Бывший замхокима Наманганской области Саид Султанов приговорен к 7,5 годам лишения свободы

10:55 21.08.2024

Бывший замхокима Наманганской области приговорен к 7,5 годам лишения свободы

Бывший заместитель хокима Наманганской области по вопросам строительства Саидахмад Султанов осужден на 7,5 лет. Он признан виновным в хищениях в особо крупном размере, мошенничестве и злоупотреблении властью.



