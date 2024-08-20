Власть по-наследству, или Коля из Пекина. В Белоруссии началась операция "Преемник", - С.Латышев

07:11 21.08.2024 СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ

,



ВЛАСТЬ ПО НАСЛЕДСТВУ, ИЛИ КОЛЯ ИЗ ПЕКИНА. В БЕЛОРУССИИ НАЧАЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ "ПРЕЕМНИК"

Уже месяц, как Александр Лукашенко регулярно заявляет, что уйдет, что президенты не вечны, и белорусы должны привыкнуть, что страной будет управлять другой человек. С этим прицелом вносятся изменения в законодательство. Что, президент Белоруссии сильно болен и долго не протянет? Да нет - выглядит Батька по-боевому. Тогда в чем секрет, какую игру затеял Лукашенко и при чем тут Россия? Прежде чем читать дальше, лучше сядьте, а то закружится голова.



Я ничего не придумал. Он сам это говорил, причем неоднократно и с невероятной настойчивостью, хотя за язык никто не тянул. Пусть только попробовали бы!



Поток прозрачных намеков из Минска о предстоящем уходе со своего поста президента Белоруссии Александра Лукашенко и проталкивание им своего преемника приняли в последние месяцы и особенно недели лавинообразный характер, не обратить внимание на что просто невозможно. Для обозревателя уж точно.



Хотя все, что связано с Батькой, феноменальным харизматиком и рекордсменом, уже свыше 30 лет находящимся на своем посту (побил рекорд президента Зимбабве Роберта Мугабе, которого "съел крокодил", потому что не хотел уходить), касается, в общем-то, всех нас.



ЛЮДИ В БЕЛОРУССИИ ПРИВЫКЛИ, ЧТО ИМЕННО БАТЬКА НАХОДИТСЯ НА ПРЕЗИДЕНТСКОМ ПОСТУ, НО ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА. "НАДО ПОНИМАТЬ, ЧТО ПРИДЕТ ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК - ЭТО НЕИЗБЕЖНО", - УБЕЖДАЕТ ЛУКАШЕНКО. ФОТО: PRAVDA KOMSOMOLSKAYA/RUSSIAN LOOK/GLOBAL LOOK PRESS



Еще в феврале Лукашенко вначале заявлял, что намерен пойти на президентские выборы в 2025 году, которые должны пройти не позднее 20 июля. Однако затем уточнил, что еще неокончательно определился с участием, не исключив, что появится другой человек, которому можно будет доверить этот пост. В последний месяц президент Белоруссии просто не слезал с этой темы.



Как из пулемета

19 июля, проводя селекторное совещание, где обсуждался вопрос преодоления последствий урагана в стране, президент Белоруссии произнес, согласно агентству "БелТА", загадочную фразу:



Кто бы там ни был потом президентом, народ должен видеть, что созданная система власти эффективно работает.



2 августа Лукашенко опроверг распространяемые прозападной оппозицией слухи, что у него плохое здоровье и что ему придется по этой причине уйти.



Меня хоронят уже лет 25 точно. Да я не собираюсь. Я у Бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем,



- процитировало президента агентство "БелТА".



10 августа Лукашенко объявил о предстоящей отставке открытым текстом. Во время общения с жителями агрогородка Городище Шкловского района Могилевской области и в ответ на просьбу одной из жительниц баллотироваться на предстоящих в 2025 году президентских выборах глава государства заявил, что гражданам Белоруссии надо привыкать к мысли, что у них будет другой президент. Лукашенко также отметил, что должен оставить преемнику мирную и спокойную страну (запомним эти слова).



И как же красочно все это было сказано.



Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный…



- приводит слова Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня".



Ну это же просто песня: "Вот уйду, где-нибудь в деревне буду жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало".



12 августа на национальном правовом интернет-портале Белоруссии появился проект закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". Уголовный кодекс предлагается дополнить статьей, предусматривающей ответственность за "насилие либо угрозу насилия или повреждение имущества" в отношении президента Белоруссии, прекратившего исполнение своих полномочий в случае досрочной отставки или неспособности по состоянию здоровья исполнять президентские обязанности, а также членов его семьи. Комментарии, как говорится, излишни.



18 августа Лукашенко снова заявил о том, теперь уже и российской аудитории, что готовится оставить свой пост.



Все считают так: 30 лет - это много, с ума сойти. Это единицы - люди, которые работают 30 лет [в должности президента]. И люди привыкли: вот он и больше никто. Это неправильно. Я готовлю к этому [к уходу с поста президента] людей, я не хочу, чтобы было какое-то разочарование или провал,



- сказал президент Белоруссии в интервью для программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" (внимательно запомним и эти слова).



