Мирзиеев крепко отчитал и наказал каракалпакских чиновников

10:08 21.08.2024

Президент Узбекистана наказал каракалпакских чиновников за пассивность в вопросах инвестиций

20.08.24



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев раскритиковал каракалпакских чиновников за медлительность при решении инвестиционных вопросов и неиспользование предоставленных региону возможностей для развития бизнеса. Хокимы (главы администраций) Караузяка и Тахиаташа лишились своих должностей, уточняет пресс-служба главы государства.



Дисциплинарные взыскания были применены к руководителям 11 из 16 районов республики: Амударьинского, Берунийского, Бозатауского, Кегейлийского, Кунградского, Канлыкульского, Муйнакского, Тахтакупырского, Турткульского, Ходжейлийского и Чимбайского.



Одной из веских причин для наказания чиновников стало то, что на шести тысячах предприятий Каракалпакстана, несмотря на предоставление льгот, сократились рабочие места.



Мирзиеев подчеркнул, что ни в одной области страны нет таких возможностей и условий, какие созданы для предпринимателей в этом регионе.



Если бы хокимы были расторопнее и превратили потенциально перспективные проекты в реальные, то экономические показатели были бы в пять-десять раз выше, подчеркнул президент.

В продолжение темы глава государства отметил необходимость развития туризма. По его словам, с начала года в Каракалпакстан приехали 1,3 млн гостей из других регионов и стран. Но они столкнулись с тем, что в отелях мало мест. Хотя в случае предоставления земли бизнесмены готовы построить современную гостиницу и конгресс-холл.



Кроме того, вокруг Аччик-Куля в Нукусе можно организовать зоны отдыха, вдоль каналов Дустлик и Кегейли, Тесли Жап и Ширин Жап в Ходжейли - возвести торгово-развлекательные заведения. Вдоль дороги Гузар - Нукус - Бейнау на площади 140 гектаров есть возможность разместить 300 объектов торговли и сервиса, в Элликкале необходимо построить рынок.



Президент также раскритиковал руководство свободной экономической зоны "Ургут" в Берунийском районе. В прошлом году под этот проект выделили 22 гектара земли, но здесь до сих пор нет ни одного предприятия - несмотря на наличие инфраструктуры, включая железную дорогу.



Если внедрить на территории СЭЗ упрощенную систему предоставления участков, то можно будет разместить проекты на $320 млн, отметил Мирзиеев.



Он поручил ответственным лицам разработать программу "Занимайся бизнесом в Каракалпакстане" и адаптировать ее под каждый район. Проект послужит импульсом для развития промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг, что в конечном итоге приведет к привлечению не менее $10 млрд инвестиций и созданию 500 тысяч рабочих мест.



Были озвучены и достижения региона за последнее время. Так, здесь запущено 150 новых проектов с прямыми иностранными инвестициями в размере $1,4 млрд. Число предпринимателей увеличилось с 12 тысяч до 25 тысяч, постоянную работу получили 212 тысяч человек. В регионе построили 21 школу, около 250 - отремонтировали. Возведен 17-этажный IT-парк на 700 мест. В рамках программы "Один миллион программистов" в Каракалпакстане за два года обучили около 40 тысяч молодых людей.



Ведется работа по ремонту дорог, обновлению линий электропередач, прокладке газовых и водопроводных сетей. В этой связи на нужды каждой из 452 махаллей (общин) выделено по 500 млн сумов (около $40 тысяч).



Продолжается программа по улучшению климатических условий, в результате на высохшем дне Аральского моря создано 1,9 млн гектаров зеленых насаждений. Недавно было дополнительно направлено $80 млн на восстановление пастбищ, выращивание подходящих для Приаралья культур, укрепление кормовой базы и подготовку кадров в сфере сельского хозяйства.



Мирзиеев поручил принять меры, которые должны привести к росту экономики Каракалпакстана и увеличить благосостояние жителей. Контроль за исполнением поставленных перед чиновниками задач возложен на помощника президента Саиду Мирзиееву и советника главы государства по вопросам стабильного развития Приаралья Турсинхана Худайбергенова.