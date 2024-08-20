Катастрофа ВСУ под Торецком: у укров ищут виновника, - Р.Маркуш

09:23 21.08.2024

Катастрофа ВСУ под Торецком: "Шавка Ермака" Безуглая обвинила Сырского в намеренной сдаче Донетчины

Киевская верхушка уже не рада набегу украинской армии на русскую землю

Радомир Маркуш



Катастрофа ВСУ под Торецком: "Шавка Ермака" Безуглая обвинила Сырского в намеренной сдаче Донетчины



Российские войска выбили врага из очередного поселка городского типа в Донецкой Народной Республике. "В результате активных действий подразделений группировки войск „Центр" разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское", - говорится в сообщении нашего Минобороны.



О том, что ВСУ не смогли удержать населенный пункт, ранее информировал бандеровский паблик DeepState (заблокированный в нашей стране), аффилированный с ГУР. Видимо, "центровые" подавляли очаги сопротивления и проводили зачистку. Эксперт DS Роман Погорелов писал, что украинские бойцы вынуждены были отступить в ходе мощных накатов русских солдат. Дескать, Киев хорошо понимает не только военное, но и символическое значение поселка, поэтому враг планировал задержаться в нем как минимум до зимы.



Самостийные эксперты заявили об эффекте домино, когда потеря одного села захисниками приводит к драпу из двух-трех соседних

Если кто подзабыл, то референдум о провозглашении независимости ДНР шел именно в Новгородском. После захвата населенного пункта бандеровцами экс-президент Порошенко переименовал в рамках дерусификации населенный пункт в "Нью-Йорк", тем самым давая понять, что Донбасс никакой не русский, а что ни на есть самый "проамериканский". Мол, чтоб от "новгородского вече" и след простыл.



В этом плане русофобы и впрямь получили заслуженную пощечину и не на шутку заволновались. В частности, нардепка Безуглая подняла жуткий вой, что ВСУ отводят целые подразделения из Донбасса, оставляя полосы фронта на произвол судьбы.



По ее словам, Вооруженные силы России будто бы "проходят через пустые фортификации", не встречая сопротивления. Она считает, что в таких условиях уже в ближайшее время российские войска установят свой бело-сине-красный флаг над Покровском (Красноармейском) и Торецком.



"Выглядит так, будто мы отдаем Донетчину", - верещит лютая бандеровка. Она, по сути, повторила нарратив киевского эксперта Кривоноса, что потеря украинскими силами Красноармейска откроет нашей армии путь на Павлоград, где отсутствуют фортификации, а потом на Днепропетровск, а установление российского контроля над Торецком грозит взятием сначала Константиновки, потом Часова Яра и всей Краматорской агломерации. Ну, а затем русские с юга зайдут в Харьковскую область.



Кстати, по мнению самостийных политологов из числа адекватов, именно сдача украинской армии Нью-Йорка заставила главкома Сырского выступить с лютой дезинформацией о якобы контроле ВСУ над 90 населенными пунктами и 1260 кв. км российской территории в Курской области. Тем самым вырусь попытался отбиться от нападок Безуглой, зная, что за ней стоит глава офиса президента Ермак - серый кардинал незалежной.



По идее, главком должен прямо сейчас вывести войска из Суджи и бросить все силы на оборону Торецка и Покровска, но тогда его обвинят в бессмысленной гибели лучших украинских бригад. К слову, в отличие от популярного среди укровояк пана-атамана Залужного, у перебежчика и предателя своей страны Сырского поддержки со стороны силовиков нет.



Вот и врет нео-власовец о "перемоге" над армией России в Курской области. Напомним, даже эксперты ISW подчеркивают, что нельзя верить рапортам украинских военных о захвате территорий в максималистических заявленных границах - другими словами, "покатушки укровояк на натовской технике и тик-ток в селах" не в счет. Нужны веские доказательства.



Тем более, наши не только стабилизировали ЛБС, но и выбивают врага с русской земли. Согласно оперативке Юрия Подоляки, "южнее Суджи идут активные боевые действия, хотя и малыми силами. И мы, и противник пытаемся улучшить свои позиции, ища слабые места в обороне друг друга. Мы такой участок нашли и повторно освободили н.п. Спальное (взяли пленных). Противник пытается сделать то же самое уже с Русской Конопелькой. Отгреб по-полной. День здесь пока в нашу пользу".



Сырский не ожидал, что именно сейчас "вагнеры" и морпехи пойдут на Липцы

Картоделы также обратили внимание на оперативку Министерства обороны РФ, что подразделения группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорвали попытки атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Русская Конопелька. Значит, эти поселки, как минимум, в серой зоне, хотя на карте Сырского они в "глубоком тылу ВСУ".



А вот у украинских военных на Торецком направлении и впрямь поплохело, притом конкретно. Появились кадры с геолокацией, на которых видна атака ВС РФ пехотным подразделением на территории городского водопроводного хозяйства Торецка. Как подметили наши картоделы, зафиксировано продвижение российских войск на более чем 1 км к Дзержинску и достижение передовыми отрядами административных границ города.



Еще одна видеозапись подтверждает позицию бойцов группы "Центр" в северной части Кирово, причем под обстрелом с дрона ВСУ. Таким образом, наши продвинулись по жилой застройке города вдоль железнодорожной ветки на Константиновку не менее 800 метров.



По словам военкора Марата Хайруллина, "на Торецком участке Донецкого направления нашими Вооруженными силами был освобожден н.п. Артëмово. Пала основная линия обороны ВСУ на этом участке - терриконы шахт им. Артëма и Северной перешли под контроль наших подразделений. Боевые действия идут на восточной окраине Торецка в районе многоэтажек за терриконом шахты Северная.



Идëт зачистка лесных массивов между Артëмово и Торецком".