Запад хочет привлечь Индонезию на свою сторону. Опасаясь Китая, Джакарта заключает новые военные союзы, - НГ

00:16 21.08.2024

20.08.2024



Владимир Скосырев



Индонезийские военные моряки на страже рубежей страны от посягательств других держав.



Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и избранный президент Индонезии Прабово Субианто объявили, что между странами будет подписано оборонное соглашение. Это, по их словам, укрепит безопасность на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии. Документ также позволит государствам-соседям размещать воинские подразделения на земле друг друга и проводить совместные операции. Министр обороны Австралии Ричард Марлз указал, что две страны связывает самая длинная морская граница в мире, а значит, и судьба у них общая. Но ведь Австралия – член блока AUKUS, куда также входят Британия и США. Значит ли это, что Джакарта все больше склоняется в сторону Запада?



"Этот исторический договор... станет жизненно важной основой для наших двух стран в поддержании безопасности друг друга", – подчеркнул Альбанезе, добавив, что официальное подписание соглашения с Индонезией ожидается в ближайшие дни.



Прабово Субианто в ноябре 2023-го заявил, что Индонезия привержена политике неприсоединения и будет поддерживать хорошие отношения и с Китаем, и с США. Заключение военного пакта не просто с партнером, а с подопечным Америки, ставит под вопрос официально сбалансированный, нейтральный курс Индонезии. Тем более что Австралия – член еще одной полувоенной группировки – диалога QUAD (США, Австралия, Индия, Япония). Как передал Reuters, Вашингтон хотел бы расширить формат этого объединения за счет Индонезии.



Как видим, аппетиты у Вашингтона в отношении Индонезии серьезные. Однако удастся ли им их удовлетворить? Напомним, что в июле Субианто, который, согласно законам страны, официально займет пост главы государства в октябре, а пока является министром обороны, приезжал в Москву и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По сообщению РИА Новости, Путин сказал: "Мы вас хорошо знаем, знаем как друга нашей страны". И отметил, что у Прабово Субианто установились "очень добрые отношения" с коллегами из Минобороны России.



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Премьер Австралии Энтони Альбанезе и

избранный президент Индонезии Прабово Субианто

решили подписать соглашение

о военном сотрудничестве. Фото ReutersСубианто также встретился с министром обороны Андреем Белоусовым. "Этот рабочий визит знаменует собой важный шаг в укреплении двусторонних отношений между Индонезией и Россией, особенно в оборонном секторе", – подчеркнули в Джакарте.

Возникает вопрос: куда же все-таки движется громадный корабль – Индонезия? Он взял курс на Америку или останется в нейтральных водах?



В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения в Высшей школе экономики, отметил: "Индонезия была одной из стран, которые стояли у истоков движения неприсоединения. В дальнейшем в ее политике были видны колебания между лагерем неприсоединения и желанием укрепить отношения с западными странами. В эпоху президента Мухаммеда Сухарто Индонезия старалась извлечь выгоду из связей с США, Западом. Но Австралия – это все же не Америка. Она активно интегрируется в сотрудничество между странами Юго-Восточной Азии, следуя в русле американской политики. Так что крен в сторону США есть, но это не значит, что Джакарта покончила с политикой неучастия в военных блоках".



Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, тоже говорит, что Индонезия в целом проводит независимый внешнеполитический курс. Но она опасается Китая.



"Курс Пекина в Южно-Китайском море воспринимается не только Индонезией, но и другими странами региона, например Филиппинами, Вьетнамом, как почти экспансионистский. Выбор у этих стран небольшой. Поэтому в вопросе безопасности есть признаки того, что они сближаются с США и их союзниками. По существу, в Южно-Китайском море складывается биполярная структура: одна сторона – Китай, другая – США, их союзники и тянущиеся к ним некоторые государства региона. А на политику Джакарты оказывает влияние и то, что в Индонезии издавна укоренилась китайская диаспора", – сказал "НГ" эксперт.



Между тем атмосфера в Южно-Китайском море накаляется. Произошло несколько бортовых столкновений между китайскими и филиппинскими судами береговой охраны у спорных отмелей. Обошлось без жертв, но корабли получили повреждения. США обвинили Пекин, заявив, что китайские моряки совершают рискованные маневры.