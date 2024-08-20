Армения обвинила Россию во всех своих бедах, - С.Строкань

00:19 22.08.2024 Москва и Ереван теряют коммуникацию

Армения обвинила Россию в подрыве мирного урегулирования на Южном Кавказе

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Армения саботирует открытие транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, вызвало решительный протест армянской стороны. По словам официального представителя МИД Армении Ани Бадалян, Сергей Лавров "ставит под сомнение конструктивную вовлеченность Российской Федерации в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном". Это заявление продемонстрировало неготовность Армении говорить по существу об исполнении трехсторонних договоренностей Москвы, Еревана и Баку от 9 ноября 2020 года, предусматривающих разблокирование коммуникаций через Сюникский район Армении под контролем ФСБ России. В качестве альтернативы Ереван предлагает свой план урегулирования "Перекресток мира" при поддержке Запада.



Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил на Армению ответственность за срыв договоренностей об открытии транспортных коммуникаций в регионе



В понедельник в ходе визита президента России Владимира Путина в Баку глава МИД РФ Сергей Лавров возложил на Армению ответственность за срыв договоренностей об открытии транспортных коммуникаций в регионе. На это заявление отреагировала официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян, назвавшая оценки российского министра "очевидно предвзятыми" и "зачастую неуважительными".



"Мы не можем не отметить, что заявление главы внешнеполитического ведомства России не только вызывает откровенное сожаление, но и ставит под сомнение конструктивную вовлеченность Российской Федерации в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном",- предупредила Ани Бадалян. По ее словам, в заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, подписанном после второй карабахской войны, "нет ни единого ключевого пункта, который не был бы необратимо нарушен". В невыполнении договоренностей Ереван обвиняет Москву.



Вызвавший негодование в Ереване комментарий Сергея Лаврова о саботаже со стороны Армении был опубликован на сайте МИД РФ. "Мы за скорейшее заключение мирного договора и разблокирование коммуникаций. К сожалению, в том, что касается коммуникаций через Сюникский район Армении, именно армянское руководство саботирует договоренность, под которой стоит подпись премьер-министра Никола Пашиняна. Трудно понять, в чем заключается смысл такой позиции",- заявил Сергей Лавров. По его словам, "главное - следовать духу и букве серии трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, достигнутых в 2020–2022 годах". "Они охватывают все аспекты ситуации, а также вопросы, которые необходимо решить, чтобы ее окончательно и полностью урегулировать",- подчеркнул Сергей Лавров.



Новая перепалка между Москвой и Ереваном с попыткой возложить друг на друга ответственность за нерешенность проблемы разблокирования транспортных коммуникаций выявила фундаментальные разногласия в трактовке текста трехстороннего заявления и обязательств сторон.



Пытаясь связать основную часть своей территории с Нахичеванью, Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора через Сюникскую область Армении. В свою очередь, в Ереване не согласны с такой идеей транспортного коридора и заявляют, что готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.



Как Ильхам Алиев стал ключевым союзником Владимира Путина на Южном Кавказе

Главным яблоком раздора остается пункт 9 трехстороннего заявления 2020 года, который гласит: "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана".



Уже после подписания трехстороннего заявления 2020 года армянская сторона стала упирать на то, что в этом документе нет слов "Зангезурский коридор". Это обстоятельство в Ереване сочли достаточным основанием для того, чтобы уйти от договоренности проложить транспортный маршрут между основной частью Азербайджана через Сюник под контролем российской стороны.



В ноябре прошлого года Совет национальной безопасности Армении принял решение создать собственное подразделение по контролю безопасности дорог и иных коммуникаций регионального и международного значения, что вызвало негативную реакцию Москвы.



