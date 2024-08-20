 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 20.08.2024
19:32  Москва устроила неприятности США, продав Китаю тонны золота
19:08  "Газ - это бизнес президентов". О чем Путин и Алиев договорились в Баку
19:06  В инфовойне есть свои диверсии и "ракетные" удары по психике
19:03  Американская семья срочно переехала в Россию после закона о смене пола
18:26  Осторожно, следующая мировая война может начаться с малого, - доктор Джулиан Спенсер-Черчилль
18:16  Россия запретит экспорт т.н. "армянского коньяка" - реально сущей отравы
17:57  Первая ракетка мира итальянец Синнер провалил допинг-тест на клостебол, но. его... только пожурили

17:25  Я - имперец. Для меня русский человек - это тот, кто живет интересами России, - Иван Охлобыстин
17:17  Бомба к концу года. Как далеко продвинулся Иран в создании ядерного оружия? - Л.Цуканов
17:12  МО России создало три новых армейских группировки - "Белгород", "Курск", "Брянск"...
16:08  Шаг назад, три шага вперед. Курские хроники, - Н.Сорокин
15:09  Путин уже на коленях в Беслане
12:22  Дело генерала Попова разваливается до суда. Кто подставил командующего 58-й армией?
12:19  Иностранные вложения в экономику КНР сократились почти на треть
12:06  УПЦ заставят выбирать между сатанизмом и мученичеством, - Ростислав Ищенко
11:29  Казахстан и Россия хотят создать коридоры для миграции сайгаков
11:23  В Узбекистане планируют внедрить национальную шкалу времени
11:11  Украинский "наступ" на Курск, похоже, захлебнулся в крови, - Р.Маркуш
10:17  Иранские боевые хакеры обвинены в взломе серверов штаба Трампа
09:57  Более 50 ракет. Ливан атаковал Израиль
09:24  Россия забирает к себе всех несогласных, - Елена Караева
09:01  О стратегии США по сдерживанию Китая в Тихом океане, - В.Ключинский
08:56  Харрис отказалась от прямых теле-дебатов с Трампом
08:53  Эльнар Байназаров: Перемирие по Газе завязло на полпути. Израиль и "Хамас" повышают ставки перед новым раундом переговоров в Каире
00:35  У спорных островов Спратли столкнулись корабли ВМС Китая и Филиппин
00:32  Сколько дней до Киева? - Ростислав Ищенко
00:26  Вот я, простая американская баба, стою перед вами: Камала Харрис прет на Трампа, как танк, - СП
00:20  Мигрантам предлагают не раздражать общество и оставлять семьи дома
00:15  ЦИК Киргизии зарегистрировала Арсланбека Эгембердиева депутатом Жогорку Кенеша
00:12  Выборы нового премьера Японии будут "крайне хаотичными", Более 10 кандидатов, - Къ
00:08  Контролировать развитие Каракалпакии Ш.Мирзиеев поручил дочери Саиде
00:01  Наследный принц Саудовской Аравии решил создать подобие Лувра в Эр-Рияде
Понедельник, 19.08.2024
23:15  Путин оставил в Баку иконку. У них с Алиевым "личная химия", - Къ
23:01  У берегов Сицилии шторм разбил супер-яхту одного из богатейших олигархов Британии Майка Линча (олигарх пропал)
20:12  Политический клан Чинават возвращается во власть в Таиланде, - Д.Моисеев
19:31  Путин упростил получение ВНЖ иностранцам - "не принимающим политику своих государств"
19:10  У Мейкина Абдалиева отняли мандат депутата КырПарламента. Хватит баловаться,,,,
19:05  Путина, как родного, потчуют в Баку - суп айран, дюшбара, черная икра, форель, кутабы и лявянги
19:01  ЦБ против Кремля. Клан Набиуллиной пошел на саботаж
18:57  Китай недосчитался инвестиций. Иностранные вложения в экономику КНР сократились почти на треть, - Къ
18:54  Умер популярный телеведущий времен "перестройки" Фил Донахью
14:56  Глава Аксуского райкома правящей каз-партии "Аманат"Жакупов обвинен в педофилии мальчиков
14:51  Европейские самосанкции: Германия на грани банкротства, далее везде, - А.Белов
14:45  Киргизский MBank с 16 августа приостановил переводы через банки России
13:36  Bloomberg: Европу поразила неожиданная проблема - что делать с канализацией
13:26  Вернуть Грузию на путь русофобии. Как оппозиция готовится к октябрьским выборам
12:38  Почему Казахстан приостановил съемки фильма о легендарной советской девушке-снайпере Алие Молдагуловой
12:19  В Газе с кладбищ в районе израильской оккупации похитили более двух тысяч тел
12:14  Госдума рассмотрит проект о запрете трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию
11:13  Расширены функции КНБ и Пограничной службы Казахстана
11:08  "Клон НАТО" в Восточной Азии американцами создан и расширяется, - А.Кошкин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бомба к концу года. Как далеко продвинулся Иран в создании ядерного оружия? - Л.Цуканов
17:17 20.08.2024

ЛЕОНИД ЦУКАНОВ
20 августа 2024

Уже к концу 2024 года Иран может объявить об обладании ядерным оружием. Такое заявление на днях сделал глава комитета по разведке палаты представителей США республиканец Майк Тернер.

Несмотря на то, что Тернер до этого частенько выступал в качестве "рупора ядерных страшилок", например, пророча скорое появление в космосе российского ядерного оружия или "китайских суперспутников", нынешние его оценки имеют более серьезное основание.

По сути, высказывания республиканца суммируют информацию, которую за месяц до этого озвучил госсекретарь Энтони Блинкен, а также представило национальное разведсообщество.

