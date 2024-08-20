 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 21.08.2024
19:35  Экс-депутат Госдумы Гудков-младший приговорен к 8 годам л/с. За измену родине
19:20  Выборы в Саксонии могут изменить политический ландшафт Германии, - НГ
18:42  На дне. Найден труп британского олигарха Линча
17:53  Охереть. Экс-директор дома отдыха назначен главой департамента военного имущества РФ
17:48  "Тупик имени Пашиняна": Азербайджан получил все, Армения - ничего, - Б.Матевосян
17:07  Афганистан отмечает 105-летие изгнания британских колониалистов
17:04  Яков Кедми: Курск... Весь мир видит слабость России

15:42  Литиевая подоплека. Запад вцепился в Украину мертвой хваткой, - Зоран Чворович
15:40  Global Times:Участие США в конфликтах на трех фронтах приведет к поражению Америки
15:38  В Евразийской комиссии приветствуют намерение Ирана стать наблюдателем при ЕАЭС
15:02  Хитро-попики. Эстонская церковь открестилась от РПЦ
12:19  Узбекские банки перестанут кредитовать крупные госкомпании и переключатся на частный бизнес
11:20  Киргизия: жонглеры квадратными метрами, - Сергей Кожемякин
11:14  Как Россия завоевывала Хиву (уроки истории), - П.Бологов
11:13  Индия и Япония углубляют сотрудничество против Китая
10:58  США – страна или бизнес? - Алексей Муратов
10:55  Бывший замхокима Наманганской области Саид Султанов приговорен к 7,5 годам лишения свободы
10:53  С.Самарджия: Запад срочно ищет замену Зеленскому
10:51  РосАрмия успешно давит на Покровск
10:42  Жанар Утешеву лишили должности Генсека НОК Казахстана. Ввиду "утраты доверия"
10:08  Мирзиеев крепко отчитал и наказал каракалпакских чиновников
09:29  Непобежденного боксера из Казахстана (Чемпиона мира Жанкоша Турарова) обвинили в изнасиловании
09:23  Катастрофа ВСУ под Торецком: у укров ищут виновника, - Р.Маркуш
09:17  Чикаго. Съезд Демпартии формально утвердил Камалу Харрис кандидатом в президенты США
08:14  Человечество стремительно превращается в винтаж, - Александр Дугин
07:11  Власть по-наследству, или Коля из Пекина. В Белоруссии началась операция "Преемник", - С.Латышев
06:00  Бывшая Украина. Бои по всем фронтам
01:19  Сделка с ХАМАС может навредить правительству Израиля, - И.Субботин
01:00  Раздрай среди иудеев. Ультраортодоксы прогневались на ультрасионистов
00:16  Запад хочет привлечь Индонезию на свою сторону. Опасаясь Китая, Джакарта заключает новые военные союзы, - НГ
00:11  Торжество сатанизма. На Украине окончательно запретили каноническое православие, - В.Скачко
Вторник, 20.08.2024
20:05  Еще один кыргызский банк ("Керемет") остановил работу с Россией
19:32  Москва устроила неприятности США, продав Китаю тонны золота
19:08  "Газ - это бизнес президентов". О чем Путин и Алиев договорились в Баку
19:06  В инфовойне есть свои диверсии и "ракетные" удары по психике
19:03  Американская семья срочно переехала в Россию после закона о смене пола
18:26  Осторожно, следующая мировая война может начаться с малого, - доктор Джулиан Спенсер-Черчилль
18:16  Россия запретит экспорт т.н. "армянского коньяка" - реально сущей отравы
17:57  Первая ракетка мира итальянец Синнер провалил допинг-тест на клостебол, но. его... только пожурили
17:25  Я - имперец. Для меня русский человек - это тот, кто живет интересами России, - Иван Охлобыстин
17:17  Бомба к концу года. Как далеко продвинулся Иран в создании ядерного оружия? - Л.Цуканов
17:12  МО России создало три новых армейских группировки - "Белгород", "Курск", "Брянск"...
16:08  Шаг назад, три шага вперед. Курские хроники, - Н.Сорокин
15:09  Путин уже на коленях в Беслане
12:22  Дело генерала Попова разваливается до суда. Кто подставил командующего 58-й армией?
12:19  Иностранные вложения в экономику КНР сократились почти на треть
12:06  УПЦ заставят выбирать между сатанизмом и мученичеством, - Ростислав Ищенко
11:29  Казахстан и Россия хотят создать коридоры для миграции сайгаков
11:23  В Узбекистане планируют внедрить национальную шкалу времени
11:11  Украинский "наступ" на Курск, похоже, захлебнулся в крови, - Р.Маркуш
10:17  Иранские боевые хакеры обвинены в взломе серверов штаба Трампа
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Яков Кедми: Курск... Весь мир видит слабость России
17:04 21.08.2024

Кедми обозвал пропагандистами тех, кто называет курский набег ВСУ провальным шагом

Максим Столяров. 20.08.2024

Курский набег якобы помог Украине продемонстрировать всему миру слабость России, которая якобы от безысходности "просила" перемирие.

Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE заявил экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Первая реакция официальных российских представителей была: "Как же так, что же они наделали, мы же им предложили переговоры, а они, делая вид, что пойдут на переговоры, совершили такую подлость.

Не важно, какую подлость они совершили – за всем этим просматривается не только желание, но и надежда России, что какие-то переговоры начнутся. Была ли какая-то реализация этого – я не знаю. Но сам факт поведения российского руководства, что это могло быть, уже имеет большое значение", – сказал Кедми.

"Совершенно ясно, что Россия предложила переговоры, предложила какое-то соглашение. Оценивать это на Западе можно только однозначно: если Россия предлагает или просит переговоры, то у нее может быть какая-то причина. Никто никогда из серьезных военных не примет во внимание, что причина – это желание противоположной стороны из нравственных соображений сохранения жизни предлагают перемирие. Это хорошо для не очень умных пропагандистов и примитивной публики.

Каждый рассматривает это предложение России как то, что Россия чувствует свою слабость. Сильный перемирие не предлагает, это действия слабого противника в тяжелый момент, когда он считает, что только переговоры могут ему помочь выйти из трудной ситуации", – рассуждал Кедми.

"То, что сделала Украина, не в пользу России. В России всякого рода пропагандисты начали заявлять, что это глупость украинской армии, что они направили туда силы с других участков, и это поможет России продвинуться еще дальше. Но продвижения России на поле боя нет – отличного от того, что было до вторжения в Курскую область", – добавил израильский эксперт.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724249040


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Опубликован Сборник аналитических материалов третьего потока Школы аналитики "Қазақстанның орнықты даму бағдары"
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
- Активы стоимостью более 1 триллиона тенге возвращены в Казахстан
- Осуждены бухгалтеры городской поликлиники г.Алматы
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 августа 2024 года №622
- Олжас Бектенов: Нефтегазовая отрасль должна работать на благо всех казахстанцев
- Олжас Бектенов и Заместитель Премьер-Министра Таиланда обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  