В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ПРОГРАММЫ "ВЕСТИ НЕДЕЛИ" (ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 1") БЕЛОРУССКИЙ ЛИДЕР ТАКЖЕ ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ГОТОВИТСЯ ОСТАВИТЬ СВОЙ ПОСТ. СКРИНШОТ ПРОГРАММЫ



Как и следующие, ибо они многое объясняют:



Мы конституцию [Белоруссии] недавно под перемены выстроили. Но мы не хотим перемен, чтобы это революция какая-то была. Я сторонник не революционных, а эволюционных перемен. И мы за эти годы сделали очень многое, чтобы выстроить то, что вы сейчас видите. Кому-то нравится, не нравится, но люди, в общем-то, комфортно себя чувствуют.



Лукашенко назвал преемника?

В том же интервью Лукашенко перед всей Россией раскрыл то, о чем в Белоруссии уже догадались многие. Президент определил "мужественного человека", который "сможет защитить свою страну". "Свою страну" - это просто шедевр, как же емко и точно Батька умеет выражаться!



Кто же этот герой? Почему президент уверен, что он сможет? Да потому что Лукашенко прекрасно знает этого человека и намерен ему всячески помогать, даже формально не будучи президентом. Ведь это его собственный третий сын Николай. 20-летний красавец-мужчина, "хороший музыкант, спортсмен", обучающийся сейчас в Китае.



Он будет защищать свою страну как следует,



- не сомневается гордый отец.



НИКОЛАЯ ЛУКАШЕНКО, МЛАДШЕГО СЫНА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА, ЖУРНАЛИСТЫ ИНОГДА НАЗЫВАЮТ "БЕЛОРУССКИМ УИЛЬЯМОМ". ХАРАКТЕР У МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА ВОЛЕВОЙ, И ЭТИМ ОН ОЧЕНЬ ПОХОЖ НА СВОЕГО ОТЦА. ФОТО: PRESIDENT.GOV.BY



Лукашенко давно готовит к этому своего любимого сына, который во время попытки госпереворота бегал вместе с отцом с автоматом, "блестяще окончил школу". Президент нередко брал сына с собой во время зарубежных визитов совсем с малого возраста.



Он (Николай. - Ред.) хорошо владеет английским языком, он обучение проходит на английском языке по биотехнологии. Он учится в Пекинском университете и Белорусском госуниверситете по совместной программе. Два диплома - здесь и там,



- похвастался на "России 1" Лукашенко.



Конечно, хорошо, что в Пекине учится, а не в Нью-Йорке, но почему все-таки не в Москве?



Мало того, папа-президент тонко намекает, что сын у него "такой оппозиционный", "в хорошем смысле", разумеется, и может даже его самого "покритиковать". Это, конечно, заигрывание с теми, кто не в восторге от Лукашенко-старшего и после прошлых выборов бузил на улицах. Им подается надежда на перемены без революции.



Подводим промежуточные итоги

Вышеприведенных фактов достаточно, чтобы ежу стало понятно, что совсем скоро случится в Белоруссии. Операция "Преемник" идет вовсю и явно не потому, что Лукашенко-де смертельно болен и долго не протянет. Это не так. Батька - крепкий и еще многих переживет.



Смысл происходящего в другом: он хочет уйти, чтобы… остаться, сохранить свой режим, попробовать создать собственную "династию". Для этого ему надо оставаться в ближайшие годы теневым лидером Белоруссии, "регентом" при молодом и еще, понятно, неопытном сыне, чтобы народ привык к нему в новой роли и при этом в стране ничего не пошло наперекосяк.



Цель очевидна: подстраховать Николая (или любого другого преемника) и "перемены" в отдельной от России стране. Расчет абсолютно верный. Если Лукашенко, авторитарный харизматик, уйдет в лучший мир "при исполнении" после 30 лет нахождения на своем посту, то его режим очень быстро рухнет. Потому что никто не сможет его с ходу заменить.



Такого калибра политиков в Белоруссии - и не только - просто нет, а режим заточен под властного, авторитарного лидера. Николай должен, как представляется, успеть таковым стать под четким, жестким руководством ушедшего в тень отца. Отсюда и суета в Минске: спешат успеть, люди действительно не вечны.



Получится ли?

