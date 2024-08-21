 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 21.08.2024
15:42  Литиевая подоплека. Запад вцепился в Украину мертвой хваткой, - Зоран Чворович
15:40  Global Times:Участие США в конфликтах на трех фронтах приведет к поражению Америки
15:38  В Евразийской комиссии приветствуют намерение Ирана стать наблюдателем при ЕАЭС
15:02  Хитро-попики. Эстонская церковь открестилась от РПЦ
12:19  Узбекские банки перестанут кредитовать крупные госкомпании и переключатся на частный бизнес
11:20  Киргизия: жонглеры квадратными метрами, - Сергей Кожемякин
11:14  Как Россия завоевывала Хиву (уроки истории), - П.Бологов

11:13  Индия и Япония углубляют сотрудничество против Китая
10:58  США – страна или бизнес? - Алексей Муратов
10:55  Бывший замхокима Наманганской области Саид Султанов приговорен к 7,5 годам лишения свободы
10:53  С.Самарджия: Запад срочно ищет замену Зеленскому
10:51  РосАрмия успешно давит на Покровск
10:42  Жанар Утешеву лишили должности Генсека НОК Казахстана. Ввиду "утраты доверия"
10:08  Мирзиеев крепко отчитал и наказал каракалпакских чиновников
09:29  Непобежденного боксера из Казахстана (Чемпиона мира Жанкоша Турарова) обвинили в изнасиловании
09:23  Катастрофа ВСУ под Торецком: у укров ищут виновника, - Р.Маркуш
09:17  Чикаго. Съезд Демпартии формально утвердил Камалу Харрис кандидатом в президенты США
08:14  Человечество стремительно превращается в винтаж, - Александр Дугин
07:11  Власть по-наследству, или Коля из Пекина. В Белоруссии началась операция "Преемник", - С.Латышев
06:00  Бывшая Украина. Бои по всем фронтам
01:19  Сделка с ХАМАС может навредить правительству Израиля, - И.Субботин
01:00  Раздрай среди иудеев. Ультраортодоксы прогневались на ультрасионистов
00:16  Запад хочет привлечь Индонезию на свою сторону. Опасаясь Китая, Джакарта заключает новые военные союзы, - НГ
00:11  Торжество сатанизма. На Украине окончательно запретили каноническое православие, - В.Скачко
Вторник, 20.08.2024
20:05  Еще один кыргызский банк ("Керемет") остановил работу с Россией
19:32  Москва устроила неприятности США, продав Китаю тонны золота
19:08  "Газ - это бизнес президентов". О чем Путин и Алиев договорились в Баку
19:06  В инфовойне есть свои диверсии и "ракетные" удары по психике
19:03  Американская семья срочно переехала в Россию после закона о смене пола
18:26  Осторожно, следующая мировая война может начаться с малого, - доктор Джулиан Спенсер-Черчилль
18:16  Россия запретит экспорт т.н. "армянского коньяка" - реально сущей отравы
17:57  Первая ракетка мира итальянец Синнер провалил допинг-тест на клостебол, но. его... только пожурили
17:25  Я - имперец. Для меня русский человек - это тот, кто живет интересами России, - Иван Охлобыстин
17:17  Бомба к концу года. Как далеко продвинулся Иран в создании ядерного оружия? - Л.Цуканов
17:12  МО России создало три новых армейских группировки - "Белгород", "Курск", "Брянск"...
16:08  Шаг назад, три шага вперед. Курские хроники, - Н.Сорокин
15:09  Путин уже на коленях в Беслане
12:22  Дело генерала Попова разваливается до суда. Кто подставил командующего 58-й армией?
12:19  Иностранные вложения в экономику КНР сократились почти на треть
12:06  УПЦ заставят выбирать между сатанизмом и мученичеством, - Ростислав Ищенко
11:29  Казахстан и Россия хотят создать коридоры для миграции сайгаков
11:23  В Узбекистане планируют внедрить национальную шкалу времени
11:11  Украинский "наступ" на Курск, похоже, захлебнулся в крови, - Р.Маркуш
10:17  Иранские боевые хакеры обвинены в взломе серверов штаба Трампа
09:57  Более 50 ракет. Ливан атаковал Израиль
09:24  Россия забирает к себе всех несогласных, - Елена Караева
09:01  О стратегии США по сдерживанию Китая в Тихом океане, - В.Ключинский
08:56  Харрис отказалась от прямых теле-дебатов с Трампом
08:53  Эльнар Байназаров: Перемирие по Газе завязло на полпути. Израиль и "Хамас" повышают ставки перед новым раундом переговоров в Каире
00:35  У спорных островов Спратли столкнулись корабли ВМС Китая и Филиппин
00:32  Сколько дней до Киева? - Ростислав Ищенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Хитро-попики. Эстонская церковь открестилась от РПЦ
15:02 21.08.2024

