Яков Кедми: Курск... Весь мир видит слабость России

17:04 21.08.2024

Кедми обозвал пропагандистами тех, кто называет курский набег ВСУ провальным шагом



Максим Столяров. 20.08.2024



Курский набег якобы помог Украине продемонстрировать всему миру слабость России, которая якобы от безысходности "просила" перемирие.



Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE заявил экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Первая реакция официальных российских представителей была: "Как же так, что же они наделали, мы же им предложили переговоры, а они, делая вид, что пойдут на переговоры, совершили такую подлость.



Не важно, какую подлость они совершили – за всем этим просматривается не только желание, но и надежда России, что какие-то переговоры начнутся. Была ли какая-то реализация этого – я не знаю. Но сам факт поведения российского руководства, что это могло быть, уже имеет большое значение", – сказал Кедми.



"Совершенно ясно, что Россия предложила переговоры, предложила какое-то соглашение. Оценивать это на Западе можно только однозначно: если Россия предлагает или просит переговоры, то у нее может быть какая-то причина. Никто никогда из серьезных военных не примет во внимание, что причина – это желание противоположной стороны из нравственных соображений сохранения жизни предлагают перемирие. Это хорошо для не очень умных пропагандистов и примитивной публики.



Каждый рассматривает это предложение России как то, что Россия чувствует свою слабость. Сильный перемирие не предлагает, это действия слабого противника в тяжелый момент, когда он считает, что только переговоры могут ему помочь выйти из трудной ситуации", – рассуждал Кедми.



"То, что сделала Украина, не в пользу России. В России всякого рода пропагандисты начали заявлять, что это глупость украинской армии, что они направили туда силы с других участков, и это поможет России продвинуться еще дальше. Но продвижения России на поле боя нет – отличного от того, что было до вторжения в Курскую область", – добавил израильский эксперт.