Global Times:Участие США в конфликтах на трех фронтах приведет к поражению Америки

15:40 21.08.2024

Global Times

Китай



Американский ВПК крикливо рекламирует участие в боевых действиях на три фронта, но кто будет их оплачивать?

GT: участие США в конфликтах на трех фронтах приведет к поражению Америки



Участие США в трех конфликта одновременно закончится их поражением, пишет GT. Поддержка Украины истощила американские ресурсы, а большая часть оружия, предназначенного Киеву, отправлена Израилю. В таких условиях США не справятся с конфликтом в Тихом океане.



Идея войны на несколько фронтов редко сулит хорошие новости военным стратегам. История учит, что страны, пытающиеся вести боевые действия на нескольких фронтах и даже всего на двух, очень часто сталкиваются с катастрофическим результатом. Но в США все громче звучат призывы к участию в трех вооруженных конфликтах одновременно.



Очередной такой призыв прозвучал из уст генерального директора компании - разработчика программного обеспечения Palantir Алекса Карпа (Alex Karp). Его компания известна своей работой в оборонной сфере и в разведке.



Карп предупредил, что США могут в будущем столкнуться с необходимостью вести вооруженные конфликты на трех разных театрах - с Китаем, Россией и Ираном.



Предлагая Пентагону на всех парах продолжать разработку автономного оружия, он высказал весьма странную точку зрения. "Я думаю, мы живем в эпоху, когда силы ядерного сдерживания уже не столь эффективны, потому что Запад вряд ли применит атомную бомбу или что-то подобное, а вот наши противники могут это сделать из-за нравственного несоответствия", - сказал Карп.



Заявляя, что Запад вряд ли применит атомную бомбу, он, наверное, забыл, что Соединенные Штаты - единственная в мире страна, использовавшая ядерное оружие во время войны.



А если говорить о нравственном несоответствии между пятью ядерными державами, то следует помнить, что Китай - это единственное государство, проводящее политику неприменения ядерного оружия первым.



США, со своей стороны, не хотят даже думать о такой инициативе.



Претензии на "высокую нравственность" - просто дымовая завеса. Реальная движущая сила, стоящая за воинственной риторикой США, - это военно-промышленный комплекс. Он стремится к развязыванию конфликтов, потому что это увеличивает его прибыли, объемы продаж оружия и способствует развитию соответствующих отраслей военной промышленности. Война - это бизнес ВПК.



Ему безразлично, каков будет исход того или иного конфликта - лишь бы можно было продавать оружие. Ради собственного обогащения и для удовлетворения своей алчности он постоянно выступает с потоками угроз.



Фирма Palantir, разрабатывающая "передовые программные решения для американских вооруженных сил и их союзников", входит в состав крупного военно-промышленного комплекса.



В мае этого года компания получила от сухопутных войск США контракт стоимостью 480 миллионов долларов на расширенное применения инструмента принятия решений и анализа данных и на его передачу военным пользователям по всему миру, в том числе, пяти военным командованиям: Центральному, Европейскому, Индо-Тихоокеанскому, Северному и Транспортному.



В феврале журнал Time сообщил, что Palantir входит в число гигантов информационных технологий, которые превратили Украину в "военную лабораторию искусственного интеллекта". Похоже, компания этим довольствоваться не собирается; ей нужно больше войн для удовлетворения своего растущего аппетита.



Пока американский военно-промышленный комплекс раздувает пожар вооруженных конфликтов, неизбежно возникает вопрос: кто будет оплачивать три войны?



Поддержка Киева уже истощила ресурсы Вашингтона. Когда начался израильско-палестинский конфликт, даже предназначенные для Украины артиллерийские снаряды перенаправили в Израиль. И это не говоря о том, что помощь Израилю лишь подорвала международную репутацию США и создала немало проблем нравственного свойства. На двух фронтах уже царит неразбериха, и как в этих условиях США собираются управлять третьим фронтом в Азиатско-Тихоокеанским регионе?



Представителям ВПК, рекламирующим участие в вооруженных конфликтах на три фронта, следует изучить военную историю, чтобы понять, как обычно заканчиваются такие инициативы. На всем протяжении истории армии, вступавшие в войну на несколько фронтов, очень часто терпели поражение. Если Соединенные Штаты будут вести три вооруженных конфликта одновременно, военно-промышленный комплекс станет преуспевать и благоденствовать, а страна в целом будет нести основное бремя страданий.



Выступая в программе Fox News с участием Такера Карлсона, антивоенный активист Джимми Дор (Jimmy Dore) сказал, что враг Америки - не Китай и не Россия, а ее собственный военно-промышленный комплекс, который обирает страну, отнимая у нее сотни миллиардов и триллионы долларов.