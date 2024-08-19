Еще один кыргызский банк ("Керемет") остановил работу с Россией

20:05 20.08.2024

торой банк Киргизии приостановил переводы через российские банки

Киргизский Керемет-банк сообщил о приостановке денежных переводов через мобильные приложения Сбербанка, МТС-банк, Т-банка, а также через оператора национальной платежной системы России НСПК. Переводы недоступны в обе стороны на неопределенный срок. Накануне аналогичное решение принял MBank.



"Для удобства клиентов ОАО "Керемет Банк" сообщает, что доступны переводы по следующим международным системам денежных переводов: "Золотая корона", "Астрасенд", Western Union, "Юнистрим", Ria",- говорится на сайте Керемет-банка.



Накануне переводы через Сбербанк, МТС-банк, Т-банк приостановил один из крупнейших банков Киргизии MBank. На его долю приходилось до 60% переводов между странами. MBank уточнил, что входящие переводы будут осуществляться через банки, не попадающие под санкции, по рублевым реквизитам.



12 июня под санкции США попали Мосбиржа и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Вслед за этим несколько коммерческих банков Киргизии, включая Doscredobank, KICB, MBank, Керемет-банк, "Компаньон", РСК-банк, КСБ-банк и "Бай-Тушум", сообщили о приостановке работы с российскими системами денежных переводов. Банки объяснили решение техническими проблемами и волатильностью курса.