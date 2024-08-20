|12:19 Узбекские банки перестанут кредитовать крупные госкомпании и переключатся на частный бизнес
11:20 Киргизия: жонглеры квадратными метрами, - Сергей Кожемякин
11:14 Как Россия завоевывала Хиву (уроки истории), - П.Бологов
11:13 Индия и Япония углубляют сотрудничество против Китая
10:58 США – страна или бизнес? - Алексей Муратов
10:55 Бывший замхокима Наманганской области Саид Султанов приговорен к 7,5 годам лишения свободы
10:53 С.Самарджия: Запад срочно ищет замену Зеленскому
10:51 РосАрмия успешно давит на Покровск
10:42 Жанар Утешеву лишили должности Генсека НОК Казахстана. Ввиду "утраты доверия"
10:08 Мирзиеев крепко отчитал и наказал каракалпакских чиновников
09:29 Непобежденного боксера из Казахстана (Чемпиона мира Жанкоша Турарова) обвинили в изнасиловании
09:23 Катастрофа ВСУ под Торецком: у укров ищут виновника, - Р.Маркуш
09:17 Чикаго. Съезд Демпартии формально утвердил Камалу Харрис кандидатом в президенты США
08:14 Человечество стремительно превращается в винтаж, - Александр Дугин
07:11 Власть по-наследству, или Коля из Пекина. В Белоруссии началась операция "Преемник", - С.Латышев
06:00 Бывшая Украина. Бои по всем фронтам
01:19 Сделка с ХАМАС может навредить правительству Израиля, - И.Субботин
01:00 Раздрай среди иудеев. Ультраортодоксы прогневались на ультрасионистов
00:16 Запад хочет привлечь Индонезию на свою сторону. Опасаясь Китая, Джакарта заключает новые военные союзы, - НГ
00:11 Торжество сатанизма. На Украине окончательно запретили каноническое православие, - В.Скачко
|20:05 Еще один кыргызский банк ("Керемет") остановил работу с Россией
19:32 Москва устроила неприятности США, продав Китаю тонны золота
19:08 "Газ - это бизнес президентов". О чем Путин и Алиев договорились в Баку
19:06 В инфовойне есть свои диверсии и "ракетные" удары по психике
19:03 Американская семья срочно переехала в Россию после закона о смене пола
18:26 Осторожно, следующая мировая война может начаться с малого, - доктор Джулиан Спенсер-Черчилль
18:16 Россия запретит экспорт т.н. "армянского коньяка" - реально сущей отравы
17:57 Первая ракетка мира итальянец Синнер провалил допинг-тест на клостебол, но. его... только пожурили
17:25 Я - имперец. Для меня русский человек - это тот, кто живет интересами России, - Иван Охлобыстин
17:17 Бомба к концу года. Как далеко продвинулся Иран в создании ядерного оружия? - Л.Цуканов
17:12 МО России создало три новых армейских группировки - "Белгород", "Курск", "Брянск"...
16:08 Шаг назад, три шага вперед. Курские хроники, - Н.Сорокин
15:09 Путин уже на коленях в Беслане
12:22 Дело генерала Попова разваливается до суда. Кто подставил командующего 58-й армией?
12:19 Иностранные вложения в экономику КНР сократились почти на треть
12:06 УПЦ заставят выбирать между сатанизмом и мученичеством, - Ростислав Ищенко
11:29 Казахстан и Россия хотят создать коридоры для миграции сайгаков
11:23 В Узбекистане планируют внедрить национальную шкалу времени
11:11 Украинский "наступ" на Курск, похоже, захлебнулся в крови, - Р.Маркуш
10:17 Иранские боевые хакеры обвинены в взломе серверов штаба Трампа
09:57 Более 50 ракет. Ливан атаковал Израиль
09:24 Россия забирает к себе всех несогласных, - Елена Караева
09:01 О стратегии США по сдерживанию Китая в Тихом океане, - В.Ключинский
08:56 Харрис отказалась от прямых теле-дебатов с Трампом
08:53 Эльнар Байназаров: Перемирие по Газе завязло на полпути. Израиль и "Хамас" повышают ставки перед новым раундом переговоров в Каире
00:35 У спорных островов Спратли столкнулись корабли ВМС Китая и Филиппин
00:32 Сколько дней до Киева? - Ростислав Ищенко
00:26 Вот я, простая американская баба, стою перед вами: Камала Харрис прет на Трампа, как танк, - СП
00:20 Мигрантам предлагают не раздражать общество и оставлять семьи дома
00:15 ЦИК Киргизии зарегистрировала Арсланбека Эгембердиева депутатом Жогорку Кенеша
00:12 Выборы нового премьера Японии будут "крайне хаотичными", Более 10 кандидатов, - Къ
|Жанар Утешеву лишили должности Генсека НОК Казахстана. Ввиду "утраты доверия"
10:42 21.08.2024
В связи с утратой доверия: Головкин лишил Утешеву полномочий генерального секретаря НОК
,
Официальное заявление касательно полномочий генерального секретаря Национального олимпийского комитета Казахстана Жанар Утешевой 21 августа 2024 года распространила пресс-служба НОК, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что полномочия генерального секретаря, предоставленные на основании доверенности, отозваны в соответствии с приказом президента Национального олимпийского комитета РК Геннадия Головкина.
"Кроме того, на рассмотрение членов генеральной ассамблеи будет вынесен вопрос об исключении Утешевой Ж. из состава исполнительного комитета в качестве генерального секретаря в связи с утратой доверия".
Пресс-служба НОК РК
Жанар Утешева окончила Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова по специальности "Журналистика".
Трудовую деятельность в спортивной сфере начала в качестве пресс-секретаря Управления спорта Астаны в 2009 году. В 2013 году стала PR-консультантом, менеджером Геннадия Головкина. В 2015-2016 годы работала руководителем пресс-службы аппарата акима Астаны, пресс-секретарем акима Астана, в 2016-2022 годы – руководителем Департамента по коммуникациям Национального олимпийского комитета РК, с 2022 по 2023 годы – генеральным директором частной коммуникационной компании. Должность генерального секретаря НОК РК занимала с 26 февраля 2024 года.
Геннадий Головкин возглавил Национальный олимпийский комитет Казахстана 26 февраля 2024 года. На этом посту именитый боксер сменил Тимура Кулибаева, который принял решение о досрочном прекращении полномочий на посту президента НОК РК.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Zhanar Utesheva (@zhanar_utesheva)
Тогда же генеральным секретарем комитета была избрана Жанар Утешева.
Динара Халдарова