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Россия запретит экспорт т.н. "армянского коньяка" - реально сущей отравы
18:16 20.08.2024

20 августа 2024
Армянский коньяк ждет трудная судьба бананов из Эквадора. Правда, бананы одумались, с коньяком история другая
Бренди из Еревана и окрестностей скоро может стать в России редкой экзотикой
Юрий Енцов

Материал комментируют:
Александр Калинин

Почти в половину армянских коньяков, продаваемых в российских магазинах, добавляют неизвестный спирт, а 90% из них вовсе небезопасны. Таковы результаты совместного расследования международной ассоциации "Антиконтрафакт" и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции, проведенного с помощью независимой лаборатории Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.

Проверили две сотни образцов коньяка более двадцати торговых марок от десяти крупнейших армянских производителей, купив их в обычных российских магазинах. В девяти из 10 образцов, выявили нарушения. И спирты не виноградного происхождения - это еще не самое ужасное. Хотя вообще-то именно виноградные спирты делают данный крепкий напиток, по-русски говоря, коньяком. Или по-иностранному, бренди, если кому-то так больше нравится. Хорошо хоть 23 образца соответствовали действующим на территории России нормам.

О каких-либо гарантиях качества на рынке недвижимости можно забыть - косяки еще попортят жизнь новоселам
Отрадно, что контролирующие органы озаботились нашим покупательским здоровьем, только вот не поздновато ли спохватились? Что это - очередная торговая война, как неоднократно случалось в том числе с Белоруссией и Турцией, или вовсю большая политика заработала?

Генеральный директор Национального фонда защиты потребителей Александр Калинин (ФЗП) напоминает, что еще в 1991 году, когда распался СССР, французы выкупили у армян "Армянский коньяк":

- А это основные марки - "Арарат", "Юбилейный", прочие коньяки двадцатилетней выдержки. Владельцем завода и брендов стала французская компания Pernod Ricard. Это значит, что армяне, чтобы им изготавливать коньяк у себя, должны получить лицензию… во Франции.

"СП": Однако российский рынок заполнен-таки армянским коньяком. Его к нам шлют 60% от производимого в Армении. А французского - один-два процента и обчелся… Для многих их нас армянский коньяк - это коньяк именно Ереванского коньячного завода, а не кустарных цехов, разливающими свою продукцию в бутылки с непонятной армянской вязью на этикетках.

- Что поделать, наш потребитель знает и любит этот напиток, вот и покупает его охотно. Но если проехаться по Подмосковью, то можно купить коньяк в разных фигурных бутылках: и в виде охотничьего ружья из хрусталя, в виде сабли. Заполнены они чем-то, напоминающим коньяк. Но это уже не имеет к Армении абсолютно никакого отношения, продукт стопроцентно фальсифицированный.

"СП": Получается, это даже не "коньяк из Армении", а просто… "коньяк, сделанный армянами"?

- Можно и так сказать. Вообще, любой коньяк должен изготавливаться только из коньячных спиртов, очень дефицитного и дорогого сырья…

"СП": Которого, как из Армении сообщают, у них самих не каждый год хватает.

- Да, у них самих коньячных спиртов - кот наплакал. Напрашивается аналогия с началом девяностых годов ХХ века, когда у нас все вина стали "молдавскими". Посчитали, прослезились: тем количеством "молдавских вин", поставляемых в Россию, можно было всю Молдавию затопить полуметровым слоем этого вина. Мы тогда прекратили закупки вина у бывших соцстран, а венгерские, немецкие, румынские, чешские заводы погнали свою продукцию через Молдавию. Потом "молдавский кран" перекрыли.

Вот и сейчас настоящих коньяков в торговых сетях нет и десяти процентов. Мало тех, что соответствуют международным требованиям, как во французском городе Cognac, что в Новой Аквитании департамент Шаранта. У нас в России сохранил традиции разве что завод в дагестанском Кизляре, чья продукция имеет право называться "коньяком" по нашим российским правилам.

