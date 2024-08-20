Совладельцем культовой американской кинофабрики Paramount едва не стал... елбасиный внук Нурали Алиев

00:42 22.08.2024

Предложенная сумма составила 5,5 млрд долларов

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Нурали Алиев оказался одним из инвесторов, поддержавших предложение о покупке медиагруппы Paramount Global. Об этом сообщила газета The Financial Times.



Отмечается, что между Paramount и Skydance уже была согласована сделка о приобретении. Однако, согласно ее условиям, предусматривалась возможность поступления предложений от других потенциальных покупателей в течение 45 дней. По словам источников издания, американский бизнесмен Эдгар Бронфман вместе с группой инвесторов предложил Paramount 5,5 млрд долларов. Срок принятия решения истекает вечером 21 августа.



Ранее в Астане демонтировали

памятник Назарбаеву возле Национального университета обороны. Отмечается, что причиной формально считается переименование учебного заведения, ранее носившего имя экс-президента.