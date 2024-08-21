В Афганистане уволили более 280 полицейских за отказ отрастить бороду

05:38 22.08.2024

- Министерство Афганистана по пропаганде добродетели и предотвращению порока, сформированное после прихода к власти "Талибана", уволило более 280 сотрудников сил безопасности за отказ отрастить бороду. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет ведомства за прошлый год.



Также в 2023 году в Афганистане были задержаны более 13 тыс. человек за "безнравственные поступки", но больше половины из них были отпущены на свободу спустя сутки, говорится в отчете.



Кроме того, за последний год талибы уничтожили 21 328 музыкальных инструментов и запретили тысячам операторов компьютеров продавать на рынках "безнравственные и неэтичные" фильмы, отмечает агентство.



Талибы после прихода к власти в Афганистане в августе 2021 года начали вводить в стране ряд запретов и ограничений, в том числе по поводу внешнего вида граждан. Например, парикмахерам в провинции Гильменд запретили брить бороды клиентам и ставить музыку во время работы. С аналогичным запретом столкнулись и парикмахеры в Кабуле.



Всех женщин в стране обязали носить хиджабы или любую другую одежду, которая полностью скрывает тело женщины, а в случае нарушения правила ответственным за них опекунам-мужчинам может грозить даже уголовное наказание. Также в стране потребовали закрыть салоны красоты, а женщинам запретили коррекцию бровей.