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Хуситы объявили политическую мобилизацию, - И.Субботин
00:32 22.08.2024

21.08.2024

Йеменские мятежники впервые за восемь лет поменяли правительство
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Хуситское движение "Ансар Аллах" готовится расширить зону влияния в Йемене. Так арабские наблюдатели интерпретировали перестановки в правительстве, сформированном мятежниками. Кадровая встряска, которая произошла впервые с 2016 года, привела к тому, что сторонники экс-президента Али Абдаллы Салеха, некогда выступавшие политическими союзниками хуситов, потеряли позиции. По словам экспертов, это может быть признаком подготовки "Ансар Аллах" к углублению внутреннего конфликта в Йемене на фоне обострившихся трений с Западом и Израилем.

Хуситы провозгласили новый кабинет "правительством перемен и развития". Пост премьера занял Ахмед аль-Рахави. Он подчеркнул, что "успешные изменения требуют сотрудничества общества и правительства, особенно в свете всеобъемлющей войны".

Его команда состоит из 19 министров, некоторые из них теперь курируют несколько сфер с учетом того, что часть структур руководство "Ансар Аллах" решило упразднить или подвергнуть слиянию. Источники арабских изданий называют подобную оптимизацию элементом новой стратегии управления, нацеленной на повышение готовности перед лицом новых вызовов, включая войну с Западом и углубление внутрийеменской борьбы.

В 2016-м, на следующий год после вторжения в Йемен арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, политическое руководство мятежников впервые сформировало органы исполнительной власти, провозгласив их целью "национальное спасение". Тогда в кабинет вошли 38 министров, а основным партнером "Ансар Аллах" в политическом противостоянии международно признанному правительству, обладающему поддержкой Эр-Рияда, стала партия "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) экс-президента Али Абдаллы Салеха. Тогда появление новых правительственных структур не встретило энтузиазма у международного сообщества. ООН назвала создание альтернативных органов власти препятствием на пути мирного процесса.

Особенностью нынешнего правительства стало то, что хуситы не предоставили членам ВНК ни одного портфеля. Источники саудовского издания "Аш-Шарк аль-Аусат" называют это признаком растущей уверенности хуситской группировки в собственных силах и попыткой предупредить межфракционные конфликты. Альянс с ВНК изначально носил подчеркнуто тактический характер, а в 2017 году, после убийства Салеха, члены "Ансар Аллах" все чаще стали обвинять представителей его ближайшего окружения в попытках уцепиться за власть. Собеседники "Аш-Шарк аль-Аусат" из числа ВНК подчеркивают, что объявление о новом правительстве окончательно разрушило политический союз двух национальных платформ.

Перетасовка мятежного правительства совпала с активизацией боевых действий на юге Аравийского полуострова. В середине месяца постпред Йемена при ООН Абдулла ас-Саади, представляющий просаудовское центральное правительство, заявил, что "террористическое ополчение хуситов движется к возвращению на поле войны, несмотря на все региональные и международные усилия по прекращению конфликта и достижению мира". Выступая на заседании Совбеза ООН, дипломат сообщил об эскалации боевых действий в нескольких провинциях Йемена.

Это накладывается на углубление конфликта между хуситами и Израилем, юг и центр которого простреливаются с территории Йемена, а также стремлением йеменских мятежников апробировать на судах в Красном море свой арсенал иранского происхождения.

"Перестановки в правительстве Саны происходят на фоне конфронтации хуситов со странами Запада и с Израилем, а также на фоне возможного возобновления вооруженного конфликта в Йемене, который формально и не прекращался: соглашения между враждующими сторонами не подписано, – сказал "НГ" востоковед Руслан Сулейманов. – Очевидно, перестановки направлены на сплочение рядов, на затягивание поясов, потому что экономическая ситуация на территориях, которые контролируют хуситы, только ухудшается". По словам собеседника "НГ", видимых предпосылок для улучшения условий жизни в зонах контроля "Ансар Аллах" нет.

"Хуситы пытаются завоевать популярность за счет диверсий в Красном море, но это едва ли приносит результат, – рассуждает эксперт. – Несмотря на то что они показывают массовую поддержку в разных городах на севере Йемена и там происходят крупные демонстрации в поддержку действий хуситов и против Израиля, нельзя сказать, что это добавляет популярности "Ансар Аллах", с учетом того что экономические проблемы движение никак не решает. Эти перестановки – вынужденная мера прежде всего для сокращения количества министерств. Но что касается наличия представителей партии ВНК в составе правительства, думаю, это второстепенный фактор, потому что хуситы и так везде и всюду ставили своих людей".

Сулейманов напоминает, что в любой государственной или окологосударственной структуре на севере Йемена у хуситов были формально закрепленные надсмотрщики. "Так что, думаю, это в меньшей степени связано с потребностью вытеснить представителей ВНК. Скорее объявление о новом правительстве – это подготовка к возможным конфликтам внутри Йемена. Нельзя исключать, что хуситы могут пойти, например, на юг и попытаться завоевать новые территории", – резюмировал собеседник "НГ".

Источник - НГ
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