"СП": Россия, наверное, ничего не потеряет от запрета ввоза армянской продукции? А вот армяне могут потерять 300 миллионов долларов в год за экспорт своего бренди в Россию. Ведь они давно уже не называют свой как бы национальный напиток "армянским коньяком".

- Да, Россия ничего не потеряет. Рынок у нас емкий, своего суррогата выпускается слишком много и конца его выпуска не видно.

"СП": Может, в политических целях решили сейчас долбануть по армянскому суррогату? Похожая история была недавно с бананами из Эквадора, когда латиноамериканцы захотели бывшие наши вертолеты на Украину отправить. А ранее мы помним историю с запретом турецких помидоров, вдруг оказавшимися не только с нитратами и нитритами, но еще по ним ползала вредная средиземноморская плодовая муха.

- С армянский коньяком нужно было давно это сделать. Ведь люди типа Пашиняна ведут армянский народ к таким проблемам, которые потом будет трудно решать. Некоторые местные жители это туже понимают, но бастовать не выходят - некому. Ведь у нас в России армян проживает почти миллион, а в самой Армении где-то три миллиона жителей. Подавляющее большинство пенсионеры или те, кто ничего не умеют делать, кроме как сидеть за кассой в магазине.

Даже во времена СССР в Армении жило меньше русских, чем в других братских республиках. И тех, кто там жил - выдавили, заставили уехать. В 90-е годы давали три дня на то, чтобы уехать - вот вам и "победила дружба".

"СП": Теперь, если предположить, что в дело вмешалась политика, "по старой доброй традиции" канал поставки напитка из Армении в Россию решили прикрыть. А ведь в хороший урожайный год производство коньяка в Армении составляет примерно 10 миллионов литров. Интересно, куда и кому еще свой коньяк армяне поставят? Вряд ли в Европу. Наверное, на Украину, в Казахстан, может, в Белоруссию?

- Там своих напитков хватает. Правда, их иногда некоторые наши недобросовестные конкуренты называют "шмурдяком", на том основании, что мол сделаны не из винограда. А ведь это бывают и старинные народные напитки из яблок (сидр), еще есть "грушовка", другие всевозможные наливки. В той же Армении производится "абрикосовка".

Белоруссия выпускает целый ряд ягодных и фруктовых наливок - это местные традиции. И вообще они свойственны славянскому миру, например, в Сербии из черешни делают местный марат. А на ликероводочных заводах, выпускающих все это, работают наши люди. Их продукция поставляется и в Россию, и в Казахстан. По-русски говоря, все это издавна называлось "фруктовым вином", хотя сейчас так официально называть запрещается.

В СССР ругали такие вина, называя "плодово-выгодными" за дешевизну, а сейчас они вспоминаются с ностальгией. Лишь бы выпускались в соответствии с нормативно-технической документацией. Недобросовестных конкурентов на внутреннем рынке нужно останавливать, а делать это некому, считает эксперт…

Вот и сейчас после обнаруженного безобразия, проверяющие направили обращения в Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль, чтобы сотрудники этих ведомств приняли меры в отношении ввозимой из Армении алкогольной продукции. Мол, такие товары создают угрозу вытеснения с рынка добросовестных участников.

Можно было раньше это сделать, да вот беда, у нас самих не все в порядке по алкогольной линии. Так, бывший глава тогда еще Росалкогольрегулирования Игорь Чуян в бытность начальником этой организации в поте лица разбирался в том, почему деньги от продажи алкогольной продукции не доходят до бюджета и что с этим делать! А потом раз - и сам оказался под следствием, после хищения 30 миллиардов. Сбежал в Черногорию.

Вот и последние попытки "отрегулировать" поставки из Армении выглядят весьма запоздавшими. Ведь еще в 2023 году владелец ереванского коньячного Pernod Ricard заявила о прекращении экспорта международных брендов во избежание рисков давления со стороны Запада - в рамках антироссийских санкций. Про трудолюбивых армян никто не вспомнил.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724166960


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