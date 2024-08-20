На дне. Найден труп британского олигарха Линча

18:42 21.08.2024

Спасатели обнаружили тело миллиардера Майкла Линча на месте крушения яхты



Тело 59-летнего британского миллиардера, соучредитель Autonomy Corporation и учредителя Invoke Capital Майкла Линча и его дочери найдены спасатели у берегов Италии внутри потерпевшей крушение яхты. Об этом сообщает газета The Telegraph.



"Британский предприниматель Майкл Линч и его дочь Ханна погибли при крушении яхты у берегов Сицилии", - говорится в публикации со ссылкой на главу сицилийской службы гражданской обороны Сальваторе Кочину.



Ранее агентство Reuters сообщало, что водолазы подняли из яхты с глубины 49 м тела четырех человек. Однако личности погибших не раскрывались. На данный момент еще два пассажира яхты числятся пропавшими.



Авторы: ЭММА ГРИБОВА