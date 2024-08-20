Охереть. Экс-директор дома отдыха назначен главой департамента военного имущества РФ

17:53 21.08.2024

Экс-глава Госзагрансобственности получил должность в Минобороны

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Евгений Логвинов с 31 июля возглавил департамент военного имущества Минобороны. Департаментом до этого руководил Михаил Сапунов. Источник РБК, близкий к Минобороны, сообщал, что тот уволился



Департамент военного имущества Министерства обороны возглавил Евгений Логвинов, данные об этом появились на сайте ведомства. Приказ о его назначении датирован 31 июля.



Логвинов в 2015 году работал заместителем гендиректора Федерального медицинского центра Росимущества. В 2015–2018 годах был руководителем департамента в "Газпромбанк - Инвест", затем три года возглавлял оздоровительный комплекс "Десна" управделами президента. С 2021 по 2024 год руководил предприятием по управлению собственностью за рубежом, которое тоже относится к управделами президента (Госзагрансобственность).



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Департамент до этого, с 2020 года, возглавлял Михаил Сапунов. 31 июля источник РБК, близкий к Минобороны, сообщил, что Сапунов уволился. В ноябре прошлого года "Коммерсантъ" писал о деле против заместителя Сапунова Владимира Шишова и гендиректора ООО "ИФК "РНГС Капитал" Дмитрия Левченко, связанном с поставками для Минобороны древесины для строительства окопов, блиндажей и прочих укреплений в зоне боевых действий в Донбассе. Оба были арестованы.



Департамент военного имущества управляет имуществом Вооруженных сил и земельными участками, расквартирует войска, контролирует инвестконтракты.



В июне Владимир Путин назначил первого заместителя управляющего делами президента, младшего сына Михаила Фрадкова, Павла Фрадкова замминистра обороны; он, как поясняли в ведомстве, будет курировать вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд министерства.