является авантюрой, которая норовит усугубить и без того плохую ситуацию", - констатирует американское издание. Командир украинского 21-го батальона, ведущего боевые действия у Красногоровки, прояснил изданию, что у них категорически не хватает солдат…



Газета истерически поясняет властям США, что "этим летом российские войска отвоевывали территорию быстрее, чем когда-либо с первых недель конфликта, и сейчас продвигаются к логистическому центру - городу Покровску".



"Для Украины потеря Покровска приведет к разрыву жизненно важной артерии, снабжающей войска на северо-востоке, в том числе в городе Часов Яр. Этот город, в свою очередь, расположен на высотах, дающих ключ к контролю над регионом. Вчера власти Покровска начали призывать мирных жителей к эвакуации", - вот такую картинку рисует американский таблоид.



ВС России имеют серьезное преимущество над украинской армией в Донбассе, заявил на немецком канале "Вельт" журналист Кристоф Ваннер.



Кристоф выделил особо (и совершенно справедливо), что российская армия обладает "превосходящим опытом боевых действий и более высокой боеспособностью по сравнению с украинскими подразделениями".



Вот уже приходят новости, подтвержденные украинскими либо западными источниками. "Подразделение из более 20 военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдалось в плен российской армии в Курской области. Украинские военные сами вышли на связь… " РИА Новости уточняет, что "24 солдата ВСУ сдались в плен в районе населенного пункта Комаровка Курской области. Для сдачи они использовали специально созданный для этого телеграм-аккаунт free_soldier2022. С помощью этого ресурса украинские военные вышли на связь с российскими". Новость, конечно, беспрецедентная, особенно, в условиях "продолжающего наступления ВСУ". Источник - завтра

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