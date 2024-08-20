Казахстан аккредитовал поверенного в делах Афганистана в РК - г-на Мохаммада Ур Рехман Рахмани

21:29 21.08.2024

Казахстан аккредитовал поверенного в делах Афганистана в РК



Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев принял главу афганского дипломатического представительства Мохаммада Ур Рехман Рахмани. Об этом 21 августа 2024 года рассказали в МИД РК, сообщает Zakon.kz.



