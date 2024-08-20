Китайский премьер Ли Цян опять в Москве. Чего привез? - Фостер Вон

21:27 21.08.2024

Bloomberg

США



Премьер-министр Китая пообещал упрочить практическое сотрудничество с Россией

Премьер Китая Ли Цян: Пекин готов работать над развитием отношений с Москвой



Премьер-министр Китая Ли Цян приехал в Москву по приглашению Михаила Мишустина, пишет Bloomberg. Стороны заявили, что отношения стран имеют огромный потенциал, и обязались активизировать сотрудничество как в традиционных, так и в развивающихся областях.



Премьер Ли Цян заявил, что Китай готов работать с Россией над укреплением "всестороннего практического сотрудничества" между двумя странами.



Ли также пообещал вывести всеобъемлющее стратегическое партнерство Пекина с Москвой "на новый уровень". Об этом в среду сообщило официальное информационное агентство "Синьхуа", процитировав заявления премьера Китая в ходе его визита в Москву, где он встретился с российским коллегой Михаилом Мишустиным.



Визит китайского премьера в Россию подчеркивает укрепление связей между двумя странами.



Китай стал основным торговым партнером России с началом спецоперации на Украине, за которой последовали масштабные санкции США и Европейского союза против Москвы. В результате товарооборот между двумя странами в 2023 году вырос более чем на 60% (до 240 миллиардов долларов), а Россия обогнала Германию, Австралию и Вьетнам в списке крупнейших торговых партнеров Пекина. На это указывают данные китайской таможни. Сейчас на юань приходится около 40% экспортных и импортных платежей и более половины в структуре биржевых валютных торгов в России.



По данным агентства "Синьхуа", Ли и Мишустин заявили, что Пекин и Москва имеют взаимодополняющие преимущества и огромный потенциал для практического сотрудничества. Также они подчеркнули, что стороны должны активизировать сотрудничество как в традиционных, так и в развивающихся областях.



"Китай и Россия должны неуклонно развивать сотрудничество в традиционных областях, таких как экономика и торговля, инвестиции, сельское хозяйство и энергетика, а также расширять сотрудничество в развивающихся областях, включая цифровую экономику, биомедицину и экологические программы", - говорится в репортаже.



Автор: Фостер Вон (Foster Wong).