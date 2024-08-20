Узбекские банки перестанут кредитовать крупные госкомпании и переключатся на частный бизнес

12:19 21.08.2024

Государственные банки Узбекистана поэтапно прекратят предоставлять кредиты крупным компаниям и будут уделять больше внимания частному бизнесу. С таким заявлением выступил президент республики Шавкат Мирзиеев 20 августа в Нукусе на встрече с предпринимателями.



Мирзиеев привел статистику, согласно которой сейчас примерно 30% кредитов, что составляет 92 трлн сумов (около $7,3 млрд), приходятся на десять промышленных гигантов. При том, что крупные госпредприятия самостоятельно пытаются привлекать денежные ресурсы на финансовых рынках. Например, "Узбекнефтегаз" и "Узавтосаноат" уже выпустили еврооблигации на сумму более $1 млрд. Вскоре подобный проект планируют начать и на Навоийском горно-металлургическом комбинате (НГМК).



Если в ближайшие два года сократить кредитование госкомпаний на 40%, то банки смогут направить на развитие частного бизнеса примерно 30 трлн сумов ($2,37 млрд), добавил Мирзиеев.



По его словам, также расширятся функции микрофинансовых организаций в плане поддержки малого и среднего предпринимательства. На эти нужды из бюджета выделят 1 трлн сумов ($79 млн). Размер микрокредита увеличится со 100 млн сумов (около $8 тысяч) до 300 млн ($23,7 тысячи), а для займов до 100 млн не потребуется предоставлять залог. В регионах создадут филиалы специальной компании, которая будет выдавать особые гарантии частным предприятиям с хорошей кредитной историей и высоким бизнес-рейтингом.



Учитывая количество жалоб на то, что в стране сложно получить землю под строительство, Мирзиеев озвучил новую систему выделения участков. Во-первых, на соответствующие сделки через аукцион отменена оплата налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12%. Во-вторых, можно будет расплатиться за землю в рассрочку: в Ташкенте - в течение трех лет, в других регионах - до пяти лет. Если же покупатель предоставит всю сумму сразу, он получит скидку до 20%.



Но при этом потребуется обязательно соблюдать сроки возведения объектов на таких участках. Сроки могут быть продлены, только если предприниматель не успел построиться вовремя по вине чиновников. В противном случае государство вернет землю через суд и передаст другому бизнесмену.



Еще одно изменение касается оплаты коммунальных услуг. Как отметил президент, все промышленные предприятия возмущаются тем, что при превышении лимита на электроэнергию и газ с них взимают двойную плату. Теперь же компании продолжат платить по базовому тарифу, даже если израсходуют сверх установленной нормы, но не более 20% от нее. Если же они превысят и эту отметку, то тарифы за ресурсы для них станут дороже на 20%, а не в два раза, как сейчас. К тому же, предприятия, входящие в "высокую" и "среднюю" категории бизнес-рейтинга, получат право рассчитываться за свет и газ двумя платежами в месяц.



Отдельные льготы предусмотрены для предприятий общепита. С 1 января 2025 года им будут возвращать часть НДС в виде кешбэка. Компании, у которых 60% месячного оборота составляют безналичные транзакции, смогут получить обратно 40% налога сразу после его уплаты. При 40% безналичных операций - 20% НДС.



Кроме того, кафе и рестораны, перешедшие на уплату налога на добавленную стоимость, в два раза уменьшат свой налог на прибыль. В весенне-летний сезон им разрешат без дополнительных согласований организовывать торговлю на прилегающих к заведениям открытых площадках.



Отмечается, что такая же система кешбэка в виде 20% от НДС с 1 октября текущего года будет действовать для отельеров и туроператоров.



В ходе диалога с бизнесом Мирзиеев подчеркнул необходимость вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию в 2026 году. По его словам, данный шаг позволит поддержать отечественных экспортеров, что приведет к ускоренному экономическому росту страны.



Говоря о достижениях в вопросах предпринимательства, президент отметил прогресс. Так, раньше 60% новых компаний закрывались в первый год деятельности из-за проблем, связанных с кредитом, поиском рынков, инфраструктурой и постоянными проверками. Теперь же доля бизнес-проектов, которым более трех лет, составляет 76%. Впервые их количество достигло 300. Индивидуальных предпринимателей с той же продолжительностью "жизни" стало свыше 100 тысяч. В текущем году оборот частного бизнеса увеличился на 25% по сравнению с аналогичным показателем 2023-го и достиг отметки 986 трлн сумов ($78 млрд).