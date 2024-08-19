"Газ - это бизнес президентов". О чем Путин и Алиев договорились в Баку

19:08 20.08.2024

Обходной маневр Газпрома может принести дивиденды всем заинтересованным сторонам



Ирина Мишина

Материал комментируют:

Игорь Юшков



Внезапный визит Президента России Владимира Путина в Азербайджан для многих стал головоломкой.



Что могло заставить лидера государства бросить неотложные дела и на фоне непрекращающегося вторжения ВСУ в Курскую область улететь в "Загульбу" - резиденцию президента Азербайджана?



Давно подмечено: между Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным существует какая-то личная "химия". Ее можно назвать взаимопониманием, эмпатией или даже дружбой. Так или иначе, Алиев для Путина - именно тот человек, на которого можно положиться в трудный момент.



Вторжение ВСУ в Курск имело не только политические, но и экономические последствия. Владимир Путин явно готовится к форс-мажору в контролируемой ВСУ Судже, где установлена газоизмерительная станция. Именно через нее природный газ из РФ поступает в Европу. Но эти прямые поставки через Украину могут быть прекращены. Договор о транзите заканчивается 1 января 2025 года. Новая схема как раз и может быть связана с Азербайджаном.



"Газ - это бизнес президентов". Помнится, это говорил еще первый президент Украины Леонид Кучма, знавший толк в нефтегазовых делах. Вероятно, именно по этому поводу Путин и поехал в Баку.



А тут еще, по данным сразу нескольких источников, Украина перестала платить Газпрому за отбираемый газ и при этом увеличила объемы отбора в свою пользу. Впрочем, ситуация до конца не ясна.



Конкретной информации о переговорах Путина и Алиева крайне мало, поэтому приходится читать между строк. Во всяком случае, тот факт, что обсуждение топливно-энергетических проблем на переговорах имело место, стороны констатируют. Далее. В составе российской делегации присутствовал вице-премьер Александр Новак, который курирует эту сферу. По сообщениям СМИ, именно он прорабатывает вопрос поставок газа в Европу в случае прекращения транзита через Украину с января 2025 года. Напомню: контракт на транзит действует до 1 января.



Так или иначе, судьба прокачки российского газа должна решиться уже в ближайшее время. Вариантов немного, скажем прямо. А тут еще новая незадача - с Турцией случилось охлаждение отношений. Идея газового хаба вроде бы в повестке остается, но энтузиазм исчез. А спасать Газпром нужно было еще вчера…



Эксперты строят версии. Так, политолог Марат Баширов заявил "СП": "Необходима схема транспортировки газа, которая будет приемлема и выгодна России".



Эксперт считает, что после событий в Курской области Россия может отказаться от пролонгирования договора с Украиной, сославшись на отсутствие гарантий безопасности и стабильности поставок. Тогда и Киев понесет потери: внутренние объемы газа значительно упадут, а доход от транзита местные компании потеряют.



Как отмечает URA.RU со ссылкой на экспертов, новая схема подачи газа может быть завязана на Азербайджане.



Может ли Россия использовать Азербайджан как новый газовый хаб? Об этом мы спросили ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.



- Качать российский газ через Азербайджан невозможно: там просто нет мощностей для таких объемов прокачки. Через Украину мы прокачиваем 15 миллиардов кубометров в год, в сутки - по 42, 4 млн кубов газа. У Азербайджана, увы, таких мощностей нет. Не потянет.



"СП": Так о чем тогда переговоры? Чем может помочь России Азербайджан в газовом вопросе?



- Дело в том, что в Азербайджане есть Государственная нефтяная компания SOCAR. Она является полностью государственной национальной компанией со штаб-квартирой в Баку. Компания добывает нефть и природный газ в азербайджанском сегменте Каспийского моря. У нее хорошая, надежная репутация.



Скорее всего речь идет о том, чтобы российская сторона подписала с SOCAR агентское соглашение. То есть SOCAR будет выступать от имени Газпрома. Конечно, проще было бы такое соглашение не заключать, а европейским странам подписать дополнительные соглашения с Газпромом. Но мало ли как повернется ситуация в мире…



"СП": Кто сейчас контролирует газораспределительную станцию в Судже и не повреждена ли она в результате обстрелов?



- Если бы Украина хотела перекрыть транзит, она бы это легко сделала в нынешних условиях. Но все события говорят о том, что Украина хочет любым путем сохранить эту газораспределительную станцию, она для нее важна. Транзит газа, кстати, продолжается бесперебойно. Правда, цены на газ в мире после вторжения ВСУ в Курск взлетели.



До атаки ВСУ газ на мировом рынке стоил 350 долларов за 1 тысячу кубометров, сейчас - 480 долларов за тысячу кубов. Европейцы, с одной стороны, боятся остановки транзита российского газа, но ведь политики могут решить что угодно…



"СП": Чего можно ожидать от Украины после того, как 1 января 2025 года истечет срок контракта на транзит российского газа через ее территорию?



- Украина может начать проводить аукционы: "Кто дороже прокачает газ по нашей трубе?". Она, кстати, может не допустить Газпром. И тут азербайджанская компания SOCAR начнет действовать от лица Газпрома как посредник.



"СП": Договориться по прокачке газа Россия и Украина напрямую, вы считаете, больше не могут?



- Нет. Насколько я понимаю, сейчас исключены все формы переговоров России и Украины - и политические, и экономические.