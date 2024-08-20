США – страна или бизнес? - Алексей Муратов

10:58 21.08.2024 США – страна или бизнес?



Алексей Муратов. 20.08.2024



Как мы уже раскрывали в наших предыдущих материалах, сеть инвестиционных фондов BlackRock, Vanguard и State Street глубоко пустили сети как в экономику и политику Украины, так и в мировые поставки урана, и военно-промышленный комплекс США. На этом их влияние не заканчивается.



Об этом читайте в авторской колонке Алексея Муратова, одного из лидеров движения "Донецкая республика" и партии "Единая Россия" в ДНР.



От секретаря по национальной безопасности до вице-президента: в состав совета директоров BlackRock на всех этапах ее жизненного цикла входили самые влиятельные руководители компаний с Уолт-Стрит и различных национальных банков Европы. Высокая степень аффилированности BlackRock с государственными органами США, а также с крупными политиками обеих партий США, позволяет компании иметь доступ к инсайдерской информации.



Нанимая бывших высокопоставленных правительственных чиновников в качестве своих лоббистов, вносит значительные средства на избирательные кампании в Конгрессе, а ее сотрудники занимают ключевые посты в администрации для лоббирования от имени компании.



Действующие директора BlackRock являются членами и участниками заседаний Международного экономического форума, Всемирного банка, фондов ООН. Участвуют в продвижении глобальной повестки по достижению нулевой эмиссии выбросов углерода и парникового газа в деятельности компаний, акции которых торгуются на фондовой бирже.



Тесную связь BlackRock поддерживает и со специальными службами США, как через бывших сотрудников, так и через совместные проекты, позволяет использовать компанию, как финансовое оружие против других стран. Но сегодня давайте посмотрим на самых влиятельных людей в американском политикуме, связанных с BlackRock.



3-е место: Председатель инвестиционного института BlackRock Томас Донилон



Послужной список Донилона достаточно впечатляющий:



1977 г. – работы в администрации демократа Джимми Картера



1983 г. координатор предвыборной кампании демократа и экс-вице-президента США Уолтера Мондейла, директор съезда Демократической партии.



1988 г. – работа в предвыборном штабе Джо Байдена



1992 г. – советник в предвыборном штабе демократа Билла Клинтона.



1993-1996 г. – помощник госсекретаря Уоррена Кристофера по связям с общественностью.



1999-2005 г. – исполнительный вице-президент по законодательству и политике в компании по ипотечному финансированию Fannie Mae.



2008 г. – готовил к дебатам кандидата в президенты США демократа Бараку Обаму. С 2010-2013 гг. –советник по национальной безопасности. Также курировал международную экономику, кибербезопасность и международную энергетическую деятельность Белого дома и был личным эмиссаром президента при ряде мировых лидеров.



2014 г. – заместитель председателя и член комитета по глобальной политике фирмы О’Мелвени анд Майерс (O’Melveny & Myers).



2016 г. – председатель Комиссии по повышению национальной кибербезопасности. 2017 г. – председатель BlackRock Investment Institute, внутреннего аналитического центра фирмы.



В настоящее время является исполнительным директором ЮНИСЕФ.



Fannie Mae – также одна из достаточно интересных компаний, к которым Донилон приложил руку: это одна из немногих кредитных компаний, переживших финансовый кризис 2008 года. Напомним, что именно кризис 2008 года помог BlackRock избавиться от многих конкурентов, вроде Barclays, и выйти на тот уровень контроля над западными финансами, которыми они сейчас обладают.



Таким образом, Донилон, посредством своих связей в администрации президента и силовых структурах, является максимально полезным кадром для BlackRock, особенно в части получения информации о предстоящих событиях, которые могут оказать геополитическое и внутриполитическое влияние на стоимость финансовых активов, находящихся под управлением компании. Кроме того, стоит отметить, что Донилон является членом так называемого Бильдебергского клуба – закрытого финансового форума, который объединяет самых влиятельных людей Северной Америки и Европы.



