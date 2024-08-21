Я еду к Сталину, когда над Родиной нависла беда,, - Александр Проханов

08:46 22.08.2024

Еду к Сталину

Россия сражается за всех, кто не может поднять оружие, кто пребывает в плену, кто опоен адским пойлом

Александр Проханов



Пишу передовицу, сидя на катере, и Енисей несет меня в Туруханский край, в Курейку, где всего несколько домов и пара десятков жителей, где воздвигнут памятник Сталину. Я еду к Сталину. Когда под Курском идут бои, и батальон "Азов"* бесчинствует на русской земле, жжет села и избивает народ. Я еду к Сталину, когда в Москве продолжают хватать из золоченых гостиных и джакузи вороватых генералов и везут в автозаках в тюрьму. Я еду к Сталину, когда после взрыва "Крокуса" исламские радикалы-бомбисты просачиваются в Россию, и русские силовики сбиваются с ног, разыскивая змеиные гнезда террористов. Я еду к Сталину, когда взращенная сегодняшним государством интеллигенция кинулась прочь из России, основала в Иерусалиме и Лондоне свои литературные клубы и правительства в изгнании и оттуда поносит Россию, нарекает ее мировым злом, науськивает на Россию врагов.



Я еду к Сталину, когда государства, служившие еще недавно оборонным варшавским щитом, сегодня стали лютыми врагами России, нацелили на нее сверхточные ракеты и самолеты.



Я еду к Сталину, когда над Родиной нависла беда, и прошу его подсказать народу, как справиться с этой бедой, как нанести врагу после десяти сталинских ударов еще один - одиннадцатый сталинский. Пусть откроет мне тайну победных кодов, которые он будил в народе и с ними вел народ к одолению кромешных бед.



То были победные коды. Код "Взыскание победы", который и сегодня жив в русском народе, и победу выкликает, вымаливает, добывает силой оружия пехотинец в горящей Судже, артиллерист под Авдеевкой, вертолетчик под Воеводино.



Код "Священный труд", когда в три смены работают оборонные заводы, и рабочие у конвейеров всматриваются в танковые люки красными от бессонницы глазами.



Когда батальоны, как землекопы, зарываются в землю, а солдаты, навалившись плечами, выталкивают застрявший в грязи грузовик.



Код "Воскрешение", восстание из смерти, - тот код, что выводит из развалин новый Мариуполь, что возродит разрушенные в Курской губернии села и вернет в них исстрадавшихся жителей.



Код "Русское чудо", которым был явлен Крым как небесный дар, чудо, что случается на войне с каждым, над кем пролетает снаряд или пикирует самолет.



Код "Оборонное сознание", который ведет в военкоматы добровольцев, а утомленных солдат побуждает без устали денно и нощно отражать атаки противника.



Код "Общее дело", когда Победу добывают не батальон, не полк, не армия, а весь народ, вся страна от президента до сельской учительницы в безвестной уральской деревушке.



Код "Россия - душа мира", ибо победа, которую мы неизбежно одержим, будет принадлежать, конечно, России. Но и всему человечеству. Ибо Россия сражается за всех, кто не может поднять оружие, кто пребывает в плену, кто опоен адским пойлом. Россия - мировая держава не потому, что у нее "Кинжалы" и "Калибры", "Бореи" и стратегические бомбовозы. Она мировая держава, потому что она - душа мира.



Эти коды разбудил Иосиф Сталин в народе, выводя его из бездны поражения, сквозь слезы, кровь, проклятья и молитвы вел его к мистической русской победе.



Я плыву в Курейку по Енисею, огромной русской реке. Еще немного, и я увижу на ее берегу исполинский, до неба, до солнца, памятник Сталину, который поставила ему в Туруханском крае матушка Русская история.



*запрещенная в РФ террористическая организация