От Зеленского не останется и следа, а Православие на Украине не исчезнет, - Р.Калинчук

00:05 22.08.2024

РУСЛАН КАЛИНЧУК

20 августа 2024



Верховная рада Украины 265 голосами "за" приняла во втором чтении закон № 8371 "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", предусматривающий ликвидацию религиозных организаций и общин, связанных с "религиозными центрами в стране-агрессоре". Хотя Украинская православная церковь в документе прямо не упоминается, очевидно, что он направлен именно на ее ликвидацию.



Решение украинского парламента не стало неожиданностью, поскольку накануне человек, считающий себя президентом Украины, анонсировал "духовное освобождение Украины в ближайшее время".



За закон проголосовали, несмотря на то что "партнеры" из США настоятельно рекомендовали украинским властям отложить его принятие, а еще лучше, отправить текст на экспертизу Венецианской комиссии.



Позиция американцев понятна и, конечно, не связана с симпатиями к УПЦ или приверженностью элементарным нормам права. Украинский церковный вопрос стал фактором в предвыборной гонке в США, поскольку республиканцы критикуют официальный Белый дом за поддержку режима, нарушающего фундаментальное право человека на свободу совести.



Недавно даже глава правящей фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия просил не спешить с голосованием, так как ему предстоял визит в США и пришлось бы там краснеть перед господами-сенаторами. Но режим Зеленского продемонстрировал откровенное непослушание джентльменам из Вашингтона.



Что же поменялось и кто дал Зеленскому соответствующие указания?



После госпереворота в 2014-м киевский режим не скрывал намерений уничтожить Украинскую православную церковь. Принимались законы, облегчающие рейдерские захваты храмов канонической церкви, организовывались информационные атаки в СМИ, избивались священники и миряне.



Настоящим ударом стало создание Константинопольским патриархом раскольнической ПЦУ.



Тогда, после попытки переворота в Турции в 2016-м константинопольский патриарх Варфоломей находился в очень щекотливой ситуации. Учитывая его связи с Фетхуллахом Гюленом (религиозным деятелем, которого власти объявили вдохновителем заговора. - Прим. ред.), многие, и даже сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говорили о причастности к нему и Варфоломея.



Тогда в его защиту активно включились тогдашний посол Великобритании в Турции Ричард Мур, ныне возглавляющий британскую спецслужбу МИ-6, и посол Госдепа по особым поручениям Сэм Браунбек. Именно Варфоломей и Браунбек разработали план предоставления томоса раскольникам, атаку на Сербскую церковь через поддержку раскола в Черногории, создание параллельных неканонических структур в Прибалтике.



Интерес Госдепа был очевиден: создание ПЦУ позволяло уменьшить влияние Русской православной цркви на Украине, а Варфоломей вынужден был платить по счетам. Кроме того, открывалась возможность прирасти на Украине паствой и храмами.



Но в 2021 году Браунбек ушел в отставку, его место занял Рашад Хуссейн, который сосредоточился на ситуации в исламском мире. А Варфоломей был вынужден переориентироваться на Лондон, тем более что защищавший его Ричард Мур возглавил МИ-6.



С подачи британских спецслужб главой Госслужбы по делам этнополитики и свободы совести был назначен Виктор Еленский - ярый ненавистник УПЦ. Демонстрируя Зеленскому данные социологических опросов, мол, "народ требует", Еленский убеждал Зеленского, что если УПЦ не будет запрещена, то это ударит по рейтингам власти, а воспользуется этим экс-президент Петр Порошенко.



Кроме того, внутри "Слуг народа" активизировалась группа депутатов, требующая запрета УПЦ и ориентирующаяся на "большого друга британского народа", олигарха и экс-зятя Кучмы Виктора Пинчука. Возглавляет эту группу глава профильного комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев.



В свою очередь, британцы требовали от Зеленского расправы над церковью. Именно Британия была и остается главным бенефициаром конфликта на Украине, постепенно повышая градус напряженности. Именно действия Лондона раз за разом срывают попытки наладить переговорный процесс и решить дело миром.



По результатам принятого решения Зеленский получит очередную медиаперемогу, а патриарх Варфоломей - возможность отобрать у Украинской православной церкви все, до чего руки дотянутся.



Принятый закон призван заставить УПЦ отречься от Русской православной церкви-матери.



Эту задачу облегчает то, что внутри иерархии УПЦ есть группа архиереев, которые согласны на такой шаг. Под давлением, прельстившись обещаниями властей, в мае 2022-го они провели неканонический собор УПЦ, который постановил исключить из устава все упоминания о связи с РПЦ. Но ни киевскому режиму, ни его британским кураторам половинчатые решения не нужны.



Для того чтобы оторвать паству на Украине от Русской православной церкви, надо добиться или самочинного провозглашения автокефалии, или принятия собором УПЦ документа, осуждающего РПЦ и патриарха Кирилла. Для этого в принятом законе прописана специальная процедура.



В соответствии с документом для ликвидации религиозной конфессии надо доказать факт ее связи с РПЦ. А устанавливать это будет… все та же Госслужба по делам этнополитики и свободы совести, возглавляемая Виктором Еленским.



После того как данная госструктура этот факт установит, общине или конфессии будет дано 9 месяцев на то, чтобы такие связи разорвать. Если предписание не будет исполнено - конфессия будет запрещена.



По сути, украинская власть говорит УПЦ: или порываете все, даже канонические связи с Русской православной церковью, или будете запрещены. Собственно, сам закон способен очень сильно осложнить жизнь УПЦ.



С одной стороны, религиозная община вообще не обязана оповещать власти о своем существовании. Но без статуса юридического лица нельзя открыть счет в банке и элементарно оплатить коммунальные услуги.



Плюс ликвидация юридического лица будет означать разрыв договоров на аренду помещений. А это и Почаевская, и Святогорская лавры, и тысячи храмов и древних монастырей, которые находятся в собственности государства и арендуются церковью.



Безусловно, принятие закона № 8371 является грубейшим нарушением украинской конституции, международного права и попранием прав человека.



Каноническая, духовная связи УПЦ и РПЦ вообще не являются отношениями, которые могут регулироваться светским правом, а сами каноны - часть Предания, то есть часть вероучения Православной Церкви, и требование отречься от них является актом геноцида по религиозному признаку.



Но можно быть уверенным в том, что Православие на Украине не исчезнет. Воевать с Церковью брались силы намного более могущественные, чем Зеленский и его режим. И сегодня от них не осталось и следа. А Церковь - стоит. Так не останется следа и от Зеленского, а верные Богу, верные Церкви люди останутся.



Да, в подполье, преследуемые, избиваемые, но останутся! Господь освободит их руками русского солдата!