Экс-депутат Госдумы Гудков-младший приговорен к 8 годам л/с. За измену родине

19:35 21.08.2024

Суд приговорил Дмитрия Гудкова* к восьми годам лишения свободы

* Гудкова - запрещенная в России организация



Суд приговорил экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.