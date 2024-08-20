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|Экс-депутат Госдумы Гудков-младший приговорен к 8 годам л/с. За измену родине
19:35 21.08.2024
Суд приговорил Дмитрия Гудкова* к восьми годам лишения свободы
* Гудкова - запрещенная в России организация
Суд приговорил экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.