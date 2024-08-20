Раздрай среди иудеев. Ультраортодоксы прогневались на ультрасионистов

01:00 21.08.2024

20.08.2024 ,



Ультраортодоксы прогневались на ультрасионистов

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Богобоязненные иудеи осудили демарш израильского министра

Андрей Мельников

Заместитель главного редактора "Независимой газеты", ответственный редактор приложения "НГ-Религии"



Тэги: израиль, иерусалим, храмовая гора, иудаизм, мусульмане, статускво, иордания, итамар бенгвир, ицхак васерлауф, ультроортодоксы, сионисты, религия, государство, биньямин нетаньяху, правительство



израиль, иерусалим, храмовая гора, иудаизм, мусульмане, статус-кво, иордания, итамар бен-гвир, ицхак васерлауф, ультроортодоксы, сионисты, религия, государство, биньямин нетаньяху, правительство Сподвижники министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира (слева) на его глазах совершили так называемое простирание в запретном месте. Фото Reuters, Арнона Сигала

Печатное издание ультраортодоксальных иудеев "Ятед нееман" ("Столп верности") обрушилось с критикой на двух министров коалиционного правительства Израиля за восхождение на Храмовую гору в Иерусалиме, которое случилось 13 августа, в день скорби Девятого ава. Этот день покаяния связан с разрушением Иерусалимского храма в 70 году н.э. Сейчас на бывшей территории главного иудейского святилища располагаются мусульманские сооружения Куббат ас-Сахра и мечеть Аль-Акса. Заголовок передовицы гласит: "Попирающие Храмовую гору подвергают опасности жизни евреев".



Под "попирающими" имеются в виду министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Васерлауф. Оба состоят в партии "Оцма йехудит" ("Еврейская мощь"). Парадокс обвинения со стороны ультраортодоксов в том, что лидеры этой радикальной партии выставляют себя самыми последовательными защитниками суверенитета Израиля, считая, что только сильное национальное государство обеспечит выживание еврейского народа.



Ирония заключается еще и в том, как звучат должности обоих политиков и их популистские заявления и действия, которые многие, не только ультраортодоксы, считают провокационными, особенно в условиях противостояния с палестинским движением ХАМАС, ливанской "Хезболлой" и Ираном. Бен-Гвир осуществляет политическое руководство полицией, службами безопасности, пограничниками и управлением охраны тюрем. В названии должности Васерлауфа не зря упоминаются такие регионы, как Негев и Галилея. В этих районах, расположенных на юге и севере Израиля, проживают национальные меньшинства: арабы (мусульмане и христиане), бедуины, друзы и другие. Поэтому внутренняя политика здесь связана с сохранением межнациональной гармонии. Критики восхождения министров от "Оцма йехудит" на Храмовую гору считают, что они как раз провоцируют межнациональную и межрелигиозную рознь, и это наносит ущерб безопасности не только Израиля, но и евреев всего мира.



"Ятед нееман" и стоящие за изданием набожные политики не в первый раз обличают акции Бен-Гвира в почитаемом иудеями, мусульманами и христианами месте. Происходило это и до 7 октября 2023 года, когда после террористического нападения ХАМАС на Израиль участились насильственные действия против евреев в разных странах мира. Едва ли не ежегодно ультраортодоксы протестуют против попыток принести в жертву Богу козленка, что, согласно ортодоксии, было возможно только в период существования в Иерусалиме главного иудейского святилища. Однако некоторые радикальные течения в национально-религиозном движении считают, что таким образом приближают мессианскую эру.



"Ятед нееман" – печатный орган партии "Дегель ха-Тора" ("Знамя Торы"). Эта политическая партия состоит в выборном блоке "Яхадут ха-Тора" ("Еврейство Торы") и представляет там религиозных евреев нехасидского толка. Газету читает примерно четверть ультраортодоксальной общины страны.



