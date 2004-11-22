С.Самарджия: Запад срочно ищет замену Зеленскому

10:53 21.08.2024

Политика

Сербия



В поисках преемника Владимира Зеленского

"Политика": Запад кинулся искать хорошо управляемого преемника Зеленского



Американская элита все больше разочаровывается Зеленским, пишет "Политика". Причин для этого много. Вашингтон ищет ему преемника, который был бы более гибким и лояльным к той части Запада, которая не готова особо заигрывать с нацизмом. И такую кандидатуру уже подобрали.



Слободан Самарджия



Временные военные успехи ВСУ на территории соседней России ненадолго отвлекли внимание от безрадостных перспектив государства Владимира Зеленского. Да и его самого. Доверие народа и зарубежных союзников к президенту, чей мандат истек, практически утрачено. Энтузиазм, который он некогда излучал, по мере хода вооруженного конфликта превратился в горечь.



Лидер второго по величине европейского государства понимает, что вынужден отступить и отдать свое место кому-то другому, кто смог бы внушить больше оптимизма уже почти отчаявшимся гражданам. Проблема Владимира Зеленского заключается в том, что, как показывают обстоятельства, от него самого мало что зависит. Сигналы об этом поступают к нему каждый день со всех сторон: и от нынешних спонсоров с Запада, и от противоборствующего лагеря на востоке, а также от тех, кто следит за украинской драмой с внушительного расстояния с надеждой, что с ними ничего подобного никогда не произойдет.



Разговоры о возможном наследнике "первого украинца" уже ведутся в мировых СМИ и в политических кулуарах. Звучат и конкретные имена, в том числе бывшего главы Украины Петра Порошенко, Виктора Медведчука, лидера движения "Другая Украина", главнокомандующего вооруженными силами Александра Сырского… Также говорят об Арсении Авакове*, бывшем украинском министре внутренних дел.



Как передают некоторые СМИ, в Вашингтоне уже спланировали кампанию по дискредитации Владимира Зеленского и продвижению его преемника, который был бы более гибким и лояльным к той части Запада, который не готов особо заигрывать с нацизмом. Особенно во время серьезных изменений на геополитической карте мира. "Американская элита все больше разочаровывается Зеленским, в том числе потому что неизвестна судьба миллиардов долларов, переданных Киеву в виде военной помощи.Кроме того, глава украинского государства склонен к необдуманным шагам, а они могут привести к вспышке насилия далеко за границами страны, которую он сейчас возглавляет, - пишут СМИ и далее: Искать его преемника нужно с умом, чтобы исключить в будущем любое отклонение от интересов Запада в этой части мира".



Об Арсене Авакове* говорят, что на пост министра внутренних дел он вступил непосредственно после прозападного государственного переворота в 2014 году, который способствовал всплеску неонацизма на Украине, отказу от русского языка как официального и всех российских институтов, включая Русскую православную церковь. Аваков* занимал министерский пост до 2021 года. Возможность его продвижения на должность главы государства якобы обсуждалась и с вышеупомянутым Порошенко, бывшим премьером и лидером оранжевой революции (22.11.2004 - 23.01.2005) Юлией Тимошенко, а также некоторыми ключевыми министрами в нынешнем правящем кабинете.



Согласно некоторым источникам, у Авакова* есть несколько преимуществ перед остальными кандидатами. Самое важное, разумеется, в том, что Запад на переговорах с Россией об окончании вооруженного конфликта на Украине смог бы достигнуть вполне приемлемого для себя договора. А это означает не только возвращение опустошенной страны в режим нормального функционирования, что выгодно бизнес-кругам, но устранение условий для вспышек насилия в будущем. Речь, прежде всего, о регионах, где сегодня в целом удовлетворены (пусть и временно) интересы русскоязычного населения.



По словам Джона Салливана, бывшего американского посла в Москве, украинский вооруженный конфликт невозможно окончить капитуляцией Путина и России. США могут надеяться только на прекращение огня без признания новых российских регионов, включая Крым. "Я с большим пессимизмом смотрю на будущее Украины, так как ни одна из сторон сейчас не хочет переговоров", - заявил он "Форин Полиси".



В России тоже не слишком готовы к переговорам с Зеленским. Наоборот. Поскольку Зеленский долго и упорно отказывался приглашать Москву на переговоры об украинском будущем, Россия поняла, что поиски нового собеседника для нее так же важны, как и для Запада. Сейчас есть больше признаков того, что эти поиски могут занять неопределенно много времени, чем того, что в Кремле согласятся на непродуманные и неудовлетворительные для всех, кто участвует в этой военной игре, условия. (…)



Как заявил Родион Мирошник, посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима, мирные переговоры с абсолютно неадекватным противником противоестественны. "Киев убивает мирное население для того, чтобы посеять страх в гражданском обществе и посеять смуту, недовольство вопреки принципам международного права", - отметил Родион Мирошник.



Зеленскому придется согласиться на все условия и сделать это как можно скорее.



* внесен в российский перечень экстремистов и террористов, прим. ред.