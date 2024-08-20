РосАрмия успешно давит на Покровск

10:51 21.08.2024

Русские войска готовятся к штурму Новогродовки и Селидово на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 20 августа



Михаил Пшеничников



Редакция Readovka собрала важные события за 20 августа в разрезе СВО. В Курской области у ВСУ отмечается временная оперативная пауза, идут бои местного значения, стороны готовятся к новому этапу. На Покровском направлении ВС РФ собираются штурмовать Селидово и Новогродовку. Киевский режим также начал эвакуацию госучреждений и архивов из Мирнограда и Покровска – города готовят к сдаче.



Веет оперативным простором



В Курской области наступило относительное затишье. Русские войска продолжают стягивать подкрепления в приграничный регион. Неприятель также перебрасывает в зону прорыва очередные резервы. Вероятно, он в скором времени попытается улучшить свое тактическое положение, овладев соседними населенными пунктами. Редакция Readovka уже рассматривала вопрос того, что и почему интересует ВСУ на данном этапе боев.



В связи с этим стоит обратить внимание на тот участок фронта, где затишья не было и не планируется еще долгое время. На данном направлении русские войска ждет беспрерывная череда успехов. Они уже добились многого. ВСУ оставили позиции в восточной части пгт Гродовка. Нет сомнений, что ВС РФ продолжат штурм населенного пункта. Конфигурация обороны и слабость ВСУ подсказывают, что русские войска предпочтут рассечь их надвое. Это спровоцирует бегство неприятеля из Гродовки.



Но самое важное происходит южнее. Русская армия вышла к Новогродовке с юга и северо-востока, тем самым создав прямые предпосылки для штурма. ВСУ, по всей видимости, оставили село Крутой Яр. Более того, не наблюдается признаков того, что террикон шахты "Новогродовская 3" занят противником, готовым к упорному сопротивлению. ВС РФ наступают "на пятки" ВСУ, которые даже не пытаются контратаковать из-за дефицита личного состава. В связи с этим становится ясно, что штурм – лишь вопрос времени. Расположение противоборствующих войск говорит о том, что ВС РФ будут атаковать Новогродовку с трех сторон: северную часть города с попутным овладением террикона, центральную с целью расчленить гарнизон и южную, не давая противнику сосредоточиться для обороны.



На подступах к Селидово русской армии тоже сопутствует успех. По сообщениям ряда военных источников, нашим штурмовым подразделениям удалось сходу занять террикон шахты "Котляревская", которая находится на северо-восточной окраине города. Это достижение даст ВС РФ обзор на все Селидово и передвижения противника в округе. Кроме того, контроль над вышеуказанной высотой автоматически вынуждает части ВСУ оставить позиции в Михайловке.



Восточнее Селидово ситуация также развивается благополучно для ВС РФ. Подразделения ВСУ покинули полевые укрепления между селами Заветное и Николаевка. Кроме того, противник оставил восточный берег Карловского водохранилища и отступил в Птичье и Калиново. Это был последний шанс украинских подразделений выйти из-под угрозы быть отрезанными от последнего сухопутного коридора на соединение со своими. Неприятель им воспользовался, иначе ему бы пришлось преодолевать водоем на плавсредствах, став мишенями в тире для русских войск. Дальнейший обвал фронта ВСУ на Покровском направлении, причем на всем его протяжении, – это уже хроническое для противника явление, сил держать его просто нет. Теперь цель обойти Карловское водохранилище почти достигнута. Все украинские войска по западным берегам сети крупных и малых водоемов рискуют также быть разваленными, ведь прежний оборонительный замысел утратил актуальность.



Редакция прежде уже неоднократно рассматривала причины провалов неприятеля на Покровском направлении еще в то время, когда оно именовалось Авдеевским. К ним относятся профнепригодность командного звена, дефицит и слабая подготовка личного состава, вечная нехватка времени и ресурсов на обустройство капитальных фортификаций и многое другое. Но вот ко всей этой "свите" критических проблем добавилась еще одна. С Покровского направления украинское командование сняло 47-ю ОМБр и, по всей видимости, перебросило ее на север Сумской области. Поступили сведения, что в городе Глухов, который находится неподалеку от границы с Рыльским районом Курской области, был уничтожен склад боеприпасов и пункт временного размещения личного состава именно 47-й мехбригады ВСУ.



Таким образом, Покровское направление оголено неприятелем до предела. Теперь 47-я ОМБр никак не сможет отсрочить лавинообразные процессы на данном участке ЛБС. А тем временем советник главы ДНР Игорь Кимаковский констатировал, что власти Покровска приступили к авральной эвакуации государственных учреждений, архивов и ценностей. Стоит заметить, что если такие мероприятия начались в вышеуказанном городе, то и соседствующий с ним Мирноград не исключение.



Как и предполагалось ранее, подобная ситуация говорит о подготовке городов к сдаче, ведь уже на данный момент украинский фронт на Покровском направлении валится со скоростью свободного падения. Далее оперативная ситуация для ВСУ там будет только ухудшаться, может быть даже настолько, что в возможной перспективе речь пойдет о глубоком прорыве этого участка ЛБС и выходе ВС РФ на оперативный простор.



19 августа главным событием дня стала успешно продолжающаяся оборона ВС РФ в Курской области. Части ВСУ осуществили очередную провальную попытку овладеть рядом населенных пунктов, которые имеют очень высокую важность для них с логистической точки зрения.