Литиевая подоплека. Запад вцепился в Украину мертвой хваткой, - Зоран Чворович

15:42 21.08.2024 Нови Стандард

Сербия



Литиевая подоплека украинского конфликта

НС: Запад развязал конфликт на Украине, чтобы захватить ее ресурсы



Опосредованная война, которую Запад ведет с Россией руками ВСУ является, в том числе, войной за ископаемое богатство, пишет НС. Чтобы добраться до критически важных ресурсов, в том числе редких металлов, США готовы полностью уничтожить Украину.



Пример Украины совершенно ясно доказывает, что вопрос о добыче редких металлов, в том числе, разумеется, лития, - это в первую очередь геополитический вопрос, который напрямую связан со страхом коллективного Запада потерять доминирующее положение в мире.



В разгар наступления киевского режима в Курской области Киев посетили американские сенаторы: республиканец Линдси Грэм* и демократ Ричард Блюменталь. (…) В беседе с Владимиром Зеленским и премьером Шмыгалем американские сенаторы обозначили стратегическое направление политики США в отношении Украины.



Надо сказать, что эти сенаторы вообще известны своей откровенной русофобией. Например, в начале года Линдси Грэма внесли в российский список террористов и экстремистов. И эти люди в Киеве подтвердили не только дальнейшую военную поддержку киевскому режиму и обещали ратифицировать договор по безопасности между США и Украиной, а также принять Украину в НАТО. Они еще и анонсировали стратегический договор между официальным Вашингтоном и Киевом в области добычи редкоземельных металлов на Украине, стоимость которых, по предварительным подсчетам, превысит один триллион американских долларов.



Согласно совместному заявлению, которое сенаторы опубликовали после встречи с первым лицом киевского режима, Владимир Зеленский "с воодушевлением и решимостью отнесся к идее подобного договора". По мнению сенаторов, "пришло время закрепить стратегическое партнерство (США - прим. авт.) с Украиной, которое может принести Соединенным Штатам огромную экономическую выгоду, а Европе - стабильность".



Грэму и Блюменталю не пришлось скрывать перед представителями марионеточного киевского режима, что обещанное восстановление Украины, прежде всего, зависит от экономической выгоды и геополитических интересов Соединенных Штатов Америки. Сенаторы заявили, что экономическое сотрудничество, прежде всего, в области добычи редких металлов, "сделает Америку сильнее и ускорит восстановление экономики Украины". Американские сенаторы особо подчеркнули, что "Украина богата большими запасами лития, титана и других редких минералов, столь необходимых американской экономике". Поэтому, как считают Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, "договор с Украиной в этой области снизит зависимость США от иностранных конкурентов".



Политика США неизменна



Совместное киевское заявление республиканского и демократического сенаторов проливает дополнительный свет на основной тезис статьи, которую пятого августа опубликовало американское издание "Политико". Там говорится, что Украина будет пользоваться американской помощью и будущем, независимо от исхода американских президентских выборов. Желание Соединенных Штатов Америки помогать Украине в долгосрочной перспективе автор статьи Мэтью Камински объяснил цитатой Збигнева Бжезинского о том, что "без Украины Россия перестает быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчиненной, Россия автоматически превращается в империю".



Помимо тезиса Бжезинского, правдивость которого подтверждает многотысячелетняя история российского государства, причины продолжительной американской военной и финансовой помощи киевскому режиму Камински видит в необходимости США противостоять новому "миру со сферами влияния, к которому стремятся Китай и Россия". Разделение на зоны интересов, по мысли Каминского, "может во многом навредить Америке" и, в первую очередь, американской экономике, так как "сокращается пространство для американских товаров, в том числе военной техники и инвестиций".



Американские интересы, в частности, сводятся к тому, чтобы и в будущем "вооружать украинскую армию для победы в противостоянии, которое ведут они, а не солдаты Соединенных Штатов Америки". Словом, США ведут опосредованную войну против России на Украине не потому, что российская спецоперация поставила под угрозу национальную безопасность США (напротив, это США привели "майдановскую" русофобскую марионеточную клику к власти, чем поставили под прямую угрозу безопасность российского государства и цивилизации и выживание русского народа), а потому что возвращение Украины в "русский мир" означало бы начало вытеснения США и их западных сателлитов из Евразии, а потом и из других стран глобального Юга.Камински в престижном американском издании признал, что давно ясно всякому, кто не одурманен западной пропагандой: украинские солдаты гибнут за неоколониальные интересы Соединенных Штатов Америки.



Именно учитывая неоколониальные интересы "акционеров США" и анализируя основной тезис из означенной статьи Каминского (о том, что США поддерживают киевский режим независимо от того, кто проведет следующие четыре года в кресле президента в Белом доме), российский аналитик и известный экономический эксперт Елена Панина связывает американскую помощь Украине с вполне конкретными интересами западных транснациональных компаний и инвестиционных фондов.