По их данным, Тегерану потребуется "одна или две недели" для полноценного перехода к производству компонентов для ядерного оружия, а для вступления в "Ядерный клуб" - не более четырех месяцев.

Перспектива появления у Ирана ядерного боезаряда не дает покоя не только Вашингтону, но и соседям Тегерана - потому что кратно повышает ставки в возможном региональном конфликте. При этом в самом Иране пока не слишком склонны публично угрожать врагам ядерным ударом.

Влияние "реваншистов"

Сами по себе иранские ядерные амбиции - явление не новое. Первые попытки получить доступ к так называемому "военному атому" предпринимались еще во времена шаха. Продолжилась эта линия и после Исламской революции 1979 года.

Военная составляющая проектов почти никогда не выносилась иранскими властями на передний план - напротив, подчеркивался мирный и "созидательный" характер проектов.

На деле же страна как минимум несколько раз делала шаг к "военному атому", маскируя эти намерения. Впрочем, без существенных результатов.

Именно наличие "скрытых умыслов" отчасти определило подозрительность западных стран.

А после развала "ядерной сделки", гарантировавшей мирный характер иранских атомных исследований, и возвращения в 2021 году к власти консерваторов во главе с Эбрахимом Раиси версия, о том, что Тегеран нацелился рано или поздно получить ядерное оружие, и вовсе стала аксиомой.

Вполне обоснованное беспокойство возникло в мае 2024 года, после гибели Раиси в авиакатастрофе.

Внезапное "обезглавливание" части государственных институтов, имеющее к тому же признаки "внешнего вмешательства", могло спровоцировать усиление популистских настроений и "качнуть" Тегеран в сторону новых военных изысканий.

Тем более что в рядах иранского истеблишмента осталось немало радикалов, для которых формирование национального атомного арсенала выглядело закономерным шагом к доминированию на Ближнем Востоке.

Спекуляции на теме лишь усилились, когда исполняющим обязанности президента страны стал "архитектор экономики сопротивления" Мохаммад Мохбер, а МИД временно возглавил Али Багери Кани, известный как яростный противник сближения с Западом (включая уступки по развитию национальной ядерной программы).

Ожидалось, что их закрепление на высоких должностях окончательно направит Иран по "консервативному" сценарию развития, подразумевающему непременное обретение ядерного оружия.

Тем не менее и Мохбер, и Багери Кани оказались довольно быстро оттеснены от руля.

Их место заняли более умеренные фигуры, готовые если и не идти на компромиссы с международным сообществом, то хотя бы демонстрировать наличие такой возможности.

В условиях балансирования на грани крупного регионального конфликта такой подход выглядит более уместным, хотя и сталкивается с критикой отдельных ветеранов иранской политики.

"Прыжок" к бомбе

Несмотря на то, что военная ядерная программа Ирана давно "стоит на паузе" и иранские власти отрицают любые планы возобновить ее в ближайшее время, "прощупывание" общественных настроений периодически все же ведется.

Так, приближенные к аятолле Али Хаменеи публичные лица периодически намекают, что страна будет готова пересмотреть подход к ядерному оружию в случае возникновения некой "экзистенциальной угрозы".

Здесь Тегеран предусмотрительно идет на хитрость и не раскрывает свои "красные линии", что позволяет сохранять максимальное пространство для маневра, но при этом грозить врагам страны выводом конфликта на новый уровень.

Кроме того, у властей есть возможность отслеживать, как иранское общество реагирует на "заигрывания" с неоднозначной темой.

Вместе с тем нынешняя эскалация конфликта с Израилем не прошла бесследно: она вернула на повестку вопрос о необходимости страны быть готовой в кратчайшие сроки совершить "прыжок" к заветной бомбе.

Тем более что Израиль, пусть официально и не подтверждает наличие у него ядерного оружия, весьма прочно и давно обосновался в "ядерном клубе".

Прозвучавшие со стороны Израиля угрозы "упреждающе ударить" по иранским объектам породили новые слухи - будто бы иранские инженеры впервые с 2012 года вернулись к конструированию нейтронного детонатора, ключевого элемента ядерного боезаряда.

Центром профильных изысканий, предположительно, вновь стала военная база "Парчин", расположенная в 30 км от иранской столицы.

Налицо работа и по развитию системы доставки боезарядов. Среди ближневосточных государств Иран сегодня обладает одним из самых крупных и диверсифицированных арсеналов баллистических ракет малой и средней дальности, постоянно совершенствуя его. Также страна демонстрирует высокие темпы развития космической программы.

И в случае острой необходимости все эти наработки также могут послужить основой для последующего "прыжка".

Занятая Ираном позиция по отношению к ядерному оружию сравнительно выигрышна - руководство страны соблюдает прежние обязательства и не угрожает оппонентам "радиоактивным пеплом" даже в условиях небывалой эскалации.

С другой стороны, серьезный научно-технологический задел дает возможность максимально сократить тот путь, который придется пройти Тегерану в случае резкого ухудшения обстановки.

И его, в случае острой необходимости, вполне можно ужать в несколько недель.

Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724163420


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Опубликован Сборник аналитических материалов третьего потока Школы аналитики "Қазақстанның орнықты даму бағдары"
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
- Активы стоимостью более 1 триллиона тенге возвращены в Казахстан
- Осуждены бухгалтеры городской поликлиники г.Алматы
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 августа 2024 года №622
- Олжас Бектенов: Нефтегазовая отрасль должна работать на благо всех казахстанцев
- Олжас Бектенов и Заместитель Премьер-Министра Таиланда обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  