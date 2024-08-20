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"Тупик имени Пашиняна": Азербайджан получил все, Армения - ничего, - Б.Матевосян
17:48 21.08.2024

"Тупик имени Пашиняна": Азербайджан получил все, Армения - ничего: армянский эксперт

Как визит Владимира Путина в Азербайджан может отразиться на регионе в целом и Армении в частности, о чем свидетельствуют слова главы МИД РФ Сергея Лаврова про ответственность армянских властей за то, что коммуникации в регионе еще не открыты, - рассказал ИАЦ VERELQ политолог Бениамин Матевосян.

"В визите президента Путина в Азербайджан можно отметить несколько важных, на мой взгляд, компонентов. Во-первых, судя по всему, азербайджанские власти предпринимают попытку занять ту нишу, которая освободилась с того момента, как власти Армении стали осуществлять стратегический разворот от России в сторону даже не Запада, а Турции. Азербайджан пытается стать тем государством, которое в определенной степени можно назвать оператором российских интересов на Южном Кавказе.
Другой вопрос, получится это или нет, особенно в контексте того, что если мы сравниваем информационную политику властей Азербайджана и властей Армении, мы можем видеть, что практически даже на уровне нарративов все повторяется. Но в любом случае зафиксируем тот факт, что в данный момент Россия и Азербайджан имеют больше точек соприкосновения, чем протурецкая Армения",
- констатирует политолог, и отмечает еще один, немаловажный нюанс:
"Недавно состоялся визит секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в Азербайджан. До этого он посетил Исламскую Республику Иран. Если бы Армения имела хоть какую-то субъектность, с которой следовало бы считаться, с уверенностью можно сказать, что глава Совбеза посетил бы и Армению. Однако мы видим, что этого не произошло. Иными словами, потеря субъектности Армении уже весьма велика. Как отразится на данном процессе визит Путина в Азербайджан, покажет самое ближайшее время".
Комментируя слова главы российского МИД Сергея Лаврова, возложившего на армянские власти ответственность за то, что коммуникации в регионе не открыты, эксперт подчеркнул:

"В действительности то, что сказал Сергей Лавров о том, что армянская сторона саботирует 9-й пункт соглашения от 9 ноября, это соответствует действительности. Возвращаясь к той же самой пресловутой информационной политике в Армении - ведь не скрывали люди, аффилированные с властью, что тот же самый Лачинский коридор в Арцахе был сдан только для того, чтобы через территорию Армении не было транспортного коридор, где присутствовали бы силы погранслужбы ФСБ РФ. В этом контексте следует сказать, что Лавров дал весьма точную характеристику происходящих событий.
Однако, справедливости ради, следует сказать, что у Пашиняна не было бы возможности саботировать соглашение от 9 ноября, если бы он не имел полноценной поддержки Азербайджана. Соглашение от 9 ноября саботировали как Армения, так и официальный Баку, и делали это с 10 ноября 2020 года.

Простой пример: то, что азербайджанские войска каким-то образом оказались на дороге Горис-Капан, хотя соглашение от 9 ноября предусматривало, что стороны должны оставаться на тех позициях, которые они занимали в момент завершения боевых действий. И так, мы можем пройтись и по остальным пунктам.
По сей день, азербайджанская сторона продолжает удерживать у себя в плену заложников, которые оказались в этом положении по итогам 44-дневной войны. Иными словами, саботировали соглашение от 9 ноября как Республика Армения, так и Азербайджан".
По мнению Матевосяна, российским властям следует понимать, что соглашение от 9 ноября продолжало бы существовать, если бы не позиция властей Республики Азербайджан.

В этом ключе следует выстраивать последующую политику, осознавая, что точки опоры для Российской Федерации на Южном Кавказе или в Закавказье на самом деле не существует, как бы власти Азербайджана не пытались убедить лично президента Путина в обратном.

Что же касается информации о том, что Ереван и Баку договорились отложить решение вопроса транспортных коммуникаций в регионе, в частности обеспечение связи Азербайджана с Нахичеванью, и не связывать его с подписанием мирного договора, то, по мнению Матевосяна:

"Это лишь означает то, что проект „Перекресток мира" окончательно превратился в проект „Пашиняновский тупик". Давайте, как говорится, не будем забывать, для чего мы собрались.
О чем говорил Пашинян в 2021 году во время предвыборной кампании? Что важнейшим для Армении будет именно разблокирование транспортных коммуникаций. В итоге получается, что после выборов в 2021 году Азербайджан получил Карабах, получил в плен военно-политическое руководство Карабаха. И, судя по всему, Азербайджан попытается использовать в дальнейшем показания этих людей против Республики Армения так, как они использовали интервью Араика Арутюняна, в результате чего мы получили так называемую „делимитацию" в Тавушской области, что было ничем иным как просто сдачей территории Республики Армения.
В итоге выходит, что, получив еще и так называемый мирный договор, Армения не получит разблокирование коммуникаций. Тогда чему служил весь тот процесс, который развернули власти Армении с 2021 года? В итоге выходит, что Азербайджан получил все, Армения - ничего. В первую очередь, он (Пашинян) не смог реализовать предвыборные обещания".
Азербайджан, в отличие от властей Армении, утверждает политолог, действует по нескольким направлениям. С одной стороны, есть заявление о том, что стороны договорились на период после подписания мирного договора обсудить целый ряд вопросов, в том числе и разблокирования коммуникаций, или, как это называют представители официального Баку, "Зангезурского коридора".

Однако с другой стороны не прекращается информационное нагнетание со стороны Азербайджана в поисках, по их мнению, "легитимных поводов" решить военным путем вопросы, связанные с Арменией, в том числе получить экстерриториальные коммуникации.

"Добавьте к заявлениям недавно распространенную дезинформацию о том, что азербайджанская сторона действует в рамках двух планов. План А - после очередных парламентских выборов в Армении в 2027 году получить от Армении все, что азербайджанская сторона желает, постоянно наращивая давление.
План Б - в случае, если, по мнению Азербайджана, Никол Пашинян вновь сорвет достигнутые договоренности, военным путем „решить" все вопросы, которые есть у Азербайджана в отношении Армении. Такова, на мой взгляд, реальность",
- резюмирует Бениамин Матевосян

Источник - eadaily.com
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