У меня лично, однако, существуют большие сомнения, что у Батьки получится создать свою "династию". Да, такие примеры на постсоветском пространстве есть - в Туркмении, например. Есть даже один очень удачный пример - блестящий президент и собиратель Азербайджана Ильхам Алиев, кем бы так гордился сейчас удержавший страну от развала его отец Гейдар.



Безусловно, такие традиции и в остальном мире есть. Взять хотя бы Северную Корею, где давно существует коммунистическая "династия" Кимов. Политические династии характерны для таких стран, как Филиппины, Индия, Шри-Ланка. Даже для Греции, входящей в ЕС, и Канады, которой управляет жалкий отпрыск своего отца Пьера Эллиота - Джастин Трюдо.



Однако когда последний стал премьером, ему было 44 года. Греческому премьеру-"династу" Кириакосу Мицотакису 51 год, Радживу Ганди в Индии - около 40 лет. В этой последней стране есть еще один классный региональный пример. Мутхувел Карунанидхи Сталин стал главным министром штата Тамилнаду по стопам своего отца в 68 лет.



Так что по возрасту Николай Лукашенко больше тянет на… Михаила Романова, основателя последней в России правящей династии, который стал царем в 16 лет, хотя за него, конечно, правили другие. Но это было очень давно.



Трудно себе представить, чтобы правитель в современной России передал верховную власть по наследству. Возможно ли такое во вполне себе европейской Белоруссии, в городах которой Магдебургское право стало распространяться с конца XIV века? Вряд ли. Это не приживется. Очень часто для "династов", которых кидают в большую политику, такое вообще плохо кончается.



Когда Лукашенко на самом деле уйдет, Запад попробует захватить его страну, чтобы сделать Беларусь, как Украину, ограбленным и полностью зависимым от себя очередным плацдармом против России. И ее единственным спасением - как для народа, так и для созданного Лукашенко режима – будет поскорее податься под крыло России, чтобы избежать хаоса, развала и войны.



ЗАПАД УЖЕ ПЫТАЛСЯ ЗАХВАТИТЬ БЕЛОРУССИЮ ПОСЛЕ ПРОШЛЫХ ВЫБОРОВ. НАЧАВШИЕСЯ ЧЕТЫРЕ ГОДА НАЗАД БЕСПОРЯДКИ - ЭТО БЫЛ КЛАССИЧЕСКИЙ "МАЙДАН" ПО МЕТОДИЧКЕ "ОТЦА" СОВРЕМЕННЫХ ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ АМЕРИКАНЦА ДЖИНА ШАРПА. ФОТО: MAZUR TRAVEL/SHUTTERSTOCK



Только в этом случае Батьке будет гарантирована благодарная память потомков, многих десятков миллионов людей, как смелому и упорному пассионарию, сохранившему для России в трудные времена и при весьма неблагоприятных обстоятельствах ее, возможно, лучшую часть.



Что с того?

У поднятой нами темы есть весьма негативные практические последствия в том, что касается украинской войны и трагических событий в Курской области. Для гладкой реализации операции "Преемник" нужен мир. И Батька (его план четко рассчитан по времени) очень хочет, чтобы он побыстрее наступил, причем мир крайне невыгодный для России, ибо до никакого другого Запад пока не созрел.



Для этого своими действиями Лукашенко "принуждает" и Москву, и Киев поскорее "похабный" (для нас) мир заключить. То он снимает свои войска с украинской границы, и ВСУ, не опасаясь удара в спину, устремляются на Курскую область, чтобы добиться для Киева "справедливого мира". То он возвращает на границу свои войска, давая Украине понять, что она зарвалась и напрашивается на очень серьезную взбучку.



И еще регулярно делает заявления в таком ключе (это же также и возможность Западу показать свою важность):



Всем своим белорусам, россиянам, всем добрым людям вокруг я хочу [пожелать], чтобы был мир.



Зря он так. России нужен настоящий мир плюс решение украинского вопроса, а не перемирие на несколько лет, после чего кровопролитие возобновится с невиданной ранее силой. Источник - Царьград

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724213460





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Опубликован Сборник аналитических материалов третьего потока Школы аналитики "Қазақстанның орнықты даму бағдары"

- Кадровые перестановки

- Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область

- Активы стоимостью более 1 триллиона тенге возвращены в Казахстан

- Осуждены бухгалтеры городской поликлиники г.Алматы

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 14 августа 2024 года №622

- Олжас Бектенов: Нефтегазовая отрасль должна работать на благо всех казахстанцев

- Олжас Бектенов и Заместитель Премьер-Министра Таиланда обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества

