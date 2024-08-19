 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В инфовойне есть свои диверсии и "ракетные" удары по психике
19:06 20.08.2024

Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, а главное – это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжелая техника и F-16.

Андрей Медведев
Политический обозреватель

Все дни, после начала украинского вторжения в Курскую область, западные СМИ постоянно пишут о том, что европейские или американские элиты, политики не довольны действиями Киева. Что, дескать, Киев никак не согласовал атаку на Россию, чем вызвал крайнее раздражение.

Ну и чаще всего пресса сообщает, что у ВСУ совершенно нет сил для развития наступления в Курской области, украинские военные понесли большие потери и тоже недовольны своими политиками.

А самое плохое, что в России эту запредельную х… всерьез смотрят, читают, цитируют, всерьез воспринимают и делают какие-то основательные выводы о текущей ситуации, анализ на основе этих публикаций и пытаются даже планировать что-то.

Информационный фронт современного военного конфликта – это такой же фронт, как и фактический, материальный, с окопами и укрепами. В инфовойне есть атаки, обходные маневры, диверсии, операции прикрытия, "ракетные" удары по психике. Есть и применение диверсантов или шпионов, или спящих в стране противника...

Мы же не думаем, что СМИ на Западе – это просто газеты и телевидение? Мы же понимаем, что это батальоны, бригады и полки информационной войны? Или не понимаем и по советской привычке думаем, что раз там написали что-то, то так оно и есть? Судя по всему, не понимаем.

Однако же сейчас мы наблюдаем массовую информационно-психологическую операцию западных СМИ. У операции несколько целей. Убедить Москву в непричастности Запада (НАТО, политиков, разведок) к атаке на Курскую область. Убедить, что новые пакеты помощи Киев не получит. Убедить Москву в слабости ВСУ, которые напали на Курскую область, а теперь не знают, что делать дальше. Реальность этим всем публикациям противоречит полностью.

Однако стоит заметить, что основную задачу по формированию тумана инфовойны выполняют тяжеловесные издания вроде Bloomberg или Washington Post. Потому что западные аналитики довольно хорошо понимают психологию определенной части российских управленцев, которые все еще имеют привычку верить, что западные СМИ всегда и безусловно отражают мнение тамошних элит, и не понимают роль СМИ в инфовойне. Как ни странно, после разрушения школы советологии, Россию в целом Запад понимать стал хуже. Но психологию определенной части российского общества понимает отлично.

А сейчас солидные западные издания всего лишь пытаются сформировать ложную картину происходящего для тех самых наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, а главное – это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжелая техника и F-16. Резервы у ВСУ есть, но в бой они не введены. Почему? Где они? Неужели и правда кто-то верит, что Украину затащат в переговоры после выборов в США, Запад готов говорить с Россией?

It sounds fucked up and crap.

Нам бы пора перестать вести себя, как человек, который все время хочет выиграть у наперсточника, полагая, что шарик точно где-то есть. Да, хочется верить в хорошее, а в плохое нет. И когда тебе пять лет и ты смотришь мультики – это нормально.

Но когда пятьдесят с лишним, а то и поболее, и ты принимаешь решения огромной важности, то верить надо реалиям дня. Посмотреть полный радости и оптимизма репортаж CNN из оккупированных районов Курской области. И сделать вывод, правда ли Вашингтон не доволен Киевом?

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724169960


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