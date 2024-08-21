Все солдаты бородаты, все афганцы без греха. Министерство морали Афганистана представило отчет о своей работе

00:14 22.08.2024

21.08.2024,



Министерство добродетели и предотвращения порока Афганистана во вторник отчиталось о проделанной за год работе. Уничтожены тысячи противоречащих представлениям афганских властей о морали музыкальных инструментов, фильмов, заявлено о приведении в божеский вид средств массовой информации и об очищении силовых ведомств от безбородых.



Воины Талибана (движение признано в РФ террористическим и запрещено) во время празднования третьей годовщины прихода к власти талибов



В понедельник в афганской провинции Парван Министерство добродетели и предотвращения порока устроило одно из разрешенных зрелищных мероприятий. Были сожжены сотни музыкальных инструментов. Собравшимся напомнили, что в соответствии с трактовкой шариата нынешними афганскими властями музыка и, соответственно, музыкальные инструменты противоречат нормам морали и объявлены вне закона. С середины 1990-х и до 2001 года, когда страной управляло движение "Талибан" (признано террористическим в России), музыка была запрещена на улицах, на телевидении и радио. После возвращения движения к власти в 2021 году запрет на музыку был восстановлен.



Министерство регулярно устраивает публичные сожжения запрещенных музыкальных инструментов, утверждая, что музыка "уводит молодежь с истинного пути". По данным BBC, к примеру, только в прошлом месяце в афганских городах было сожжено музыкальных инструментов и аппаратуры для воспроизведения музыки (колонки, усилители и так далее) на тысячи долларов.



На следующий день после мероприятия в Парване министерство выступило с отчетом о проделанной за год работе. Из него следует, что акция в Парване была лишь эпизодом планомерной работы по пропаганде морали и борьбы с проявлениями порока по всей стране. Об этом сообщило кабульское агентство TOLONews.



Как отметили в министерстве, за год было сожжено 21 328 музыкальных инструментов и порядка 30 тыс. копий "аморальных фильмов". За распространение "вульгарного кино" были уволены 25,6 тыс. сотрудников IT-компаний.



Наконец, изъято 13,2 тыс. психоделических таблеток и закрыто 25 магазинов, торгующих алкогольными напитками. А в конце июля, напомнило министерство, были признаны противоречащими нормам морали и закрыты все салоны красоты и парикмахерские (в привычном для европейцев виде).



Министерство, кроме того, сообщило о том, что за отчетный период были уволен 281 сотрудник служб правопорядка, не отрастивший бороду: еще в марте 2022 года министерство особым постановлением обязало всех государственных служащих носить бороды.



Сообщило министерство и об успехах в налаживании работы средств массовой информации Афганистана. По его данным, реформирование газет, радио и телевидения страны выполнено на 90%. Правда, в чем именно выражается это реформирование и что входит в оставшиеся 10% работ, чиновники уточнять не стали.



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Отчитались в министерстве и о других направлениях деятельности. В частности, было названо число задержанных за год за "аморальные поступки",- 13 тыс. человек. Что именно совершали задержанные, неизвестно. Однако, судя по всему, часть проступков была сочтена не слишком тяжкой. Как отметило министерство, половину задержанных отпустили уже на следующий день. О судьбе второй половины ведомство распространяться не стало.



Кирилл Сарханянц