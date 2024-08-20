 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 21.08.2024
19:35  Экс-депутат Госдумы Гудков-младший приговорен к 8 годам л/с. За измену родине
19:20  Выборы в Саксонии могут изменить политический ландшафт Германии, - НГ
18:42  На дне. Найден труп британского олигарха Линча
17:53  Охереть. Экс-директор дома отдыха назначен главой департамента военного имущества РФ
17:48  "Тупик имени Пашиняна": Азербайджан получил все, Армения - ничего, - Б.Матевосян
17:07  Афганистан отмечает 105-летие изгнания британских колониалистов
17:04  Яков Кедми: Курск... Весь мир видит слабость России

15:42  Литиевая подоплека. Запад вцепился в Украину мертвой хваткой, - Зоран Чворович
15:40  Global Times:Участие США в конфликтах на трех фронтах приведет к поражению Америки
15:38  В Евразийской комиссии приветствуют намерение Ирана стать наблюдателем при ЕАЭС
15:02  Хитро-попики. Эстонская церковь открестилась от РПЦ
12:19  Узбекские банки перестанут кредитовать крупные госкомпании и переключатся на частный бизнес
11:20  Киргизия: жонглеры квадратными метрами, - Сергей Кожемякин
11:14  Как Россия завоевывала Хиву (уроки истории), - П.Бологов
11:13  Индия и Япония углубляют сотрудничество против Китая
10:58  США – страна или бизнес? - Алексей Муратов
10:55  Бывший замхокима Наманганской области Саид Султанов приговорен к 7,5 годам лишения свободы
10:53  С.Самарджия: Запад срочно ищет замену Зеленскому
10:51  РосАрмия успешно давит на Покровск
10:42  Жанар Утешеву лишили должности Генсека НОК Казахстана. Ввиду "утраты доверия"
10:08  Мирзиеев крепко отчитал и наказал каракалпакских чиновников
09:29  Непобежденного боксера из Казахстана (Чемпиона мира Жанкоша Турарова) обвинили в изнасиловании
09:23  Катастрофа ВСУ под Торецком: у укров ищут виновника, - Р.Маркуш
09:17  Чикаго. Съезд Демпартии формально утвердил Камалу Харрис кандидатом в президенты США
08:14  Человечество стремительно превращается в винтаж, - Александр Дугин
07:11  Власть по-наследству, или Коля из Пекина. В Белоруссии началась операция "Преемник", - С.Латышев
06:00  Бывшая Украина. Бои по всем фронтам
01:19  Сделка с ХАМАС может навредить правительству Израиля, - И.Субботин
01:00  Раздрай среди иудеев. Ультраортодоксы прогневались на ультрасионистов
00:16  Запад хочет привлечь Индонезию на свою сторону. Опасаясь Китая, Джакарта заключает новые военные союзы, - НГ
00:11  Торжество сатанизма. На Украине окончательно запретили каноническое православие, - В.Скачко
Вторник, 20.08.2024
20:05  Еще один кыргызский банк ("Керемет") остановил работу с Россией
19:32  Москва устроила неприятности США, продав Китаю тонны золота
19:08  "Газ - это бизнес президентов". О чем Путин и Алиев договорились в Баку
19:06  В инфовойне есть свои диверсии и "ракетные" удары по психике
19:03  Американская семья срочно переехала в Россию после закона о смене пола
18:26  Осторожно, следующая мировая война может начаться с малого, - доктор Джулиан Спенсер-Черчилль
18:16  Россия запретит экспорт т.н. "армянского коньяка" - реально сущей отравы
17:57  Первая ракетка мира итальянец Синнер провалил допинг-тест на клостебол, но. его... только пожурили
17:25  Я - имперец. Для меня русский человек - это тот, кто живет интересами России, - Иван Охлобыстин
17:17  Бомба к концу года. Как далеко продвинулся Иран в создании ядерного оружия? - Л.Цуканов
17:12  МО России создало три новых армейских группировки - "Белгород", "Курск", "Брянск"...
16:08  Шаг назад, три шага вперед. Курские хроники, - Н.Сорокин
15:09  Путин уже на коленях в Беслане
12:22  Дело генерала Попова разваливается до суда. Кто подставил командующего 58-й армией?
12:19  Иностранные вложения в экономику КНР сократились почти на треть
12:06  УПЦ заставят выбирать между сатанизмом и мученичеством, - Ростислав Ищенко
11:29  Казахстан и Россия хотят создать коридоры для миграции сайгаков
11:23  В Узбекистане планируют внедрить национальную шкалу времени
11:11  Украинский "наступ" на Курск, похоже, захлебнулся в крови, - Р.Маркуш
10:17  Иранские боевые хакеры обвинены в взломе серверов штаба Трампа
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Охереть. Экс-директор дома отдыха назначен главой департамента военного имущества РФ
17:53 21.08.2024

Экс-глава Госзагрансобственности получил должность в Минобороны
,
Евгений Логвинов с 31 июля возглавил департамент военного имущества Минобороны. Департаментом до этого руководил Михаил Сапунов. Источник РБК, близкий к Минобороны, сообщал, что тот уволился

Департамент военного имущества Министерства обороны возглавил Евгений Логвинов, данные об этом появились на сайте ведомства. Приказ о его назначении датирован 31 июля.

Логвинов в 2015 году работал заместителем гендиректора Федерального медицинского центра Росимущества. В 2015–2018 годах был руководителем департамента в "Газпромбанк - Инвест", затем три года возглавлял оздоровительный комплекс "Десна" управделами президента. С 2021 по 2024 год руководил предприятием по управлению собственностью за рубежом, которое тоже относится к управделами президента (Госзагрансобственность).

Суд в Москве арестовал экс-главу строительной компании по делу Иванова

Департамент до этого, с 2020 года, возглавлял Михаил Сапунов. 31 июля источник РБК, близкий к Минобороны, сообщил, что Сапунов уволился. В ноябре прошлого года "Коммерсантъ" писал о деле против заместителя Сапунова Владимира Шишова и гендиректора ООО "ИФК "РНГС Капитал" Дмитрия Левченко, связанном с поставками для Минобороны древесины для строительства окопов, блиндажей и прочих укреплений в зоне боевых действий в Донбассе. Оба были арестованы.

Департамент военного имущества управляет имуществом Вооруженных сил и земельными участками, расквартирует войска, контролирует инвестконтракты.

В июне Владимир Путин назначил первого заместителя управляющего делами президента, младшего сына Михаила Фрадкова, Павла Фрадкова замминистра обороны; он, как поясняли в ведомстве, будет курировать вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд министерства.

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724251980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Опубликован Сборник аналитических материалов третьего потока Школы аналитики "Қазақстанның орнықты даму бағдары"
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев прибыл с рабочим визитом в Костанайскую область
- Активы стоимостью более 1 триллиона тенге возвращены в Казахстан
- Осуждены бухгалтеры городской поликлиники г.Алматы
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 августа 2024 года №622
- Олжас Бектенов: Нефтегазовая отрасль должна работать на благо всех казахстанцев
- Олжас Бектенов и Заместитель Премьер-Министра Таиланда обсудили перспективы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  