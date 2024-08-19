МО России создало три новых армейских группировки - "Белгород", "Курск", "Брянск"...

17:12 20.08.2024

Министерство обороны России сообщило о создании группировок войск "Белгород", "Курск" и "Брянск".



Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в Курской, Брянской и Белгородской областях и центральным аппаратом оборонного ведомства.