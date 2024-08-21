Хитро-попики. Эстонская церковь открестилась от РПЦ

15:02 21.08.2024

Эстонская православная Церковь поменяла навание, убрав из него отсылки к Москве

Сергей Рыжов. 21.08.2024



На аналогичное украинскому давление со стороны государства Эстонская Православная Церковь отреагировала по-своему. Как пишет эстонское информагенство ERR со ссылкой на пресс-службу ЭПЦ, последняя на своем Соборе 20 августа приняла новую редакцию устава, подчеркивающую административную самостоятельность и исключающую в нем упоминания о Московском патриархате РПЦ.



"20 августа 2024 года на второй сессии Собора Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата было принято решение об изменении названия Церкви. Теперь она будет называться "Эстонская Православная Церковь", что закреплено в новой редакции устава, утвержденной на Соборе", – сообщает пресс-служба Церкви со ссылкой на томос, полученный в 1993 году от патриарха Алексия II.



На аналогичное украинскому давление со стороны государства Эстонская Православная Церковь отреагировала по-своему. Как пишет...



При этом, ранее высланный из Эстонии на основании непродления ему вида на жительство митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) участия в заседании не принимал.



Также сообщается, что основной задачей Собора было "утвердить пути достижения большей административной самостоятельности Церкви". В новой редакции устава закреплена самостоятельность Церкви "в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских". Иными словами, ЭПЦ претендует на статус, который имеет ныне каноническая УПЦ на Украине.



Собор также одобрил деятельность Синода в переговорах с государством и выразил уверенность в том, что "православные в Эстонии смогут найти пути для уврачевания раскола на основе каноничности".



Неизвестно, согласованы ли последние изменения с РПЦ, как Церковью-Матерью, однако в Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата ранее честно предупреждали, что планируют внести изменения в устав и отделиться от Москвы, а в будущем объединиться с еще одной правослпвной юрисдикцией страны – находящейся под эгидой Константинополя Эстонской Апостольской Православной Церковью, для чего уже сейчас ведутся консультации.



Возвращаясь к очевидным параллелям с украинской ситуацией, киевское издание "Страна" пишет о том, что, согласно принятому вчера законопроекту наличие (или отсутствие) связей с РПЦ будут определять Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести. Если связи с РПЦ установлены, религиозной организации дается девять месяцев, чтобы их прервать.



То есть, реальный процесс запрета УПЦ начнется только через 9 месяцев, то есть – не раньше мая 2025 года. Решение о запрете Церкви принимает суд. При этом Церковь сможет обжаловать решение суда. Такой временной лаг издание обьясняет перестраховкой киевских властей – к тому времени уже будет понятно отношение новой администрации США к церковному вопросу на Украине.



А один из идеологов нового закона, нардеп от партии Петра Порошенко Владимир Вятрович дал еще более развернутый комментарий по процедуре.



"Через тридцать дней после его подписания президентом и опубликования Государственная служба этнополитики и свободы совести получит возможность проверять религиозные организации Украины на предмет аффилированности с московской церковью. Если хотя бы один из 5 определенных законом признаков связанности религиозной организации с РПЦ будет обнаружен, такая организация получит предписание об устранении этой связи в течение 30 дней. Если связь с Москвой не будет разорвана, государство обратится в суд с иском о запрете такой организации. Судебные процедуры запрета начнутся через 9 месяцев после опубликования закона", - написал Вятрович в соцсети.



Какой путь реагирования на новые вызовы выберет УПЦ, пока неясно. "Эстонскую" станцию украинские иерархи уже проскочили на известном соборе 2022 года в Феофании. Теперь эе государство и националистические круги требуют от них гораздо большего.