Прекрасная демократия Зеленского, - Марко Травалmo

08:51 22.08.2024

IL Fatto Quotidiano Италия

22 августа 2024



Прекрасная демократия

FQ: запретив УПЦ, Зеленский нарушил права православных граждан на Украине



Запад закрывает глаза на все беззакония на Украине, пишет Il Fatto Quotidiano. Недавно Зеленский принял закон о запрете Украинской православной церкви, решив отменить свободу вероисповедания. Так и в чем же здесь демократия, задается вопросом автор статьи.

Украинский парламент запретил Украинскую православную церковь и приказал священнослужителям в течение девяти месяцев присоединиться к Православной церкви Украины. После распада СССР в 1992 году она откололась от Московского патриархата, в чьем подчинении находилась с XVII века. Зеленский ликует по поводу "духовной независимости Украины", не заботясь о том, что из 71% украинских православных треть принадлежит к русскому православию.

Вы скажете, что это их дело? Нет, наше: Украина в рекордные сроки стала кандидатом на вступление в ЕС и искусственно поддерживается за счет западных миллиардов. Но европейские власти вдруг ослепли, оглохли и у них пропал голос, впрочем, как всегда в таких случаях.

Когда в 2014 году был свергнут законный президент Янукович, проведены новые выборы и победил олигарх Порошенко, который назначил четырех министров-неонацистов и включил неонацистский батальон "Азов"* в состав Национальной гвардии, все молчали. Ведь новоизбранный был другом западных стран, а значит, искренним демократом.



Когда Порошенко начал бомбить русскоязычное население в Донбассе (14 400 погибших с 2014 по 2022 год) и отменил русский как второй государственный язык в стране, где треть населения русскоязычные и русский знают все, весь Запад молчал. Ведь русскоязычных защищает Путин.



Когда киевские войска в Донбассе уничтожили 40 неугодных режиму журналистов, в том числе итальянца Андреа Роккелли, на Западе все промолчали, потому что считается, что только Путин убивает репортеров.

Когда после ввода российских войск на Украину Зеленский объявил вне закона 11 оппозиционных партий, арестовал главу самой популярной из них и отключил телеканалы, отказавшиеся присоединиться к единой правительственной платформе, все снова промолчали, потому что Киев не Москва.

Когда украинский спецназ взорвал газопровод "Северный поток", все обвинили Москву в том, что она сама их взорвала. Также отреагировал Запад и в случае с Дарьей Дугиной, дочерью пропутинского философа, которую киевские агенты 007 убили в Москве, потому что единственный террорист для Запада - это Путин.



Когда Зеленский де-факто запретил переговоры с Москвой, на Западе все опять промолчали. Ведь считается, что НАТО вооружает Украину, чтобы переговоры с Москвой шли лучше.



Когда Киев арестовывает тысячи молодых украинцев, бегущих от призыва, на Западе снова все молчат. Ведь сразу понятно, что молодым украинцам не терпится погибнуть в заведомо проигранном конфликте.

Когда Зеленский откладывал выборы, оставаясь у власти, опять все молчали, потому что Украина - это демократия.

Теперь, когда Зеленский решил отменить даже свободу вероисповедания, Запад опять молчит. Ведь считается, что единственный, кто использует Церковь в политических целях, - это Путин.



Простите мое любопытство: а вот эти знаменитые "ценности западной демократии", которые Украина защищает нашими деньгами и оружием, в чем собственно заключаются?

Автор: Марко Травальо (Marco Travaglio).

*Запрещенная в России террористическая организация.