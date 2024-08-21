Проблема строительства АЭС разъединила Казахстан, - Артур Аваков

01:27 22.08.2024

21.08.2024



Астана хочет взять пример с Турции, но пока не может

Артур Аваков



Касым-Жомарт Токаев заявил, что решение о строительстве АЭС будет принято на референдуме.



В Минэнерго Казахстана заявили, что в Астане прошли публичные слушания, которые завершили цикл общественных дискуссий по вопросу строительства АЭС. Ранее такие мероприятия прошли во всех регионах страны. Осенью должен состояться референдум.

Замдиректора департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики Гульмира Мурсалова в своем выступлении на слушаниях отметила, что в Казахстане 70% электроэнергии производится на угольных станциях, многие из которых уже изношены. При этом ежегодный рост потребления электроэнергии в стране составляет примерно 3%. "По итогам 2023 года из потребленных 115 млрд кВт-ч более 2 млрд кВт-ч было планово закуплено в России. Чтобы избежать подобного в будущем, мы уже сейчас должны принимать соответствующие меры. В настоящее время многие страны строят АЭС", – подчеркнула она.



В свою очередь, генеральный директор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин напомнил, что ранее было предложено 13 различных проектов АЭС, из которых было выбрано четыре. По его словам, строительство станции будет способствовать развитию экономики страны, а также созданию новых рабочих мест. При этом в Минэнерго подчеркивают, что для строительства атомной станции в Казахстане предлагаются максимально безопасные реакторы поколения III и III+, которые имеют пассивные и активные системы безопасности, успешно дополняющие и взаимозаменяющие друг друга.



В целом слушания прошли под диктовку властей, однако не обошлось без обидных для чиновников выкриков из зала. В частности, их обвиняли в тотальном обмане казахстанцев. Но организаторы все-таки хорошо подготовились. Например, группы студентов встречали аплодисментами только выступления в поддержку строительства АЭС, а наиболее радикальных противников атомной энергетики вообще не пустили в зал.



Не все встречи проходили так благостно. Например, в Алматы дискуссия едва не привела к массовой драке. Сначала Мурсалова пыталась убедить горожан, что атомная энергия поможет справиться с глобальным потеплением, и даже приводила какие-то цифры в качестве подтверждения своей правоты. Но затем чиновница устроила небольшую потасовку. Одна из активисток, выступавшая против строительства АЭС, попыталась взять у нее микрофон и сесть рядом. В ответ Мурсалова начала кричать, что это место директора.



Еще больше ситуация накалилась, когда генеральный директор Национального ядерного центра Эрлан Батырбеков заговорил о безопасности современных ядерных реакторов. По его расчетом, одна авария может случиться раз в 10 млн лет.



Люди стали требовать, чтобы слово дали бывшему главе Казахстанской компании по управлению электрическими сетями (KEGOC) Асету Наурызбаеву, выступающему против строительства АЭС. "Минэнерго в течение часа представило нам агитационную кампанию за атомную станцию. Но есть и альтернативные решения. То, что говорят здесь – ложь! То, что говорят про дефицит газа – некомпетентность. У нас строятся четыре мощные газовые электростанции. И у нас есть собственный газ, который производится в Западном Казахстане. Газа у нас много. И мы только половину газа перерабатываем, а другую половину тупо закачиваем обратно под землю", – возмутился Наурызбаев.



По его словам, казахстанцам нужно ответить для себя на три вопроса: готовы ли они к последствиям взрыва АЭС, хотят ли они передать радиоактивные отходы следующим поколениям и должен ли Казахстан зависеть от технологий страны, которая построит станцию? "Допустим, атомная станция будет работать 60–80 лет и три-четыре поколения людей будут получать электроэнергию. А десятки и сотни поколений после этого получат гору радиоактивных отходов, которые нужно охранять. Ветряные или солнечные панели можно просто выбросить в пустыню, и ничего с ними не произойдет. Они угрозу жизни не представляют в отличие от радиоактивных отходов", – подчеркнул бывший глава KEGOC.



Напомним, 1 сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что решение о строительстве АЭС должно быть принято на референдуме. Плебисцит обещают организовать ближайшей осенью. Сам Токаев выступает за развитие атомной энергетики, но не хочет брать всю ответственность на себя. Чтобы голосование не принесло неприятных сюрпризов, Минэнерго провело серию общественных слушаний, на которых попыталось переубедить противников АЭС. Помимо прочего, ситуация усугубляется историей Семипалатинского полигона, на котором во времена СССР проводились ядерные испытания.



Как бы там ни было, первую АЭС в республике хотят построить в поселке Улькен Жамбылского района Алматинской области, расположенном на берегу озера Балхаш. Местные жители поддержали проект. Построить станцию могут французская EDF, китайская CNNC, российский Росатом и южнокорейская KHNP.



Казахстанский политический аналитик Сергей Апарин рассказал "НГ", что казахстанская АЭС может стать уменьшенным аналогом турецкой станции "Аккую". Ее мощности хватит для того, чтобы обеспечить электроэнергией около 10 млн человек. "Но строить станцию не обязательно будет Россия. Скорее всего этим займется международная группа компаний. Что-то построит Росатом, что-то EDF и так далее", – сказал эксперт.



Вместе с тем Апарин не исключил, что на референдуме люди могут проголосовать против строительства АЭС. Несмотря на то что власти уже приняли для себя решение, они все-таки нуждаются в общественной поддержке. При этом среди казахстанцев достаточно широко распространены страхи, связанные с атомной энергетикой.



"В частности, это связано с яркими и трагичными последствиями полигона в Семипалатинске. Не так просто объяснить, что атомная станция и атомный взрыв – это разные вещи. Активизировались экологические организации, многие из которых сидят на западных грантах. Также выступают местные знатоки, которые, может быть, не очень разбираются в сути вопроса, зато знают такие названия, как Чернобыль, Фукусима, Нагасаки… Пока неизвестно, в чью сторону склонится чаша весов", – отметил Апарин.