Панина утверждает, что территория Украины, контролируемая киевским режимом, уже стала собственностью западных компаний, из-за чего коллективный Запад во главе с США не желает мирно отдавать эти земли России. Так, по словам Паниной, инвестиционный фонд "Блэк Рок" уже скупил около половины всех сельхозугодий на Украине.



Но не только плодородный малороссийский чернозем - причина, по которой США будут воевать на Украине против России до последнего солдата киевского режима. Это во время визита в Киев подтвердили сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь. Опосредованная война, которую коллективный Запад ведет на Украине является, в том числе, и войной за украинское ископаемое богатство, что в начале 2023 года откровенно признало немецкое агентство по внешней торговле и инвестициям GTAI. Там заявили, что "природные богатства Украины под угрозой" и что "война на Украине - это еще и битва за минеральные ресурсы".



Украина и критически важное сырье



Осознавая, что сохранение марионеточного режима зависит исключительно от внешней помощи, представители официального Киева с самого начала вооруженного конфликта напоминают о больших запасах редких минералов, чтобы не лишиться помощи западных кураторов. Так, еще в первый год украинского вооруженного конфликта киевский заместитель министра окружающей среды и природных ресурсов Сетлана Гринчук заявила, что "около пяти процентов всех мировых запасов "критически важного сырья" находятся на Украине, которая занимает около 0,4% поверхности Земли".



Выступая на заседании Европейской экономической комиссии ООН, Гринчук особо подчеркнула, что на Украине разведаны 500 тысяч тонн лития, который "незаменим при производстве аккумуляторов для электромобилей". Учитывая это, Гринчук отметила, что "сотрудничество при дальнейшей деоккупации украинской земли ускорит и расширит доступ к украинскому критически важному сырью как для самой Украины, так и для наших партнеров".



По словам американского социалиста Грегора Линка, киевский премьер Денис Шмыгаль заявил в Брюсселе в ноябре 2022 года участникам "Недели минеральных ресурсов", что "Украина входит в десятку крупнейших добытчиков титана, железа, каолина, марганца, циркония и графита". Тут стоит отметить, что Европейская комиссия перед началом вооруженного конфликта, 13 июля 2021 года, заключила с киевским режимом договор о "стратегическом партнерстве в области сырья и аккумуляторов", а Украина вошла в Европейский сырьевой альянс.



Непосредственно перед визитом американских сенаторов в Киев на сайте Всемирного экономического форума появилась статья под заголовком "Будущее критически важного сырья. Как Украина играет стратегическую роль в мировой цепочке снабжения". В статье говорится, что эта восточноевропейская страна располагает почти 20 тысячами месторождений 116 разных минералов, и перед началом вооруженного конфликта из них разрабатывались только 3 055, то есть всего 15%.



Далее в статье сказано, что Украина "независимо от конфликта" располагает семью процентами мировых запасов титана (по другим оценкам, около 20% мировых запасов всех титановых руд находятся на Украине) и относится к тем редким странам, где добывается титановая руда необходимая для аэрокосмической, медицинской, автомобильной и судостроительной отрасли. Кроме того, Украина располагает 500 тысячами тонн разведанных запасов лития (по некоторым оценкам, запасы лития могут быть еще больше, так как в советское время его разведке уделялось не так много внимания). Украина занимает пятое место в мире по добыче галлия, который необходим для производства полупроводников, и располагает большими запасами бериллия, нужного при производстве атомной энергии, в аэрокосмической, военной и электронной отраслях.



В статье, опубликованной на сайте Всемирного экономического форума, говорится также, что Украина обладает большими запасами циркония и апатита, которые необходимы для производства атомной энергии (по запасам оксида циркония Украина занимает третье место в мире после Южно-Африканской Республики и Австралии). Также на Украине находятся 20% мировых запасов графита.



В статье особое внимание привлекается к тому факту, что Украина располагает и большими запасами цветных металлов: меди (четвертое место в Европе), свинца (пятое место), цинка (шестое место) и серебра (девятое место). Наконец, выясняется, что Украина обладает большими запасами никеля (215 тысяч тонн) и кобальта (8,8 тысяч тонн) и что они находятся в "безопасных Кировоградской и Днепропетровской областях".



Автор статьи, опубликованной на сайте Всемирного экономического форума, подчеркивает, что Китай контролирует 85 - 90% всего мирового производства редких минералов, начиная с добычи и заканчивая переработкой, и что Европейский Союз покупает у Китая 40% всех критически важных минералов. Учитывая украинские запасы редких металлов, автор статьи заключает, что Украина может "помочь демократическим странам обрести большую независимость от недемократических режимов, особенно в области энергетики и технологий".



