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Предвыборное перемирие в Газе: Нетаньяху подарит Камале Харрис победу над Трампом, - СП
08:21 22.08.2024

Какой ценой хотят заставить Израиль отказаться от аннексии Палестины
Дмитрий Родионов

Материал комментируют:
Владимир Блинов Михаил Нейжмаков

Израиль согласился на вывод войск из сектора Газа в рамках сделки с палестинским исламистским движением ХАМАС, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"В соглашении очень четко определены график и места вывода войск из сектора Газа, и Израиль согласился с этим", - сказал Блинкен в ходе выступления в Катаре, где проходит очередной раунд переговоров по заключению соглашения.

Он добавил, что последние усилия по заключению сделки являются, "вероятно, лучшей, а возможно, и последней возможностью". По его словам, ХАМАС обязана принять это предложение.

Отметим, что США, Египет и Катар выступают посредниками, Израиль и ХАМАС не ведут переговоры напрямую.

Интересно, что ранее премьер Израиля Бинямин Нетаньяху заявил, что "Израиль не покинет Филадельфийский коридор (граница сектора Газа и Египта) и коридор Нецарим (разделяет сектор Газа на северную и южную части) ни при каких обстоятельствах".

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Кроме того, The Wall Street Jornal писала, что Израиль требует возвести стену у Филадельфийского коридора, чтобы боевики ХАМАС не смогли строить тоннели. Кроме того, израильская сторона хочет получить доступ к камерам и датчикам, установленным в этом районе, и оставить там часть своих войск.

ХАМАС, в свою очередь, ранее отклонила "промежуточную версию" сделки, предложенную США и одобренную Израилем, заявив, что Нетаньяху выдвигает "новые условия".

Как в таких условиях можно о чем-то договориться? Или администрация Байдена решила любой ценой добиться хоть какого-то внешнеполитического успеха для Камалы Харрис, и уговорила стороны? А что дальше?

- На самом деле любое перемирие в этой войне - часть стратегического плана по уничтожению противника, - убежден доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Блинов.

- И ХАМАС, и руководство Израиля идут на временные соглашения, поскольку все отлично осознают, что война возобновится. Да, для ХАМАС уход противника из коридоров, разрезающих анклав и удерживающих границу с Египтом, будет плюсом. ЦАХАЛ ценой огромных потерь установил контроль над ними, но навряд ли можно считать, что палестинцы купили эту победу низкой ценой.

Возобновление статус-кво до 7 октября будет поражением Израиля, но и ХАМАС, получается, вернется на изначальные позиции ценой истребления огромного числа соотечественников. Главное средство победы здесь - выдавливание населения противника. И можно не сомневаться, что ХАМАС продолжит создание атмосферы страха и трепета в регионах Израиля, чтобы граждане Израиля стремились покинуть страну.

Победа палестинцев случится, когда экономика, службы здравоохранения и безопасности Израиля не смогут обеспечить гражданам достойные условия, чего Израиль уже добился в Секторе Газа.

"СП": Этот мир выгоден Камале Харрис? А для Трампа это скорее негативное явление? Ведь мир достигнут без него…

- Для Дональда Трампа достигнутый без его участия мир будет плюсом. Правда, есть очень большие сомнения, что договоренности примут все стороны. Невзирая на бравую риторику республиканца, конфликт в Израиле больная проблема, разрешить который никто не в силах. Навряд ли у Трампа есть план.

Для демократов заключение подобного соглашения и призывы к сторонам воздержаться от эскалации до ноября - будут безусловным плюсом в намечающихся выборах.

"СП": По-вашему, Израиль все же хочет аннексировать сектор Газа? Это для него важно? Он будет вновь и вновь возвращаться к попыткам сделать это, пока не добьется своего?

- После соглашений в Осло, которые провалились, а также одностороннего ухода Израиля из Сектора Газа при Ариэле Шароне, все осознают, что мир окажется возможен лишь в случае безоговорочной победы одной из сторон. Ни один из вариантов решения для Израиля не приводит к мирному сосуществованию с палестинцами.

На сегодняшний день Израиль стремится выдавить палестинцев из Сектора Газа и заселить западный берег реки Иордан. Для палестинцев признать существование Израиля - значит согласиться, что издревле населенные ими земли оккупировали пришельцы. У этого конфликта есть юридическое решение - воссоздание государства Палестины, но с фактической точки зрения это будет шагом в пользу победы палестинской стороны, поскольку конфликт на этом не прекратится.

- Стоит учитывать, что для Биньямина Нетаньяху уступки по ситуации вокруг Газы также являются источником внутриполитических рисков, - отмечает директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

- Например, в свое время министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир и глава Минфина Бецалель Смотрич грозили вывести свои партии из правительственной коалиции, если премьер согласится на план Джозефа Байдена по урегулированию конфликта, предполагавший, в том числе, вывод подразделений ЦАХАЛ из этого сектора.

Не так давно как раз проходила встреча между Бецалелем Смотричем и Биньямином Нетаньяху, в рамках которой последний, по данным СМИ, пообещал сохранить за Израилем контроль над стратегически важными точками сектора Газа.

Понятно, что в таких условиях любые реальные уступки премьера Израиля или возможности для американских чиновников заявлять о его готовности к таким уступкам - во многом именно следствие давления со стороны Вашингтона.

С другой стороны, Нетаньяху, скорее всего, продолжит лавировать между США и более жестко настроенными кругами в самом Израиле. И заявления Энтони Блинкена сами по себе не означают, что план по выводу израильских войск из сектора Газа будет реализован до конца.

"СП": А что за это захотел Нетаньяху? Вряд ли просто так согласился…

- Израильское руководство может и само быть заинтересовано в хотя бы временной разрядке ситуации вокруг Газы, если это позволит вернуть пусть даже часть находящихся в руках у "ХАМАС" заложников. Судьба заложников - также одна из важных претензий оппозиции к Нетаньяху.

Но, вероятно, руководству Израиля могла быть предложена дополнительная позитивная мотивация от США - например, обещания расширения военно-технической помощи, более активного сотрудничества в рамках противодействия иранской ядерной программе или готовность закрыть глаза на более активные действия израильских военных против "Хезболлы" в Ливане.

"СП": Как это поможет Харрис на выборах? Громкая внешнеполитическая победа может решить исход голосования? Насколько тема Палестины важна во внутреннем американском дискурсе?

- Скорее, для демократов важно, чтобы тема ситуации вокруг Газы не вела к усилению противоречий между более радикальной и более умеренной частью их электората.

"СП": Интересно, что на это скажет Трамп? Если он победит, каково будет его отношение к Нетаньяху? Не сочтет ли предательством?

- В случае победы Трампа общий язык эти политики могут найти, но на этапе президентской гонки в США это может стать еще одним поводом для критики кандидата республиканцев в адрес Нетаньяху.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1724304060


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