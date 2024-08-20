 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 21.08.2024
12:19  Узбекские банки перестанут кредитовать крупные госкомпании и переключатся на частный бизнес
11:20  Киргизия: жонглеры квадратными метрами, - Сергей Кожемякин
11:14  Как Россия завоевывала Хиву (уроки истории), - П.Бологов
11:13  Индия и Япония углубляют сотрудничество против Китая
10:58  США – страна или бизнес? - Алексей Муратов
10:55  Бывший замхокима Наманганской области Саид Султанов приговорен к 7,5 годам лишения свободы
10:53  С.Самарджия: Запад срочно ищет замену Зеленскому

10:51  РосАрмия успешно давит на Покровск
10:42  Жанар Утешеву лишили должности Генсека НОК Казахстана. Ввиду "утраты доверия"
10:08  Мирзиеев крепко отчитал и наказал каракалпакских чиновников
09:29  Непобежденного боксера из Казахстана (Чемпиона мира Жанкоша Турарова) обвинили в изнасиловании
09:23  Катастрофа ВСУ под Торецком: у укров ищут виновника, - Р.Маркуш
09:17  Чикаго. Съезд Демпартии формально утвердил Камалу Харрис кандидатом в президенты США
08:14  Человечество стремительно превращается в винтаж, - Александр Дугин
07:11  Власть по-наследству, или Коля из Пекина. В Белоруссии началась операция "Преемник", - С.Латышев
06:00  Бывшая Украина. Бои по всем фронтам
01:19  Сделка с ХАМАС может навредить правительству Израиля, - И.Субботин
01:00  Раздрай среди иудеев. Ультраортодоксы прогневались на ультрасионистов
00:16  Запад хочет привлечь Индонезию на свою сторону. Опасаясь Китая, Джакарта заключает новые военные союзы, - НГ
00:11  Торжество сатанизма. На Украине окончательно запретили каноническое православие, - В.Скачко
Вторник, 20.08.2024
20:05  Еще один кыргызский банк ("Керемет") остановил работу с Россией
19:32  Москва устроила неприятности США, продав Китаю тонны золота
19:08  "Газ - это бизнес президентов". О чем Путин и Алиев договорились в Баку
19:06  В инфовойне есть свои диверсии и "ракетные" удары по психике
19:03  Американская семья срочно переехала в Россию после закона о смене пола
18:26  Осторожно, следующая мировая война может начаться с малого, - доктор Джулиан Спенсер-Черчилль
18:16  Россия запретит экспорт т.н. "армянского коньяка" - реально сущей отравы
17:57  Первая ракетка мира итальянец Синнер провалил допинг-тест на клостебол, но. его... только пожурили
17:25  Я - имперец. Для меня русский человек - это тот, кто живет интересами России, - Иван Охлобыстин
17:17  Бомба к концу года. Как далеко продвинулся Иран в создании ядерного оружия? - Л.Цуканов
17:12  МО России создало три новых армейских группировки - "Белгород", "Курск", "Брянск"...
16:08  Шаг назад, три шага вперед. Курские хроники, - Н.Сорокин
15:09  Путин уже на коленях в Беслане
12:22  Дело генерала Попова разваливается до суда. Кто подставил командующего 58-й армией?
12:19  Иностранные вложения в экономику КНР сократились почти на треть
12:06  УПЦ заставят выбирать между сатанизмом и мученичеством, - Ростислав Ищенко
11:29  Казахстан и Россия хотят создать коридоры для миграции сайгаков
11:23  В Узбекистане планируют внедрить национальную шкалу времени
11:11  Украинский "наступ" на Курск, похоже, захлебнулся в крови, - Р.Маркуш
10:17  Иранские боевые хакеры обвинены в взломе серверов штаба Трампа
09:57  Более 50 ракет. Ливан атаковал Израиль
09:24  Россия забирает к себе всех несогласных, - Елена Караева
09:01  О стратегии США по сдерживанию Китая в Тихом океане, - В.Ключинский
08:56  Харрис отказалась от прямых теле-дебатов с Трампом
08:53  Эльнар Байназаров: Перемирие по Газе завязло на полпути. Израиль и "Хамас" повышают ставки перед новым раундом переговоров в Каире
00:35  У спорных островов Спратли столкнулись корабли ВМС Китая и Филиппин
00:32  Сколько дней до Киева? - Ростислав Ищенко
00:26  Вот я, простая американская баба, стою перед вами: Камала Харрис прет на Трампа, как танк, - СП
00:20  Мигрантам предлагают не раздражать общество и оставлять семьи дома
00:15  ЦИК Киргизии зарегистрировала Арсланбека Эгембердиева депутатом Жогорку Кенеша
00:12  Выборы нового премьера Японии будут "крайне хаотичными", Более 10 кандидатов, - Къ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Жанар Утешеву лишили должности Генсека НОК Казахстана. Ввиду "утраты доверия"
10:42 21.08.2024

В связи с утратой доверия: Головкин лишил Утешеву полномочий генерального секретаря НОК
,
Официальное заявление касательно полномочий генерального секретаря Национального олимпийского комитета Казахстана Жанар Утешевой 21 августа 2024 года распространила пресс-служба НОК, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что полномочия генерального секретаря, предоставленные на основании доверенности, отозваны в соответствии с приказом президента Национального олимпийского комитета РК Геннадия Головкина.

"Кроме того, на рассмотрение членов генеральной ассамблеи будет вынесен вопрос об исключении Утешевой Ж. из состава исполнительного комитета в качестве генерального секретаря в связи с утратой доверия".
Пресс-служба НОК РК
Жанар Утешева окончила Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова по специальности "Журналистика".

Трудовую деятельность в спортивной сфере начала в качестве пресс-секретаря Управления спорта Астаны в 2009 году. В 2013 году стала PR-консультантом, менеджером Геннадия Головкина. В 2015-2016 годы работала руководителем пресс-службы аппарата акима Астаны, пресс-секретарем акима Астана, в 2016-2022 годы – руководителем Департамента по коммуникациям Национального олимпийского комитета РК, с 2022 по 2023 годы – генеральным директором частной коммуникационной компании. Должность генерального секретаря НОК РК занимала с 26 февраля 2024 года.

Геннадий Головкин возглавил Национальный олимпийский комитет Казахстана 26 февраля 2024 года. На этом посту именитый боксер сменил Тимура Кулибаева, который принял решение о досрочном прекращении полномочий на посту президента НОК РК.

Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Zhanar Utesheva (@zhanar_utesheva)

Тогда же генеральным секретарем комитета была избрана Жанар Утешева.

Динара Халдарова

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724226120


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Опубликован Сборник аналитических материалов третьего потока Школы аналитики "Қазақстанның орнықты даму бағдары"
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
- Активы стоимостью более 1 триллиона тенге возвращены в Казахстан
- Осуждены бухгалтеры городской поликлиники г.Алматы
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 августа 2024 года №622
- Олжас Бектенов: Нефтегазовая отрасль должна работать на благо всех казахстанцев
- Олжас Бектенов и Заместитель Премьер-Министра Таиланда обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  