Индия и Япония углубляют сотрудничество против Китая

11:13 21.08.2024 Судя по угрозам: Индия и Япония углубляют сотрудничество против Китая

Чего хотят друг от друга Токио и Нью-Дели и кому может быть выгоден их диалог



Анастасия Костина



Индия и Япония усиливают сотрудничество против Китая, который обе рассматривают как основного противника в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Стороны собрались в Нью-Дели для переговоров в формате 2+2 на уровне глав МИД и минобороны. Одна из целей встречи - пересмотр совместной декларации о сотрудничестве в области безопасности, которая была подписана почти 26 лет назад. Углубление сотрудничества между Токио и Нью-Дели также может усилить позиции в регионе QUAD, одного из альянсов во главе с США. Как японское-индийское партнерство влияет на расклад сил в АТР - в материале "Известий".



Индия и Япония - союзники или нет



Индия и Япония стремятся углубить взаимодействие в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На этом фоне в Нью-Дели собрались главы МИД и минобороны двух стран: стороны представляют Субраманьям Джайшанкар и Раджнатх Сингх, а также Еко Камикава и Минору Кихара соответственно. В индийском МИДе подчеркнули, что переговоры придадут значительный импульс отношениям Нью-Дели и Токио. Среди ключевых тем - пересмотр совместной декларации о сотрудничестве в области безопасности, которую стороны подписали еще в 2008 году. Причем пересмотр делается с учетом "растущей морской экспансии Китая", как обращает внимание японское СМИ Yomiuri Shimbun.



С 2019 года это всего лишь третья встреча в таком формате. Индийские медиа уделяют ей особое внимание, так как переговорный формат "2+2" у республики установлен с весьма небольшим количество стран. Среди них США и Австралия - партнеры Индии по QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности в АТР), а также Россия, что подчеркивает стремление Нью-Дели к сбалансированной и независимой внешней политике. Более того, у Японии и Индии, несмотря на партнерские отношения по линии QUAD, разные позиции по отношению к США и России. Токио - главный союзник Вашингтона в регионе, позволивший разместить в стране наибольший американский военный контингент и фактически передавший всю национальную оборону в руки США. Санкционная политика Японии в отношении РФ также следует общей позиции Запада. Чего не скажешь об Индии, которая воздерживается от введения ограничений против России. Отношения Нью-Дели с Вашингтоном тоже нельзя назвать гладкими. США не только критикуют индийские власти за связи с Москвой, но и периодически обвиняют в нарушении прав человека, особенно среди мусульманского меньшинства.



При этом японские министры по-максимуму использовали свой визит в Нью-Дели. Камикава и Кихара встретились с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Глава японского Минобороны особо отметил, что важно теснее сотрудничать в области технологий и по линии совместных учений.



- Япония никогда не скрывала свои мотивы. Один из них заключается в том, что она видит Индию как своего естественного союзника в Азии и демократическую страну, которая может сотрудничать с Японией в противостоянии странам, которые та считает авторитарными, прежде всего Китаю и России. Кроме того, Индия рассматривается в Токио как некий противовес Китаю, а его подъем, прежде всего в военной и экономической областях, воспринимается Японией как вызов, которому можно противостоять, сотрудничая с единомышленниками, сопоставимыми с КНР хотя бы по экономическим показателям, - поделился мнением с "Известиям" заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД России Дмитрий Стрельцов.



Эксперт отмечает, что стороны заинтересованы в расширении сотрудничества, в том числе в области вооружений. Стрельцов напомнил: Япония достаточно давно поставляет на индийский рынок оружие и продукцию двойного назначения. В разговоре с Камикавой и Кихарой Моди также подчеркнул, что намерен укреплять партнерство по обороне. В частности, Индия частично заинтересована в японских технологиях для реализации национальной программы "Делай в Индии" (Make in India). В геополитическом плане общие интересы обеих стран, очевидно, зиждутся на противостоянии Китаю.



- Индия и Япония проводят совместные двусторонние военные учения армии, авиации и флота. Цель - усилить функциональную совместимость. Обе страны сталкиваются с военной угрозой со стороны Китая, поэтому военное сотрудничество помогает сдерживать КНР, - сказал "Известиям" руководитель Центра стратегических исследований и моделирования Объединенного института оборонных исследований Индии Ракеш Бхадаурия.



