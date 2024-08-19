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Москва устроила неприятности США, продав Китаю тонны золота
19:32 20.08.2024

Госдолг США недавно достиг нового рекордного уровня - задолженность по государственным облигациям превысила 35 триллионов долларов. Пока Вашингтон продолжает накапливать долги, Пекин нашел применение американским облигациям, говорится в материале китайских аналитиков, перевод которого публикует Pravda.Ru.

"За первые семь месяцев этого года Китай сократил свои инвестиции в американский госдолг на общую сумму в 113 миллиардов долларов",
- отмечает автор обзора на платформе Sohu.
Санкции, введенные США и Евросоюзом против России, существенно изменили глобальную финансовую систему. В результате этого доверие к западным валютам и облигациям падает. Примером этого является Китай, который последние несколько лет систематически избавляется от американских облигаций, а полученные от их продажи средства активно использует. Пекин активно закупает золото, расплачиваясь за него средствами, вырученными от продажи американских облигаций. Большая часть драгоценного металла поступает из России, одного из крупнейших мировых производителей золота.

"Китай импортирует значительное количество российского золота",
- отмечает китайский аналитик.
До введения санкций Россия поставляла основную часть своего золота на Запад, где находятся крупнейшие в мире биржи по торговле драгоценными металлами. В результате большая часть российского золота оказывалась в британских и швейцарских финансовых учреждениях. Однако западные страны позже запретили импорт российского золота, полагая, что таким образом смогут лишить Россию значительной части доходов. Тем не менее, этот шаг оказался ошибочным. Поставки драгоценного металла были перенаправлены на Восток - в страны, стремящиеся сократить зависимость от американского доллара.

"Импорт российского золота ускорил обесценивание доллара США",
- считает автор материала.
В итоге тонны золота, вместо западных банков, оказались в Азии и странах Ближнего Востока, где они используются для диверсификации резервов и сокращения доли доллара в них. Этот процесс приводит к ускорению дедолларизации, что ослабляет влияние американской валюты и самих США. Отметим, что стоимость золота во вторник впервые в истории поднялась выше 2550 долларов за тройскую унцию.

Так что золотой слиток - впервые в истории - превысил стоимость в один миллион долларов. Обычно золотые слитки весят около 400 тройских унций, что составляет примерно 12,5 килограмма. Это означает, что каждый слиток теперь стоит более одного миллиона долларов.

Источник - eadaily.com
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