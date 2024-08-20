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Бывшая Украина. Бои по всем фронтам
06:00 21.08.2024

КАПИТУЛЯЦИЯ С БОЛЬШИМИ ПОТЕРЯМИ. ВОЙСКА ОКАЗАЛИСЬ В КРУПНЕЙШИХ КЛЕЩАХ: СВОДКА С ФРОНТОВ СВО
Противник неожиданно в большом количестве принялся наскакивать на наши позиции в Курской области. Пытался ударить со всех сторон, в итоге – отступил с большими потерями. Однако продолжает давить, невзирая на количество погибших, и уничтоженной техники. Поступает важная информация и с других направлений. Важнейшие крепости на пути освобождения Донбасса практически в осаде. Войска оказались в крупнейших клещах, формируется полукотел, в короткие сроки освобождены новые населенные пункты.

Войска оказались в ловушке
На Покровском направлении оборона ВСУ испытывает критический перегруз. Киев снял наиболее боеспособные бригады с Донбасса и перекинул их на Курское направление, из-за чего противник испытывает серьезный кадровый дефицит. Несколько населенных пунктов и важных районов были оперативно освобождены нашими войсками при минимальном сопротивлении врага за последнее время.

Так, например, военкор Лисицын сообщил, что русская армия взяла под контроль террикон северо-восточнее Селидово и юго-восточнее Новогродовки, получив тем самым большое преимущество для освобождения данных населенных пунктов.

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА

Также есть динамичное движение на юге со стороны населенного пункта Новожеланное. Противник вот-вот окажется в полукотле. Из-за высоких потерь и риска окружения враг принял решение капитулировать – ВСУ планомерно отступают от Камышевки.

Это означает охват с трех сторон подразделений ВСУ, которые отступают от Камышевки,

- пишет Лисицын.

Русские развивают также успех наступления, двигаясь в сторону населенного пункта Селидово. Высокие темпы продвижения позволяют оказывать колоссальное давление на противника, боевой дух которого стремительно падает из-за критически высоких потерь не только на Донбассе, но и на Курском направлении, которое должно было как раз таки, сообщали военкоры, в теории приободрить донецкую группировку ВСУ.

Противник признает в своих каналах успехи ВС России в Заветном, Межевом и Скучном. Южнее Гродовки российские войска закрепились вдоль лесополос, взяв под контроль оставшуюся часть села Журавка,

- пишут военкоры канала "Два Майора".

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА

На днях прозвучала долгожданная новость – русская армия взяла населенный пункт Нью-Йорк. Многие тут же принялись отшучиваться, что был взят не тот, который нужен для моментального окончания боевых действий.

Военкор сообщает, что после освобождения этого села, русская армия оперативно продвинулась вперед – начались бои за Нелеповку – русская армия зажала противника с двух сторон. Противник, зажатый в Торецке, оказался, как говорят, в крупнейших клещах.

Есть, к слову, тактические успехи у русской армии на Купянском направлении – продолжаются бои к северу и югу от Песчаного. На Артемовском направлении в Часове Яре малые штурмовые группы русской армии закрепились вдоль Мариупольской улицы – восточная часть микрорайона Октябрьский, западнее канала Северский Донец–Донбасс.

СКРИНШОТ С TG-КАНАЛА "ОПЕРАЦИЯ Z: ВОЕНКОРЫ РУССКОЙ ВЕСНЫ"

Противник активизировался
По информации "Двух Майоров", с Запорожского направления стали поступать данные о том, что противник неожиданно активизировался в части применения артиллерийских ударов. Участились и атаки противника дронами.

Вечером 20 августа поступила обрывочная информация о действиях сразу трех ББМ ВСУ у переднего края фронта. Наши бойцы зафиксировали присутствие сил врага на Каменском направлении, активно готовя оборонительные позиции.

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА

Ночью активно били наши РСЗО. ВСУ понесли значительные потери.

Курское направление
"Майоры" также сообщили, что на Курском фронте по направлению к Коренево была отражена серьезная попытка противника ударить по нашим позициям для продвижения вперед. ВСУ пытались наскочить с применением БМП и двух ББМ. Населенный пункт находится под контролем русской армии - все атаки удалось отбить.

СКРИНШОТ С TG-КАНАЛА "МИР СЕГОДНЯ С "ЮРИЙ ПОДОЛЯКА"

Также ВСУ предприняли попытку прорваться в районе населенных пунктов Комаровка и Ольговка - в итоге подразделения противника капитулировали с большими потерями. Трое взяты в плен, небольшой группе удалось сбежать.

Русская армия продолжает наносить успешные удары по машинам снабжения и колоннам противника на Курском фронте. Сообщается, что враг также был отброшен в районе Черкасского Поречного при попытке нанести массивный удар по нашим позициям. У русских юойцов наметились успехи в районе Мартыновки.

Между тем, ДРГ противника пытаются зайти в тыл нашим частям удерживающим Ольговку и Кремяную. Они смогли взять под свой контроль н.п. Шептуховка и произвели демонстрацию по направлению к н.п. Александровка,

- пишет военблогер Юрий Подоляка.

Плюс был очередной накат на Коренево, который был нами отбит - враг был отброшен назад. По словам Подоляки, необходимо отметить, что введя в бой еще один свежий батальон, ВСУ продолжили атаки на Коренево.

Вероятно, сегодня следует ожидать продолжения ожесточенных боев на данном направлении, так как рубежи занятые противником довольно рыхлые и неустойчивые и ему придется либо дожимать ситуацию в свою пользу, либо откатываться,

- подытожил эксперт.

Источник - Царьград
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