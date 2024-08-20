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Китайский премьер Ли Цян опять в Москве. Чего привез? - Фостер Вон
21:27 21.08.2024

Bloomberg
США

Премьер-министр Китая пообещал упрочить практическое сотрудничество с Россией
Премьер Китая Ли Цян: Пекин готов работать над развитием отношений с Москвой

Премьер-министр Китая Ли Цян приехал в Москву по приглашению Михаила Мишустина, пишет Bloomberg. Стороны заявили, что отношения стран имеют огромный потенциал, и обязались активизировать сотрудничество как в традиционных, так и в развивающихся областях.

Премьер Ли Цян заявил, что Китай готов работать с Россией над укреплением "всестороннего практического сотрудничества" между двумя странами.

Ли также пообещал вывести всеобъемлющее стратегическое партнерство Пекина с Москвой "на новый уровень". Об этом в среду сообщило официальное информационное агентство "Синьхуа", процитировав заявления премьера Китая в ходе его визита в Москву, где он встретился с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Визит китайского премьера в Россию подчеркивает укрепление связей между двумя странами.

Китай стал основным торговым партнером России с началом спецоперации на Украине, за которой последовали масштабные санкции США и Европейского союза против Москвы. В результате товарооборот между двумя странами в 2023 году вырос более чем на 60% (до 240 миллиардов долларов), а Россия обогнала Германию, Австралию и Вьетнам в списке крупнейших торговых партнеров Пекина. На это указывают данные китайской таможни. Сейчас на юань приходится около 40% экспортных и импортных платежей и более половины в структуре биржевых валютных торгов в России.

По данным агентства "Синьхуа", Ли и Мишустин заявили, что Пекин и Москва имеют взаимодополняющие преимущества и огромный потенциал для практического сотрудничества. Также они подчеркнули, что стороны должны активизировать сотрудничество как в традиционных, так и в развивающихся областях.

"Китай и Россия должны неуклонно развивать сотрудничество в традиционных областях, таких как экономика и торговля, инвестиции, сельское хозяйство и энергетика, а также расширять сотрудничество в развивающихся областях, включая цифровую экономику, биомедицину и экологические программы", - говорится в репортаже.

Автор: Фостер Вон (Foster Wong).

Источник - ИноСМИ
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