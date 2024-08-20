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"Наследница христианской Европы". Владимир Путин превращает Россию в Ковчег, - Г.Мирзаян
01:24 22.08.2024

ГЕВОРГ МИРЗАЯН
20 августа 2024

Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Теперь граждане стран, навязывающих им "деструктивные неолиберальные идеологические установки", получат возможность приехать в Россию и получить вид на жительство вне всяких квот и без документов, подтверждающих знание русского языка.

Перечень стран правительству предоставит Министерство иностранных дел. Очевидно, в него войдут все либо же практически все западные государства. Указ Путина начинает действовать с 1 сентября, правительству поручено обеспечить его реализацию - в том числе внести изменения в законы.

Российское экспертное сообщество позитивно встретило инициативу президента, отмечая, что решение назрело давно.

"Известно множество обращений как индивидуального характера, так и от групп лиц из Европы, Америки и Канады. Например, в прошлом году в Россию сбежала семья Танц из Гамбурга. Сбежала от навязывания ЛГБТ*-повестки - не хотела, чтобы их дети подвергались "сексуальной пропаганде". В итоге они нелегально перебрались в Россию и попросили убежища", - рассказывает ИА Регнум эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Кроме того, Москва прежде предпочитала работать с европейскими элитами, а теперь переключается на население стран.

"Налицо определенная смена миграционной политики. Если раньше мы делали ставку на условных ВИПов - наподобие Жерара Депардье, то теперь готовы приглашать и рядовых европейцев", - говорит ИА Регнум старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Указ Путина несет России целый ряд плюсов. Первый - имиджевый. Москва получила его уже сейчас, даже до начала исполнения документа.

"Устами нашего президента Россия заявила о себе как о форпосте консервативных традиционных ценностей. Ковчеге для тех, кто спасается от политики неолиберализма и деструктивной идеологической повестки, включающей псевдотолерантность, ЛГБТ*, дискриминацию приверженцев традиционных ценностей и традиционных конфессий.

А Ковчег - это известный библейский образ, понятный всем христианам. И они теперь видят Россию не как варварскую азиатскую страну, каковой ее показывают западные СМИ, а как наследницу христианской Европы", - считает Иван Скориков.

И действительно, западные лидеры - тот же президент США Джо Байден - много говорят о христианских ценностях, защите западной культуры. Однако ничего для этого не делают, отдав социально-культурную политику на откуп ультралиберальным активистам и общественным движениям.

"По сути, крупных государств, открыто заявляющих о приверженности традиционным христианским ценностям, почти не осталось. И люди видят в России последнюю надежду на спасение. Своего рода концепция Третьего Рима в действии", - объясняет ИА Регнум преподаватель МГИМО Андрей Афанасьев.

Соответственно, даже люди, которые не переедут в Россию, будут воспринимать ее как "свою" страну.

Второй плюс указа - внутриполитический.

общество
Идею о запрете мигрантам привозить в РФ семьи сочли полезной
"Любое крупное государство стремится консолидировать, цементировать фундамент собственного общества внутри государства. Поэтому и идет продвижение традиционных ценностей России, русского народа и других народов, связавших свою судьбу с ним", - продолжает Андрей Афанасьев.

Российские власти регулярно заявляют о стремлении защищать в стране традиционные ценности - и принимают для этого законы, например о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Соответственно, нынешний указ стал логичным следствием этой политики.

Третий плюс - демографический. По мнению Ивана Скорикова, последовательная политика замещающей миграции, проводимая в России в последнее десятилетие, вызвала негативную реакцию в обществе, поскольку к нам зачастую приезжали слабо интегрируемые жители стран постсоветского пространства.

"Жители же Европы и Северной Америки - христиане, выбравшие Россию, - будут желанными гостями в российском обществе. Можно даже провести аналогию с заселением Новороссии - огромного пространства некогда Дикого поля. Тогда в Россию бежали многие европейцы, в том числе от охватившей Европу реформации. Приезжали, принимали православие и верно служили нашему Отечеству", - отмечает Скориков.

В Россию тогда хлынула интеллигенция: европейская профессура, инженеры, которые помогли в деле развития российской науки и техники, а также офицеры, оказавшие помощь в создании в России армии европейского образца.

Андрей Афанасьев уверен, что сейчас мы также увидим "очень качественную миграцию": приток людей, готовых уже в первом поколении интегрироваться в наше общество, выучить язык, воспитывать здесь детей и приносить пользу стране. Поедут, прогнозирует преподаватель МГИМО, люди с высоким уровнем образования и компетенций.

Да, есть вероятность, что указом попытаются воспользоваться не желающие интегрироваться мигранты из Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки с европейскими паспортами. Однако для них есть три важных "но". Во-первых, в указе речь идет о приверженцах "российских традиционных ценностей". Во-вторых, в России не выплачиваются пособия, на которые можно безбедно жить. В-третьих, в России нет пакистанских, марокканских, афганских и прочих гетто, где мигранты могут жить без необходимости ассимилироваться.

В то же время, чтобы все эти плюсы были реализованы, России нужно решить две задачи.

Во-первых, разобраться с бюрократией. Не исключено, отмечает Андрей Афанасьев, что количество потенциальных переселенцев будет измеряться в сотнях и тысячах. Главное - организовать процессы без проволочек, чтобы все было понятно, четко и доступно. Пока с этим есть проблемы.

"Я знаю многих переселенцев - из США, Европы. Все они сталкиваются с бюрократическими проволочками и несовершенством нашего миграционного законодательства. Они действительно хотят приехать, интегрироваться, получить гражданство, после чего вынуждены проходить семь кругов ада", - продолжает собеседник ИА Регнум.

За последний год случились десятки историй, как в Россию приезжали иностранцы, упирались в бюрократический барьер и не могли его пробить.

"К нам приезжали несколько многодетных семей буров из Южной Африки. Готовы были фермерами стать в запущенных селах, православие принять, даже ассимилироваться, чтобы дети стали Машами и Ванями. В итоге осели в Грузии - просто потому, что в России можно было находиться без визы всего 90 дней", - говорит Иван Скориков.

При этом для буров вряд ли что-то изменилось с указом Путина - было бы странно включить в список МИД Южную Африку. ЮАР - не враждебная России страна, а член БРИКС. Однако не исключено, что для нее будет принят другой указ - как и для стран Латинской Америки, в которых тоже распространяется ЛГБТ*-идеология.

Во-вторых, нужно выгодно "продать" новый документ.

"Указу необходимо хорошее информационное обеспечение. Мы должны до каждого европейца донести мысль, что он может в России спастись. Для этого, например, можно использовать российскую диаспору. В той же Германии - миллион наших соотечественников, которые со своими немецкими друзьями и соседями обсуждают кошмар, в которой погрузилась новая Европа", - говорит Иван Скориков.

Конечно, речь не о той части диаспоры, которая сбежала после 2022 года - в ней как раз сильна ненависть к России и стремление самим себе доказать, что они сделали правильный выбор. Речь о "старой диаспоре" - людях, уехавших в девяностые и нулевые не по причине ненависти, а из-за желания жить в более богатой и стабильной стране.

Еще одним инструментом информационного обеспечения указа может стать простой туризм.

"Количество туристов из стран Евросоюза в Россию растет - из Германии выросло в 2023 году в полтора раза", - говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Туристы должны видеть чистые, ухоженные российские города, отдыхая в них от разгула ЛГБТ*-идеологии, этнических банд и иных опасностей. После чего возвращаться домой и начинать паковать чемоданы.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724279040


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