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Киргизия: жонглеры квадратными метрами, - Сергей Кожемякин
11:20 21.08.2024

Киргизия: жонглеры квадратными метрами

Руководство Киргизии громогласно объявило о рекордных объемах ввода жилья, особо уточнив, что преодолены лучшие показатели советской эпохи. Бахвальство тут точно неуместно. Учитывая выросшее население и число нуждающихся, достигнутые темпы недостаточны для решения проблемы.

В сравнениях одного периода истории с другим нет ничего предосудительного. Например, успехи Советской власти нередко сопоставлялись с 1913 годом - пиком расцвета Российской империи. И эти параллели были в пользу Страны Советов, которая, несмотря на тяжелые потрясения, оставила предшественницу далеко позади уже в 1920-1930-е годы.

Большинство постсоветских государств похвастать чем-то похожим не могут. За тридцать с лишним лет капиталистического развития они в лучшем случае вернулись к давно покоренным вершинам. Каждое такое возвращение сопровождается громом фанфар, хотя сравнить его можно разве что с торжеством лодыря, наконец-то выучившего таблицу умножения, в то время как сверстники давно осваивают алгебру.

Смешанные чувства поэтому оставило обращение премьер-министра Киргизии Акылбека Жапарова по случаю Дня строителя. "В строительном секторе по некоторым направлениям мы преодолели показатели советского периода. Я хочу, чтобы данный показатель придавал нам силы. Больше тридцати лет мы смотрели назад и восхищались прошлым. Сегодня мы понимаем, что наши самые лучшие дни и достижения впереди", - заявил он. Аппарат главы правительства поспешил обосновать утверждения шефа. Там сообщили, что по итогам прошлого года в республике было введено в эксплуатацию 1587,5 тысячи квадратных метров жилья, в то время как в 1990 году этот показатель составил 1560 тысяч квадратных метров.

Для начала уточним, что стопроцентной уверенности в этом "рекорде" нет. За считанные дни до выступления Жапарова национальный статистический комитет выпустил в свет сборник "Киргизстан в цифрах". В нем были приведены куда более скромные цифры - 1360 тысяч квадратных метров жилья всех форм собственности, построенного в 2023 году. Причем данный показатель снизился по сравнению с предыдущим годом на 7 процентов. Заметим, что пересмотр экономических данных "задним числом" вошел в привычку чиновников. То же самое касается темпов роста ВВП, сбора налогов и т.п.

Но даже если премьер-министр прав и масштабы строительства жилья действительно превзошли советские показатели, является ли это поводом для гордости? Численность населения Киргизии за прошедшую треть века выросла с 4,5 до 7,2 миллиона жителей, поэтому объемы, достаточные тогда, не могут удовлетворить возросшие потребности. Это видно по жилой площади, приходящейся на одного человека. В 2012 году данный показатель составлял 14,8 квадратных метра, а к 2023-му снизился до 12,7. Негативные тенденции заметнее всего в столице. Обеспеченность жильем упала здесь за десятилетие с 24,8 до 13,5 квадратных метра. Между тем в жилищной программе "Мой дом", рассчитанной на 2021-2026 годы, ставится задача доведения "среднедушевой жилой площади" до 18 квадратных метров, а стандарты ООН и вовсе требуют, чтобы на одного человека приходилось не менее 30 квадратных метров жилья.

Даже программа-минимум при существующих темпах является недостижимой. В обосновании упомянутой программы "Мой дом" признается, что дефицит жилищного фонда в стране превышает 30 миллионов квадратных метров. Его покрытие при нынешних "достижениях" займет десятилетия - и это без учета естественного прироста населения. Поэтому специалисты называют цифру в 2,2 миллиона квадратных метров минимальным объемом жилья, которое должно вводиться в эксплуатацию ежегодно. Одно это ставит под вопрос ценность риторики властей о "рекордах".

Проблема доступности жилья не ограничивается масштабами строительства. Вопрос "для кого строят?" здесь не менее важен, чем "сколько строят?". Если в социалистическую эпоху квартиры и дома получали те, кто в них действительно нуждался, то теперь ведущее положение в этой сфере занял спекулятивный капитал. Прибирая к рукам недвижимость, дельцы сдают его в аренду или перепродают. Из-за этих буржуазных уловок средняя стоимость одного квадратного метра в бишкекских квартирах превысила 90 тысяч сомов (94 тыс. руб.), что втрое больше среднемесячной зарплаты.

Обеспечение нуждающихся бесплатным жильем упало после 1991 года почти до нуля. Квартиры от государства иногда получают лишь работники силовых структур. Не в состоянии пока удовлетворить потребности граждан и созданная несколько лет назад государственная ипотечная компания. В прошлом году было выдано 1366 кредитов, в то время как очереди ожидают 23,5 тысячи семей.

Наконец, нельзя не сказать о качестве возводимых зданий. В последние годы госорганы пересмотрели нормы сейсмостойкого строительства - естественно, в сторону смягчения. В Бишкеке, например, отменен запрет на строительство зданий выше 18 этажей, "чудесным образом" сузилась зона влияния Иссык-Атинского тектонического разлома, проходящего у южной границы города. Теперь на месте лесопосадок как грибы после дождя вырастают высотные здания. Много вопросов вызывает и качество используемых материалов. Возведенные десять-пятнадцать лет назад дома порой выглядят хуже, чем советские "хрущевки" и панельные многоэтажки.

Но дело не только в эстетическом облике. Практически все населенные пункты республики расположены в зоне сейсмической активности, и экономия на безопасности может стоить людям жизней. В советское время об этом помнили. В эпоху, когда главным мерилом выступает прибыль, интересы простых жителей отодвигаются на задний план.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724228400


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