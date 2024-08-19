Выборы в Саксонии могут изменить политический ландшафт Германии, - НГ

19:20 21.08.2024

Альянс Сары Вагенкнехт набирает очки на земельном и федеральном уровнях

Олег Никифоров



Об авторе: Олег Николаевич Никифоров – обозреватель "НГ".



19.08.24



Предстоящие выборы в трех восточногерманских землях могут создать неожиданный прецедент для федеральных политиков. 1 сентября жители Саксонии и Тюрингии придут к избирательным урнам. А 22 сентября состоятся выборы в Ландтаг земли Бранденбург. Все три региона объединяет то, что это территория бывшей ГДР и политические предпочтения там отличаются от Западной Германии. Особенно сильные позиции в этих землях занимает правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ).



Последний опрос, проведенный в Саксонии, показывает, что при определенных условиях в земельном парламенте там могут оказаться только три партии. Лидирует в этой земле АдГ с 32%. На втором месте находится правящий сейчас в Саксонии в коалиции с "Зелеными" Христианско-демократический союз (ХДС) с 29%, а на третьем – Альянс Сары Вагенкнехт, набирающий 15%. "Зеленые", Социал-демократическая партия (СДПГ) и Левая партия получат, согласно опросу, поддержку не более 5% избирателей соответственно.



То есть они могут даже не попасть в земельный парламент, если число поданных за них голосов окажется ниже пятипроцентного порога. Другие участники этих выборов – так называемые свободные избиратели и Свободная демократическая партия (СвДП) – набирают всего 4% голосов и остаются вне стен Ландтага.



Немецкие СМИ указывают в связи с этим на парадоксальную ситуацию, в которой могут очутиться партии в Саксонии. Дело в том, что пока все политические силы в Германии бойкотируют АдГ, считая ее праворадикальной партией. Если исходить из этого бойкота, создание земельного правительства возможно только при участии как ХДС, так и Альянса Сары Вагенкнехт. Причем без альяса ни при каких вариантах (даже если три партии, которые оказались в зоне возможного вылета, пройдут в парламент) не обойтись.



Но ключевым фактором тут будут отношения Сары Вагенкнехт, лидера новой левой партии (см. "НГ" от 06.06.24), и действующего премьера Саксонии, христианского демократа Михаэля Кречмера. Сама Вагенкнехт допускает возможность участия своей партии в правительственной коалиции с консерваторами в лице Кречмера. Он является одним из реалистически мыслящих политиков в рядах ХДС и призывает к снижению поставок немецкого оружия в Украину. Это связано, видимо, с чисто практическими соображениями.



Именно тема российско-украинского конфликта играет ведущую роль в предвыборной кампании в Саксонии. Объяснить подобную внешнеполитическую активность в этой земле не так просто.



В прошлом году мне пришлось присутствовать сразу на двух митингах в саксонском городе Торгау во время торжественных мероприятий по случаю очередной годовщины встречи на Эльбе (встреча советских и американских солдат в районе Торгау, вошедшая в историю как первый контакт союзников по антигитлеровской коалиции). Митинги проводили в один и тот же день германская Компартия и инициативная группа граждан Торгау (см. "НГ" от 23.04.23).



Сделанное Кречмером заявление по поводу боевых действий в Украине, которое приводит телеканал, звучит несколько двусмысленно. Но тем не менее его коллегами по партии оно было расценено как антивоенное. Премьер-министр сказал: "Мы не можем продолжать предоставлять Украине средства для приобретения оружия, поскольку это оружие расходуется и ничего не приносит. Все должно соответствовать пропорциям".



В немецких СМИ отмечают, что подобные антивоенные выступления Кречмера терпят в ХДС только с учетом предстоящих выборов в Саксонии. Внешнеполитический эксперт ХДС Родерих Киезеветтер объяснил телеканалу, что в руководстве партии предпочитают предоставить Кречмеру свободу рук, чтобы он мог выиграть выборы.



Поэтому нет ничего удивительного в том, что Вагенкнехт, учитывая настроения саксонских избирателей, потребовала от Кречмера специального заявления по поводу размещения американских крылатых ракет в Германии. До сих пор он избегал конкретики в данном вопросе (возможно, не хотел обострения отношений с руководством ХДС). Кречмер предпочитает говорить о том, что вопрос размещения американских ракет особого значения в современной ситуации не играет. Вагенкнехт вместо Кречмера ответил генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн. Он потребовал от главы альянса прекратить оказывать давление на его партию.



Ситуацию с тремя партиями в Ландтаге, как считается, создал сам Кречмер, который убеждал саксонских избирателей голосовать за него, чтобы не допустить победы правых популистов. Это, мол, и привело к поляризации избирателей. Правда, Кречмеру это прибавило по сравнению с предыдущими выборами в 2021 году немного голосов. Тогда правые популисты и христианские демократы шли вровень – по 25%. Но зато и АдГ, и созданный в этом году Альянс Сары Вагенкнехт резко прибавили.



Можно предположить возникновение после выборов в Саксонии тупиковой ситуации, если альянс не согласится на коалицию ни с одной из двух партий, что теоретически возможно. Но скорее всего Сара Вагенкнехт будет вынуждена сделать выбор партнера.



Другой вопрос, какое влияние это окажет на федеральные выборы будущего года. Сейчас, согласно опросам общественного мнения, лидирует блок ХДС/ХСС, набирающий примерно треть голосов избирателей. За ним следуют с весьма внушительным отрывом: АдГ (16%), СДПГ (15%), "Зеленые" (14%) и Альянс Сары Вагенкнехт (9%). Все остальные партии, включая правящую в настоящее время СвДП, окажутся на грани исчезновения из-за пятипроцентного барьера.



Эти условия повышают шансы на приход во власть и на федеральном уровне Альянса Сары Вагенкнехт. Что, вероятно, внесет существенные коррективы во внешнюю политику будущего немецкого правительства.