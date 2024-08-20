Хусит-ракеты подожгли греческий танкер "Sounion" в Красном море. Повреждения фатальны

21:54 21.08.2024

Греческий танкер загорелся после обстрела у берегов Йемена

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Пожар разгорелся на борту подвергшегося обстрелу греческого танкера в Красном море близ йеменского порта Ходейда, сообщает в среду Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).



"На борту разгорелся огонь. Судно дрейфует. Экипаж утратил контроль над судном", - говорится в сообщении UKMTO в соцсети Х.



По данным британского управления, танкер обстреляли четыре раза.



Министерство торгового флота Греции пояснило, что речь идет о судне Sounion, которое шло под флагом Греции из Ирака на Кипр с 25 членами экипажа на борту, передает Associated Press.



По сообщению UKMTO, идет расследование инцидента. Данных о пострадавших не поступало. В управлении не указывают, кто обстреливал судно. Однако западные СМИ отмечают, что как правило такие атаки проводят йеменские мятежники-хуситы.



7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море. За это время они обстреляли более 80 судов. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.