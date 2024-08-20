Афганистан отмечает 105-летие изгнания британских колониалистов

17:07 21.08.2024

В Афганистане прошли массовые мероприятия, посвященные окончательному освобождению страны от британского колониального ига.



Великобритания трижды вторгалась в Афганистан. Два раза в XIX в. и один раз в ХХ (в 1919 г.). Объявление Амануллой-ханом полной независимости Афганистана от Великобритании в 1919 г.является значительным событием в афганской истории.



Хотя сегодня афганцы сталкиваются с серьезными политическими и экономическими вызовами, этот день вызывает у них чувство патриотизма и национального единства.



Талибы, которые управляют Афганистаном после бегства американских военных, заявили о недопустимости внешнего контроля над их страной и внедрения западного влияния на жизнь афганского народа.



Западная печать предпочитает не писать о преступлениях англичан в Афганистане. Вместо этого они критикуют талибов и их порядки. Но в реальности критика вызвана не самими порядками, ведь талибы, пока воевали против СССР, были союзниками Запада и ему нравились. Настоящая причина - отказ талибов атаковать Иран по указанию Вашингтона и нежелание открывать второй фронт против России в Средней Азии, как было в 1990-х,когда российские пограничники защищали границы Таджикистана от афганских душманов.



Кабул нацелен на поиск внешнеполитических партнеров и не собирается ввязываться в войну в интересах Вашингтона. Ряд стран, в т.ч. Казахстан, исключили "Талибан" из списка террористических организаций.



Россия в данный момент пересматривает свое отношение к талибам в связи с тем, что они превратились в противников терроризма и выступают за сдерживание террористической угрозы в регионе.