Документ, поданный в Комиссию по этике Томасом Донилоном: "Должности, занимаемые вне правительства США: Тройственная комиссия, Вашингтон, и глава учредительного комитета Бильдербергской группы"



2-е место: Генеральный директор Blackrock Strategy LLC и бывший офицер ЦРУ Алек Бирбауэр



Алек Бирбауэр (Alec Bierbauer) – генеральный директор Blackrock Strategy LLC, бывший офицер ЦРУ. Его государственная служба завершилась в Управлении секретных операций ЦРУ в качестве оперативного сотрудника. Работая в ЦРУ, работал руководителем программы по разработке, созданию и внедрению программы дистанционно пилотируемых летательных аппаратов RQ Predator. Считается, что именно Бирбауэр стал первым человеком, на государственном уровне лоббировавшим развитие беспилотных летательных аппаратов и их использование в военных целях. Использование БЛА, а в первую очередь ударных БЛА американскими войсками в Ираке, Сирии и Афганистане вызвало множество международных скандалов, связанных с сотнями жертв среди мирных жителей.



Бирбауэр был основателем, руководителем программы и первым директором Совета национальной безопасности, которое превратилось в одну из самых успешных программ ЦРУ по сбору и оперативному взаимодействию. В его обязанности входило регулярное взаимодействие с управляемыми им активами на местах, а также с ключевыми руководителями различных заинтересованных сторон правительства США. Бирбауэр также служил начальником базы и оперативным офицером в нескольких зонах военных действий и конфликтов на четырех континентах. Пост-правительственная карьера Бирбауэра направлена на поддержание интересов США и их союзников посредством государственных и коммерческих контрактов, а также поддержку крупных предприятий, нуждающихся в снижении рисков по всему миру для своих людей и интересов.



Выписка из повестки заседания Конгресса США о передаче Украине MQ-1C Gray Eagle и MQ-9A Reaper



1-е место: Член совета директоров Хантер Байден



Компания BlackRock была связана с Хантером Байденом, сыном президента Джо Байдена, через их общие деловые интересы. Хантер Байден был членом совета директоров хедж-фонда BlackRock, а также инвестировал в компанию по управлению активами под названием Paradigm, соучредителями которой были топ-менеджеры BlackRock.



Считалось, что целью инвестиций Хантера Байдена было получение влияния на высшее руководство BlackRock. Однако позже Хантер Байден продал свои акции в Paradigm и вышел из состава хеджфонда BlackRock.



С тех пор BlackRock консультировала администрацию Байдена по нескольким важным вопросам, в том числе по политике в области изменения климата, и делала политические пожертвования для предвыборной кампании Байдена. Кроме того, компания оказалась под пристальным вниманием Комитета по финансовым услугам Палаты представителей в связи с налоговыми льготами, полученными при Трампе, и ее возможным участием в банковском скандале с участием отца Хантера Байдена.



Компания BlackRock также недавно попала под пристальное внимание в связи с новым сообщением о том, что она предоставляла благоприятные условия для инвестиций Хантера Байдена. Это включает в себя предоставление Хантеру Байдену и его помощникам доступа к частным встречам и инвестиционным возможностям, недоступным широкой публике. Компания опровергла эти обвинения, но некоторые считают, что это может свидетельствовать о более распространенной схеме преференциального отношения.



"Как я понимаю, Metabiota это субподрядчик Министерства обороны США и Black & Veatch (компания, задействованная в строительстве биолабораторий на территории Украины). В каком виде Metabiota хочет сотрудничать с Украиной?" – из слитых писем Хантера Байдена.



Конечно, скандал с Хантером Байденом, его наркотическими пристрастиями и любви к женщинам пониженной социальной ответственности для нас не настолько интересен. Куда интереснее тот факт, что инвестиционный фонд Хантера Rosemont Seneca инвестировал в биологическую компанию Metabiota, которая, судя по вскрывшимся письмам с электронной почты Байдена-младшего, работала на Украине при организации американских биолабораторий, причем под прямым патронажем Министерства обороны США, и курировали его те же люди, что и занимаются лабораториями в пустыне Лос-Аламос – в том самом месте, где была разработана первая американская атомная бомба.



