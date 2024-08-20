Сделка с ХАМАС может навредить правительству Израиля, - И.Субботин

01:19 21.08.2024

20.08.2024



Нетаньяху вернул себе поддержку соратников, но не общественное доверие

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Отношение к Нетаньяху в его партии изменилось к лучшему.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается просчитать внутриполитические последствия возможной сделки с ХАМАС. Предмет его беспокойства – настроения внутри праворелигиозного крыла правящей коалиции, лидеры которого выступают против дипломатии в секторе Газа, даже если речь идет об освобождении удерживаемых в анклаве израильских заложников. Впрочем, угроза досрочных выборов пока не влечет за собой опасности для главы правительства: похоже, Нетаньяху удалось восстановить позиции в опросах. Причина кроется в конфронтации с Ираном.



Для того чтобы оценить политические последствия сделки с ХАМАС, Нетаньяху проводил в эти дни активные дискуссии с членами своей партии "Ликуд". Источники издания "Едиот ахронот" в окружении премьера утверждают, что премьер-министр взвешивал риски возможных отставок со стороны министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича, которые представляют праворелигиозный лагерь и являются его важнейшими союзниками по правящей коалиции. Они выступают против сделок с палестинской группировкой. По словам собеседников "Едиот ахронот", Нетаньяху пришел к выводу, что оба министра могут в качестве демарша оставить свои портфели, но сохранить состав коалиции.



Инсайдеры утверждают, что любой из правых, кто решится на разрушение коалиционного альянса, столкнется с имиджевыми проблемами в кругу собственных сторонников. Тем не менее на сегодняшний день некоторые представители "Ликуда" уверены в том, что Кнессет (законодательный орган) скорее всего будет распущен во время этой зимней сессии, которая откроется в конце октября. По словам членов возглавляемой премьером партии, в таком случае следующие парламентские выборы в Израиле состоятся весной или летом 2025 года. Для правительства морально важно, чтобы роспуск произошел по его инициативе, а не по инициативе оппозиции, которая выступала за созыв новых выборов из-за войны в секторе Газа.



Интересным выглядит то, что функционеры "Ликуда" кардинально поменяли свое мнение о лидерстве Нетаньяху. Как неоднократно отмечалось, после начала операции "Железные мечи", нацеленной против ХАМАС, многие соратники премьера поддерживали идею его отставки с поста председателя партии, потому что он несет основную ответственность за сухопутное вторжение палестинских боевиков 7 октября. "Многие из нас считали, что Нетаньяху не поведет "Ликуд" на следующие выборы, – напомнил один из источников "Едиот ахронот". – Однако в последние недели произошла революция в этой тенденции. Сегодня многие в "Ликуде" утверждают, что только Нетаньяху может возглавить партию на следующих выборах".



Результаты социологических исследований рисуют благоприятную картину для главы правительства. Согласно результатам недавнего опроса компании "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в парламент стартовали сегодня, "Ликуд" превратился бы в крупнейшую фракцию в Кнессете с 22 депутатскими мандатами. Безусловно, речь не идет о получении абсолютного большинства: партии все равно пришлось бы искать коалиционных партнеров, однако для Нетаньяху и его соратников это довольно серьезное изменение. Оно знаменует возвращение той электоральной базы, которая разочаровалась в просчетах "бессменного премьера" на фоне военного кризиса вокруг сектора Газа.



В своем августовском интервью американскому журналу Time Нетаньяху отмечал: "Я останусь на своем посту до тех пор, пока буду верить, что смогу помочь вести Израиль в будущее, в котором будут безопасность, прочная безопасность и процветание". Когда у премьер-министра спросили, считает ли он возможным, чтобы некий оппозиционный лидер, допустивший самый большой коллапс в сфере безопасности, смог оставаться у руля, он ответил: "Это зависит от того, что они будут делать. Что они делают? Способны ли они руководить воюющей страной? Способны ли привести ее к победе? Могут ли гарантировать, что послевоенная ситуация приведет к миру и безопасности? Если ответ "да", они должны остаться у власти".



Восстановление в опросах, вероятно, отражает ситуацию с Ираном, конфликт с которым углубился на фоне убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в тегеранской резиденции, подчеркивает газета "Гаарец". Многие эксперты изначально предполагали, что сама операция по устранению высокопоставленного хамасовца и была санкционирована премьером с политической целью – из-за стагнирующей ситуации в секторе Газа, где израильской армии приходится раз за разом возвращаться в уже отвоеванные районы, чтобы погасить очаги реорганизующегося сопротивления. "Возможно, восстановление позиций в опросах заставит Нетаньяху почувствовать себя достаточно уверенно, чтобы пойти на риск, и не только с Ираном", – допускает "Гаарец".



Вопрос заключается только в том, как долго Нетаньяху сможет черпать политические ресурсы из перманентных военных кризисов. Самым устойчивым – несмотря на все потрясения – рейтингом обладает только аппарат безопасности еврейского государства, говорят местные социологические исследования. Свежий опрос Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета (INSS) продемонстрировал, что около 78% израильтян еврейского происхождения доверяют Армии обороны Израиля вопреки колоссальным военным неудачам в рамках "Железных мечей". Иная картина – с политическим руководством. Только 20% респондентов этой группы заявили, что испытывают доверие к правительству.