"В соответствии с трехсторонними договоренностями контроль за транспортным сообщением между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой призваны осуществлять органы пограничной службы ФСБ России",- напомнила в связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



На стремление Армении уйти от реализации изначальной модели разблокирования транспортных коммуникаций под российским контролем, которая прописана в пункте 9 трехстороннего заявления, указали и в Баку. "А теперь они хотят, так сказать, избавиться от этого положения. Но это невозможно. Они блокируют возможность установления дорожного сообщения с Нахичеванской Автономной Республикой. Такое поведение, конечно же, очень разочаровывает",- констатировал президент Азербайджана Ильхам Алиев в апреле этого года.



Тем временем Ани Бадалян подтвердила готовность решить проблемы коммуникаций, но только на основе другого плана.



Этим планом, по ее словам, должен стать предложенный Ереваном проект урегулирования "Перекресток мира". "Подтверждаем, что открытие региональных коммуникаций в рамках этого проекта может состояться буквально в любой момент",- заявила госпожа Бадалян, добавив, что "Перекресток мира" "уже получил широкое признание на международной арене и несколько раз был представлен также и официальным лицам Российской Федерации".



Свою стратегию "Перекрестка мира" Никол Пашинян впервые представил на состоявшемся в октябре прошлого года в Тбилиси международном форуме "Шелковый путь". "Наш регион - Южный Кавказ - нуждается в мире. А что такое мир? Это состояние, когда страны живут с открытыми границами, связаны активными экономическими, политическими, культурными и человеческими связями, накопили опыт и традиции решения всех вопросов дипломатическим путем и посредством диалога",- рассуждал тогда Никол Пашинян.



Ключевую задачу проекта "Перекресток мира" он определил так: "Развитие коммуникаций между Арменией, Турцией, Азербайджаном и Исламской Республикой Иран путем ремонта, строительства и эксплуатации автомобильных, железнодорожных путей, трубопроводов, кабелей, линий электропередачи" (Россию в списке будущих участников "Перекрестка мира" он тогда не упомянул).



Между тем принцип №2 стратегии "Перекрестка мира" вступает в прямое противоречие с пунктом 9 трехстороннего заявления 2020 года.



План Никола Пашиняна делает акцент на том, что "каждая страна осуществляет пограничный и таможенный контроль на своей территории через свои государственные учреждения, а также обеспечивает безопасность инфраструктуры, включая безопасность товаров, транспортных средств и людей". "В ближайшее время в правоохранительной системе Армении будет создано специальное подразделение, функцией которого будет обеспечение безопасности проходящих через Армению международных коммуникаций, проезжающих через них товаров, транспортных средств, людей, конечно же, в сотрудничестве с нашей патрульной полицией",- сообщил тогда Никол Пашинян.



Вскоре после своей поездки в Тбилиси, в ноябре прошлого года, премьер-министр Армении отправился с визитом во Францию для переговоров с президентом Эмманюэлем Макроном и участия в 6-м Парижском форуме мира. Именно там в присутствии высокопоставленных политиков евроатлантического сообщества и состоялась более развернутая презентация "Перекрестка мира".



Судя по всему, встреча в Париже позволила официальному представителю МИД Армении заявить о "широкой поддержке" плана Еревана (Москва и Баку в качестве основы урегулирования армянский план не рассматривают).



Ереван движется от России в сторону Евросоюза, но пока только на словах

Несмотря на новое обострение между Ереваном и Москвой после визита президента Путина в Баку, российская сторона вновь призвала Армению не разрушать интеграционные связи. "Отношения между Москвой и Ереваном в рамках ЕАЭС основаны на взаимовыгодном сотрудничестве. Не нужно быть экспертом в области экономики или политики, чтобы наблюдать очевидное: союз выгоден Еревану, во многом именно благодаря ему темпы экономического роста в Армении демонстрируют внушительную положительную динамику, которой мало кто может похвастаться,- заявил "РИА Новости" директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.- Здесь наши партнеры, очевидно, попались на крючок западников, сулящих им инвестиции, технологии и светлое будущее. Такой подход уже неоднократно применялся ими на постсоветском пространстве. А что из этого вышло, мы все прекрасно знаем и видим".



Сергей Строкань Источник - Коммерсант

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