Эстонская православная Церковь поменяла навание, убрав из него отсылки к Москве
Сергей Рыжов. 21.08.2024

На аналогичное украинскому давление со стороны государства Эстонская Православная Церковь отреагировала по-своему. Как пишет эстонское информагенство ERR со ссылкой на пресс-службу ЭПЦ, последняя на своем Соборе 20 августа приняла новую редакцию устава, подчеркивающую административную самостоятельность и исключающую в нем упоминания о Московском патриархате РПЦ.

"20 августа 2024 года на второй сессии Собора Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата было принято решение об изменении названия Церкви. Теперь она будет называться "Эстонская Православная Церковь", что закреплено в новой редакции устава, утвержденной на Соборе", – сообщает пресс-служба Церкви со ссылкой на томос, полученный в 1993 году от патриарха Алексия II.

На аналогичное украинскому давление со стороны государства Эстонская Православная Церковь отреагировала по-своему. Как пишет...

При этом, ранее высланный из Эстонии на основании непродления ему вида на жительство митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) участия в заседании не принимал.

Также сообщается, что основной задачей Собора было "утвердить пути достижения большей административной самостоятельности Церкви". В новой редакции устава закреплена самостоятельность Церкви "в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских". Иными словами, ЭПЦ претендует на статус, который имеет ныне каноническая УПЦ на Украине.

Собор также одобрил деятельность Синода в переговорах с государством и выразил уверенность в том, что "православные в Эстонии смогут найти пути для уврачевания раскола на основе каноничности".

Неизвестно, согласованы ли последние изменения с РПЦ, как Церковью-Матерью, однако в Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата ранее честно предупреждали, что планируют внести изменения в устав и отделиться от Москвы, а в будущем объединиться с еще одной правослпвной юрисдикцией страны – находящейся под эгидой Константинополя Эстонской Апостольской Православной Церковью, для чего уже сейчас ведутся консультации.

Возвращаясь к очевидным параллелям с украинской ситуацией, киевское издание "Страна" пишет о том, что, согласно принятому вчера законопроекту наличие (или отсутствие) связей с РПЦ будут определять Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести. Если связи с РПЦ установлены, религиозной организации дается девять месяцев, чтобы их прервать.

То есть, реальный процесс запрета УПЦ начнется только через 9 месяцев, то есть – не раньше мая 2025 года. Решение о запрете Церкви принимает суд. При этом Церковь сможет обжаловать решение суда. Такой временной лаг издание обьясняет перестраховкой киевских властей – к тому времени уже будет понятно отношение новой администрации США к церковному вопросу на Украине.

А один из идеологов нового закона, нардеп от партии Петра Порошенко Владимир Вятрович дал еще более развернутый комментарий по процедуре.

"Через тридцать дней после его подписания президентом и опубликования Государственная служба этнополитики и свободы совести получит возможность проверять религиозные организации Украины на предмет аффилированности с московской церковью. Если хотя бы один из 5 определенных законом признаков связанности религиозной организации с РПЦ будет обнаружен, такая организация получит предписание об устранении этой связи в течение 30 дней. Если связь с Москвой не будет разорвана, государство обратится в суд с иском о запрете такой организации. Судебные процедуры запрета начнутся через 9 месяцев после опубликования закона", - написал Вятрович в соцсети.

Какой путь реагирования на новые вызовы выберет УПЦ, пока неясно. "Эстонскую" станцию украинские иерархи уже проскочили на известном соборе 2022 года в Феофании. Теперь эе государство и националистические круги требуют от них гораздо большего.

Источник - Политнавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724241720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Опубликован Сборник аналитических материалов третьего потока Школы аналитики "Қазақстанның орнықты даму бағдары"
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
- Активы стоимостью более 1 триллиона тенге возвращены в Казахстан
- Осуждены бухгалтеры городской поликлиники г.Алматы
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 августа 2024 года №622
- Олжас Бектенов: Нефтегазовая отрасль должна работать на благо всех казахстанцев
- Олжас Бектенов и Заместитель Премьер-Министра Таиланда обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  