Япония и Китай претендуют на архипелаг Сенкаку или Дяоюйдао (в зависимости от того, считать ли острова японскими или китайскими). Споры пока не перешли в острую фазу, однако публичные заявления официальных лиц демонстрируют опасную риторику. В 2012 году Япония национализировала эти острова - в Пекине подчеркнули, что оставляют за собой право на ответные меры. Так, в декабре 2023 года один из высокопоставленных китайских военных заявил в интервью японскому агентству Kyodo News, что Пекин, по сути, готов к вооруженному конфликту из-за Сенкаку.



Кроме того, Индия, вероятно, хочет оценить для себя направление политики Токио и подготовить почву перед новым лидером Японии - нынешний премьер-министр Фумио Кисида заявил, что не будет баллотироваться на пост главы правящей Либерально-демократической партии в сентябре, а значит, автоматически уйдет в отставку.



Интересы США в АТР



Углубление связей между Нью-Дели и Токио способствует не только наращиванию потенциала в сфере их собственной безопасности, но и вполне может усилить позиции всего QUAD, отмечает Ракеш Бхадаурия, и Китай здесь - главный движущий фактор. По крайней мере, Япония могла бы стать своеобразном буфером между США и Индией, поддерживания стабильные связи с обоими государствами. При этом в Нью-Дели воспринимают Японию как не совсем самостоятельную страну, а, скорее, ведомую Соединенными Штатами, которые продвигают свои интересы в регионе с помощью союзников, обратил внимание Дмитрий Стрельцов.



Однако существует и более "естественное" стремление Японии к укреплению связей с Индией, и, как ни парадоксально, из-за риска ухудшений отношений с США.



- Более широкая внешняя политика Японии находится под сильным влиянием ее тесных связей с США, поэтому Токио также ощущает потенциальные изменения в американском подходе к АТР, особенно на фоне возможного возвращения Дональда Трампа (в ноябре 2024 года пройдут выборы президента США. - "Известия"). В этом случае Япония должна быть готова к повороту к американскому изоляционизму и к обострению американо-китайского конфликта. На региональном уровне Японии также следует беспокоиться о том, продолжит ли США обеспечивать ядерную защиту, - заметил в беседе с "Известиям" профессор политических наук и международных отношений Принстонского университета Атул Кохли.



На фоне всех этих угроз Индия тем не менее не намерена способствовать превращению QUAD в военный альянс и рассматривает его в первую очередь как политический блок, придерживаясь при этом стратегии невмешательства. Маловероятно, что Нью-Дели пойдет на ухудшение отношений с Россией под давлением партнеров по диалогу.



- ⁠Индийско-японские связи не повлияют на наши связи с Россией. Например, у нас есть открытые разногласия с Японией по поводу украинско-российского кризиса. Япония осудила действия России, мы - нет. Это еще один случай проявления стратегической автономии, - пояснил Ракеш Бхадаурия.



Стоит отметить, что сравнительно недавно, 29 июля, состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран QUAD. Хотя министры открыто и не обвиняли Китай или Россию, опасаясь, вероятно, обвинений того же Пекина в политизации диалога, риторика была довольно прозрачной. В частности, наравне с такими региональными проблемами, как ядерная угроза на Корейском полуострове, палестино-израильский конфликт, локальные боевые действия в Мьянме на фоне продолжающейся гражданской войны, стороны также обсудили "устрашающие маневры" в Южно-Китайском море и попытки "милитаризации спорных территорий". Это, очевидно, отсылка к участившимся столкновениям китайских и филиппинских судов в ЮКМ, которые, скорее всего, провоцируют обе стороны, а также к претензиям КНР на большинство оспариваемых островов.



Справка "Известий"

Китай, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Бруней, Индонезия, а также Тайвань (который Пекин считает своей провинцией) оспаривают острова в Южно-Китайском море, на шельфе которых залегают огромные запасы углеводородов. Кроме того, через ЮКМ ежегодно осуществляются перевозки на сумму $3 трлн.



К спорным территориям относятся архипелаг Сиша (Парасельские острова), острова Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). КНР заявляет права на большую часть островов. Международный арбитражный суд в Гааге постановил, что Пекин не имеет права на территории в ЮКМ.



Вообще США в последнее время активизировались в Юго-Восточной Азии в целях усиления своих позиций в регионе. Глава Госдепа Энтони Блинкен, к слову, 18 раз ездил в АТР с момента вступления в должность, то есть с января 2021 года. В последний раз турне главного американского дипломата, которое продлилось с 25 июля по 3 августа 2024 года, включало Японию, Лаос, где проходили мероприятия АСЕАН, Вьетнам, Филиппины, Сингапур и Монголию. Источник - Известия

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