Донбасс в центре внимания



Ведущие российские, а также американские СМИ уже давно обращают внимание на то, что титан особенно важен для Вашингтона, когда речь заходит о вооруженном конфликте на Украине. Немаловажно, что крупнейшие месторождения титановых руд на Украине сейчас находятся под контролем киевского режима, в Днепропетровской и Житомирской областях. С одной стороны, Украина располагает огромными запасами этих металлов (второе место в мире по количеству разведанных месторождений титановых руд), а США, с другой стороны, удовлетворяет 90% своих потребностей в них за счет импорта.



Только в 2021 году США потратили на покупку титана рекордные 82 миллиона долларов. Титан необходим для авиастроения и производства космических аппаратов. Поэтому американский "Боинг" покрывает 30% своих потребностей в титане за счет закупок из России, которая в 2021 году стала вторым мировым экспортером титана (после Китая), в основном перерабатывая руду с Украины, а после начала специальной военной операции Россия перешла на руду из Африки и Азии.



Из-за зависимости от российского титана, прежде всего авиастроительных гигантов "Боинг" и "Эйрбас", США и Европейский Союз так и не ввели санкции против России на экспорт этого металла. В сентябре 2022 года Центр европейского политического анализа опубликовал статью под названием "Титан с Украины может защитить Запад", в которой говорится, что этот редкий металл является обязательной частью многих оборонных систем и что для Запада неприемлема нынешняя зависимость от "стратегических конкурентов и противников" в том, что касается столь важного стратегического ресурса, как титан.



Готовность Вашингтона вести войну до последнего украинского солдата и не соглашаться на условия мира, которые перед курским наступлением предложил Владимир Путин и которые включают, в том числе, признание российскими четырех областей Украины, конечно, связано с тем фактом, что под контроль Москвы уже перешли некоторые и самых крупных рудных месторождений Донецкой и Запорожской областей. По некоторым оценкам, общая стоимость месторождений минеральных ресурсов на территориях, присоединенных к России и эффективно контролируемых сейчас Москвой, достигает 12 триллионов долларов.



Донбасс известен в первую очередь огромными запасами угля, из-за чего, как считается, Россия сейчас контролирует 80% украинской добычи угля. В части Запорожской области, присоединенной к Российской Федерации, под городом Днепропрудное находится один из крупнейших железных рудников на бывшей Украине. В недрах Азовского моря скрываются значительные запасы нефти и газа. В Запорожской и Донецкой области находятся два из трех крупнейших месторождений лития на бывшей Украине, которые пока не разрабатывались.



Речь о Крутой Балке в Запорожской области и, прежде всего, о Шевченковском месторождении в Донецкой области, лицензию на разработку которого в 2018 году получила компания Petro Consulting, подконтрольная бывшему украинскому президенту Петру Порошенко. Учитывая, что разведанные к настоящему моменту месторождения лития на старой территории России оценивается в 1,5 миллиона тонн, ясно, что с донецкими и запорожскими запасами Российская Федерация вошла бы в десятку крупнейших производителей этого редкого металла в мире.



Поэтому известный немецкий русофоб и депутат Бундестага из партии Христианско-демократического союза Германии Родерик Кизеветтер в начале текущего года связал будущее энергетической трансформации Европы с захватом Донецкой и Луганской областей, поскольку, по его словам, в этих областях находятся одни из крупнейших месторождений лития на Старом континенте.



Пример Украины совершенно ясно доказывает, что вопрос о добыче редких металлов, в том числе, разумеется, лития, - это в первую очередь геополитический вопрос, который напрямую связан со страхом коллективного Запада потерять доминирующее положение в мире. Чтобы добраться до критически важных ресурсов, коллективный Запад готов полностью уничтожить одну страну и демонстрирует это на Украине с Майдана в 2014 году до настоящего времени.



Вместе с тем коллективный Запад в лице Германии обещает Сербии "европейские экологические стандарты" при добыче лития. Если рассматривать вопрос о добыче лития прежде всего с геополитических позиций, то ясно, что "европейские экологические стандарты" вряд ли могут "проглотить" даже западные марионетки во главе народных протестов против Rio Tintо. Кстати, сербы - первая и главная жертва последней фазы западного глобального доминирования, и нужно, чтобы они стали последними, кто будет ценой своей страны и природных богатств спасать коллективный Запад в его схватке с Китаем и Россией.



Автор: Зоран Чворович (Zoran Čvorović)- профессор юридического факультета в университете Крагуеваца.



* внесен в российский список экстремистов и террористов, прим. ред. Источник - ИноСМИ

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