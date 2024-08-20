Человечество стремительно превращается в винтаж, - Александр Дугин

08:14 21.08.2024

ИИ начал вытеснять настоящий разум задолго до того, как его разместили в машине

Александр Дугин



20.08.24



Скоро книги, написанные не ИИ, а людьми, станут такой же редкостью и роскошью, как виниловые пластинки. Человечество стремительно превращается в винтаж, больше никому не нужный, кроме редких чудаков-ценителей.



И вот, что интересно. Это началось раньше, чем мы думаем. "Структуры повседневности" и хайдеггеровский das Man - это, по сути, и есть экспериментальный запуск систем искусственного мышления. Ряд предвосхищений можно увидеть и в нашем Серебряном веке. Например, у Федора Сологуба - "Мелкий бес" - это как раз занудное описание того как зависает компьютер повседневности, тогда как "Творимая легенда" напоминает chatGPT, в который загрузили несколько томов по древней истории и мифологии.



ИИ начал вытеснять настоящий разум задолго до того, как его разместили в машине. Первые опыты были поставлены над людьми. А политические идеологии служили прообразом операционной системы. И если живые люди так легко согласились пожертвовать настоящими формами мышления, полноценной философией, удовольствовавшись ее грубыми эрзацами, то уже тем самым они уступили место машине. Такой же тупой, как и они сами, только более скоростной и оперирующей с гигантскими объемами мертвых данных. Так das Man нашел себе нового носителя (процессоры, шины памяти, электрические провода) и стал "электронным богом". А люди, отвергшие проповедь Заратустры о Сверхчеловеке, продолжали моргать и требовать себе немедленно "канатного плясуна".