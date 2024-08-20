Путин с детками у доктора Рошаля. Поднимает (?) рейтинг

23:49 21.08.2024

Владимир Путин в Детском клиническом центре имени Рошаля

Фоторепортаж смотрим тут -https://www.kommersant.ru/gallery/6906320?from=spot



21 августа Владимир Путин посетил Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля (ДКЦ) в подмосковном Красногорске. Ежегодное стационарное лечение здесь смогут получать порядка 15 тыс. детей, а еще 150 тыс. пациентов - проходить обследование и консультироваться.