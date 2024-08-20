В Евразийской комиссии приветствуют намерение Ирана стать наблюдателем при ЕАЭС

15:38 21.08.2024 Зал выжидания: в Евразийской комиссии приветствуют намерение Ирана стать наблюдателем при ЕАЭС

Как стороны укрепляют торговое сотрудничество и какие преференции от этого могут получить



Елизавета Борисенко



В Евразийской экономической комиссии приветствовали намерение Ирана получить статус государства-наблюдателя при ЕАЭС. Об этом "Известиям" сообщили в комиссии по итогам соответствующих консультаций, которые прошли 19 августа. Стороны в течение шести лет активно развивают экономическое сотрудничество и, как следствие, в конце 2023 года подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Какие перспективы откроются для Ирана в случае получения подобного статуса, какие выгоды получат страны ЕАЭС и с какими проблемами стороны могут столкнуться - в материале "Известий".



Укрепление экономического сотрудничества Ирана и ЕАЭС



В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 19 августа рассмотрели запрос Ирана о получении статуса наблюдателя при ЕАЭС.



- Участники консультаций отметили поступательное развитие торгово-экономического сотрудничества государств - членов ЕАЭС и Исламской Республикой Иран и приветствовали намерение страны инициировать процедуру получения статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС, - сообщили "Известиям" в комиссии.



В консультации участвовали заместители министров иностранных дел, а иранскую делегацию возглавил гендиректор департамента многостороннего экономического сотрудничества министерства иностранных дел Сейед Джалаладдин Алави Сабзевари.



Однако окончательное решение о предоставлении зарубежному партнеру подобного статуса принимается главами государств - членов Союза на заседании высшего Евразийского экономического совета, добавили в комиссии.



ЕЭК получила ноту Ирана о его желании получить статус государства-наблюдателя при ЕАЭС 27 мая 2024 года. Для присоединения Ирана к организации в статусе наблюдателя есть конкретные процедуры. Если предварительные шаги будут предприняты своевременно, то решение о предоставлении Ирану статуса наблюдателя при ЕАЭС может быть принято к концу декабря этого года, сообщал в начале июня заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук. Именно в декабре пройдет заседании высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.



В начале июля Владимир Путин сообщил, что Россия поддерживает инициативу Ирана стать государством-наблюдателем при ЕАЭС.



- Государствами - членами организации рассматривается заявка Ирана на получение статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. Мы со своей стороны поддерживаем это, - подчеркнул он.



До оглашения заявления Ирана о желании стать членом-наблюдателем при ЕАЭС в конце 2023-го, организация и Тегеран подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Сделка стала амбициозной: сообщалось, что ввозные таможенные пошлины будут устранены в отношении почти 90% товарной номенклатуры, на долю которой приходится более 95% взаимной торговли между сторонами.



При этом подобный документ был не первым: предыдущее временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС, было подписано в 2018-м. Оно позволило нарастить взаимный товарооборот более чем в два раза: с $2,4 млрд в 2019 году до $6,2 млрд в 2022-м.



Сегодня соглашения о свободной торговле у ЕАЭС действуют также с Вьетнамом и Сербией. Оно было подписано и с Сингапуром, однако так его пока не ратифицировали.



Помимо соглашения о свободной торговле в начале июня 2024-го, страны ЕАЭС и Иран договорились о сотрудничестве в рамках проекта "Евразийский агроэкспресс". Проект позволит организовать ускоренные международные перевозки сельхозпродукции. Предполагается, что соглашение позволит ЕАЭС и Ирану нарастить товарооборот более чем в три раза - до $18–20 млрд.



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Перспективы сотрудничества Ирана и ЕАЭС



В 2022-м году товарооборот между Ираном и ЕАЭС увеличился на 66% по сравнению с 2021-м и составил более $5,6 млрд, сообщало иранское агентство ИРНА. Самый высокий объем экспорта из Ирана среди стран - членов ЕАЭС был в Россию ($583 млн), а самый низкий - в Белоруссию ($16 млн). Большая всего товаров республика импортировала из РФ ($4 млрд), а меньше всего - из Киргизии ($1,7 млн).



Иран импортирует из ЕАЭС в основном пшеницу, масла и металлургию, а экспортирует сухофрукты, овощи, орехи.



После подписания соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС для стран-членов откроется потенциал для наращивания экспорта в Иран переработанной аграрной продукции, товаров нефтегазового комплекса, лесопереработки, машиностроения, удобрений и электроники. Из Ирана же помимо традиционных экспортных товаров на рынки ЕАЭС будет поставляться продукция для судостроительной и автомобилестроительной отраслей, сообщал ранее член коллегии (министр) по торговле организации Андрей Слепнев.



Традиционно республика экспортировала сухофрукты, текстиль и ковры, но за последние 20 лет Тегеран увеличил экспорт промышленных товаров, военной продукции и автомобилей.



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Несмотря на не самое простое экономическое положение республики, выгоду от получения Ираном статуса государства-наблюдателя получит как сам Тегеран, так и ЕАЭС, считает глава Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.



- Главная выгода для Ирана - это выход на крупные рынки стран ЕАЭС. Для стран ЕАЭС открывается рынок большой страны, куда можно выйти в условиях противостояния Западу и санкционного давления как на Россию, так и на Иран. Это позволит найти новый рынок и новый источник импорта для своих товаров, - сказал он.



Также одна из главных выгод, которую могут получить страны ЕАЭС, укрепляя сотрудничество с Тегераном - это размещение производств на территории Ирана. В республике большая территория, много рабочей силы и невысокая стоимость труда, добавил в беседе с "Известиями" иранский политолог Амир Чахаки.



Процесс развития экономического сотрудничества Ирана с ЕАЭС так или иначе связан с укреплением связей с Россией. Москва и Тегеран в последние годы активно сотрудничают не только в экономическом, но и политическом плане - в частности, в рамках ШОС и БРИКС, что в целом можно рассматривать как укрепление экономической устойчивости в регионе.



- В рамках ШОС и БРИКС формируется новый геополитический центр стран, которые выступают за многополярный мир. И в этом вопросе подходы и России, как лидера ЕАЭС, и Ирана во многом совпадают, - сказал Айк Халатян.



Однако в ходе укрепления экономического и торгового сотрудничества стороны могут столкнуться с рядом сложностей. Среди них: специфика внутреннего рынка Ирана, по сравнению с которым рынок ЕАЭС более либеральный и четко регламентированный, а также инфраструктурные проблемы на территории республики.



Ранее неоднократно сообщалось, что в Иране низкая пропускная способность железных дорог, устаревшие порты и нехватка мощностей логистических комплексов. Из-за этого у республики возникают сложности в налаживании перевозок. Однако сейчас страны - участницы ЕАЭС и Тегеран реализуют ряд проектов, которые так или иначе решат или облегчат эту проблему, считает Айк Халатян.



- Строительство МТК "Север–Юг" облегчит связи с учетом логистических проблем в республике, - сказал он.



А вот что касается внешнего давления, которое проявляется в виде санкций со стороны Запада, то оно уже вряд ли повлияет на укрепление торгового сотрудничества с Тегераном. Учитывая количество санкций, введенных против России и Ирана - их наличие никак не помешает укреплению сотрудничества ЕАЭС и Ирана, заключил эксперт. Источник - Известия

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