Соглашение между Министерством обороны США и Министерством здравоохранения Украины о сотрудничестве в сфере работы с патогенами и биологическим оружием



Гран-при: Вице-президент США (с 2021) и кандидат в президенты США Камала Харрис



После очередных дебатов в ходе президентской гонки, Джо Байден решил из нее выйти, и оставить после себя своего вице-президента, Камалу Харрис. Харрис быстро удалось не только собрать вокруг себя лояльное окружение из демократов, но и объединить вокруг себя большой американский капитал.



Пожертвования на кампанию Камалы Харрис от высших чинов BlackRock и ее материнской компании Blackstone.



Исполнительный директор BlackRock избран главным финансовым советником Камалы Харрис, Bloomberg



Однако, достаточно удивительным фактом оказалось то, что с 2015 по 2020 год Камала Харрис состояла в совете директоров Blackrock, а в этой президентской гонке ее финансовым советником станет бывший казначей BlackRock Майкл Пайл.



"Ранее занимавший пост главного инвестиционного стратега в BlackRock, Пайл не новичок в Вашингтоне. После окончания Йельской школы права он работал клерком у судьи Меррика Гарланда, ныне генерального прокурора США. Позже Пайл работал в Белом доме Обамы и в Министерстве финансов США в течение пяти лет, а также был экономическим советником Харрис во время ее президентской кампании. Когда новоизбранный вице-президент позвонила ему в день его рождения и предложила работу, он сразу же согласился."



Журналист Нэнси Шоффлер о Майкле Пайле



Очевидно, что Харрис достаточно близко знакома с деятельностью компании…



Выписки из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам США, декларирующие количество инвестиций и вложений в фонды BlackRock, Vanguard, State Street.



…настолько близко, что миллионное состояние Харрис практически целиком вложены в инвестиционные фонды BlackRock и Vanguard, как и состояние ее мужа.



BlackRock контролирует ту самую "вращающуюся дверь", в которой бывшие генералы и советники по безопасности становятся консультантами по инвестициям, а инвестиционные банкиры превращаются в сотрудников президентских администраций и управляют разведывательными службами. И даже кандидат в президенты США не является исключением. Более того, для крупного западного капитала Харрис была бы идеальным президентом с точки зрения влияния на законотворческий процесс. Конечно, Камала Харрис не будет душить инвестиционные фонды: кто в здравом уме будет отрезать руку, которая тебя кормит и трудоустраивает. И глупо было бы думать, что предыдущие президенты США, включая Джо Байдена (с его главой казначейства Эриком ван Нострадом, бывшим исполнительным директором BlackRock) и Дональда Трампа (с его постоянным желанием назначить Джейми Даймона, главу JPMorgan Chase главой казначейства), были бы исключениями.



Соединенные Штаты Америки не являются страной в полноценном понимании этого слова. США – это огромная корпорация, с президентом в качестве топ-менеджера и различных глав департаментов и министров в качестве руководителей отделов. Конечно, суверенностью здесь и не пахнет, все руководство США только выполняет задачи, поставленные высшим руководством, теми самыми учредителями этого проекта. Именно они скрываются в тени, прикрываясь инвестиционными фондами BlackRock, Vanguard, State Street, Госдепартаментом США, силовым блоком в виде НАТО и Министерства обороны США. Пока нам подсовывают людей, якобы принимающих на Западе решения, нам нужно понимать, что они – всего лишь марионетки в руках персонажей, скрытых от общественного взгляда. Наша задача – раскрыть, кто же на самом деле является капитаном команды коллективного Запада. Раскрыв список бенефициаров этих компаний, мы сможем определить, кто же является тем самым "центром принятия решений" на Западе. Источник - politnavigator.net

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