Еще один парадокс ситуации заключается в том, что и "Яхадут ха-Тора", и "Оцма йехудит" входят в коалиционное правительство, которое стоит у власти в Израиле и возглавляется лидером правоцентристской партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху. Премьер-министр, к слову, провокационное покорение Храмовой горы Бен-Гвиром осудил. Нетаньяху заверил, что статус-кво в отношении святых мест останется неизменным. То же самое он заявлял и в прошлый раз, в начале 2023 года, когда Бен-Гвир со свитой ходили по Храмовой горе. Статус-кво – это соглашение с Иорданией, заключенное после войны 1967 года, по поводу того, как будет осуществляться суверенитет над святынями Иерусалима. Иорданская королевская семья считается хранителем Аль-Аксы и других мусульманских мест Иерусалима.



Ограничения на посещение святой возвышенности в Иерусалиме евреями объясняется не только опасениями прогневать мусульман, но и предписаниями иудаизма. Здесь когда-то стоял Иерусалимский храм, разрушенный римлянами. Поскольку трудно установить, где находилась Святая святых храма, куда можно было заходить только коэнам, представителям священнического сословия, то под запрет попадает вся территория, которую сейчас контролирует мусульманский вакф – управление религиозной собственностью. Однако согласно другим толкованиям, которых придерживаются Бен-Гвир и его единомышленники, можно соблюсти периметр, по которому следует обходить площадь вокруг участка, на котором предположительно находилась Святая святых.



Так думают последователи движения религиозных сионистов, интересы которых отстаивает партия "Оцма йехудит". Но ультраортодоксы с этим не согласны. Поэтому они считают, что те, кто заходит на запретную территорию – нечестивцы, попирающие священную землю, где восстановить Храм может только Мессия.



Конечно, ультраортодоксы опасаются и мести мусульман. Сохранение жизней евреев – тоже традиционная ценность иудаизма. Согласно статус-кво, если иудеи посещают Храмовую гору, они не имеют права совершать там ритуалы. Тем не менее участники демарша Бен-Гвира в этот раз не только молча читали молитвы со смартфонов, но и совершили ритуальные действия – так называемые простирания ниц перед тем местом, где было сокровенное святилище.



Такое бывало и раньше, но теперь политические паломники сделали это не за оградой территории, а напротив сооружения, которое известно миру как Золотой купол или Куббат ас-Сахра. Как считается, примерно на этом месте располагалась Святая святых. Ситуацию усугубляет то, что нарушение правил произошло в присутствии министра национальной безопасности.



Это событие в очередной раз ярко проявило противоречия и столкновения интересов, царящие в действующем кабинете министров, который Нетаньяху был вынужден собирать из закромов избранного в 2022 году парламента. В информационном поле широко распространен ярлык "правительство ультраортодоксов", как окрестили кабинет Нетаньяху публицисты и некоторые востоковеды широкого профиля. Причем жесткую позицию по палестинскому вопросу приписывают этим собирательным и во многом мифическим "ультраортодоксам". Между тем партии традиционной религиозной направленности заняты совсем другими проблемами. Они противостоят попыткам привлечь к службе в армии представителей ультраконсервативных общин, занимаются лоббированием бюджетных вливаний в систему духовных образовательных учреждений, дебатируют по поводу "закона о раввинах". Этот закон призван дать больше полномочий местным религиозным общинам и ослабить контроль государства за финансированием религиозных институтов и лидеров.



В чем-то партия "Оцма йехудит" присоединяется к традиционалистам. Религиозные сионисты тоже озабочены финансированием духовных училищ и в этом действуют с ультраортодоксами солидарно. Однако их в первую очередь интересует поддержка еврейских поселений на территориях, которые ООН считает оккупированными. Конек "Еврейской мощи" – отказ от любого компромисса с палестинцами и жесткое противодействие иностранному, в том числе либеральному, влиянию на Израиль. Такое влияние осуществляют Демпартия США и связанные с ней леволиберальные круги Америки, а также истеблишмент Европы. Здесь кредо "Еврейской мощи" во многом совпадает с личным мнением Биньямина Нетаньяху, которое находит оппонентов даже в партии "Ликуд". Однако Бен-Гвир и его соратники берут на себя задачу не из легких: быть "святее папы Римского", то бишь жестче и бескомпромисснее премьер-министра.